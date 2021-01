Bij de Apple Watch Series 4 kreeg het horloge voor het eerst een ECG-meter en bij de Apple Watch Series 6 voegde Apple daar een saturatiemeter aan toe. Sport en gezondheid is nog altijd belangrijk bij de Apple Watch en daarom is het ook geen verrassing dat Apple nog verder kijkt naar nieuwe mogelijkheden. Volgens de Koreaanse website ETNews is Apple van plan om een glucosemeter in de Apple Watch Series 7 te verwerken.



‘Glucosemeter in Apple Watch Series 7’

Het meten van je bloedsuikergehalte is belangrijk voor mensen met diabetes. Apparaten waarmee je het bloedsuikerniveau kan meten werken vaak met een druppelbloed en met een prikpen. De Apple Watch krijgt mogelijk een optische sensor om je bloedsuikergehalte te meten, waardoor prikken dus overbodig is. De sensor heeft verbinding met je huid, die vervolgens de metingen kan doen. Apple zou hiervoor de nodige patenten veiliggesteld hebben, maar is nog wel bezig met het verbeteren van de betrouwbaarheid. De functie zou gepland zijn voor de aankomende Apple Watch Series 7, maar het is nog niet honderd procent zeker of de functie er ook echt komt.

Al in 2017 schreven we dat de Apple Watch in de toekomst glucose zou meten. Er is zelfs een heel geheim diabetes-team bij Apple opgesteld die zich hiermee bezig zou houden. Eerder was er ook al een onderzoek waaruit bleek dat de Apple Watch al diabetes kon detecteren met een nauwkeurigheid van 85%. In dit onderzoek werd gebruikgemaakt van de bestaande hartslagsensor, maar voor het nieuwe model zou Apple dus een nieuwe sensor toevoegen.

De Apple Watch Series 7 is de aankomende versie van de smartwatch die we in het najaar van 2021 verwachten. Hoe dit model eruit gaat zien en wat er allemaal nieuw is, is nog de vraag. Apple zou wel voor een vernieuwd design kunnen gaan, misschien wel met een nieuw schermtechniek zoals micro-LED. Er is in ieder geval al een concept van een Apple Watch met platte zijkanten.