Nieuwe Apple Watch Series 7 wijzerplaten

Volgens geruchten krijgt de Apple Watch Series 7 een groter scherm, terwijl de behuizing van hetzelfde formaat blijft. Door smallere schermranden en een nieuw design zou het Apple zijn gelukt om een groter scherm te maken, terwijl de bestaande Apple Watch-bandjes nog steeds bruikbaar blijven. Het kleine model voor smalle polsen gaat van 40mm naar 41mm en het grotere model maakt de sprong van 44mm naar 45mm. Dit biedt ook mogelijkheden voor meer informatie op het scherm. Apple zou daarom nieuwe wijzerplaten van de Apple Watch Series 7 hebben gemaakt, die rekening houden met meer oppervlak. Dit is te lezen in de Power On-nieuwsbrief van Mark Gurman.



Of alle bestaande wijzerplaten ook zullen worden aangepast, vertelt Gurman niet. Wel meent hij dat Apple het maximale uit de grotere schermen wil halen door meerdere nieuwe wijzerplaten uit te brengen, die zijn afgestemd op het grotere scherm. Daarnaast komt er een vernieuwde Infograaf Modulair-wijzerplaat, dus in ieder geval een deel van de huidige wijzerplaten krijgt een make-over. De compleet nieuwe wijzerplaten zullen alleen op de Series 7 te gebruiken zijn en komen niet naar de oudere modellen, ook niet in een aangepaste variant.

Deze nieuwe wijzerplaten kregen we vorig jaar:

Andere veranderingen zijn de platte zijkanten, zoals op de concept-afbeelding hieronder is te zien. Daarnaast zou de Series 7 een verbeterde performance en een langere batterijduur kunnen krijgen. Of het allemaal waar is zullen we over ongeveer twee weken ontdekken. De keynote voor het Apple iPhone-event zal namelijk volgens geruchten plaatsvinden op 14 september. We zijn benieuwd!

Lees alles over de Apple Watch Series 7 geruchten, zodat je in één keer bent bijgepraat!