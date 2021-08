De Apple Watch Series 7 wordt de nieuwste generatie Apple Watch waar door Apple-fans al een tijdje naar wordt uitgekeken. De Apple Watch Series 7 krijgt een nieuw design, verbeterde chip en meer. Maar wat wordt de prijs die Apple voor de Apple Watch Series 7 gaat vragen? Echt geruchten over de prijs zijn er nog niet geweest, maar het zou zomaar kunnen dat de Apple Watch Series 7 iets duurder wordt.



Prijs Apple Watch Series 7 in Nederland: dit kun je verwachten

In de afgelopen jaren heeft Apple de prijs van de Apple Watch constant gehouden. Maar bij de overstap van de Apple Watch Series 3 naar de Apple Watch Series 4 was er wel degelijk sprake van een prijsverhoging. Of dat dit jaar ook het geval is, is nog niet zeker. Wat we in ieder geval wel zeker weten, is dat Apple weer twee formaten en meerdere uitvoeringen gaat uitbrengen, soms allemaal met hun eigen prijs. Apple kiest dit jaar vermoedelijk voor 41mm en 45mm en komt daarnaast ook nog met een GPS en GPS + Cellular (4G) model. Of die laatste spoedig naar Nederland komt, is nog de vraag. Verder verwachten we weer drie varianten qua materiaal: aluminium, roestvrij staal en titanium.

Bij de vorige prijsverhoging in 2018 ging het om een verschil van €60. We denken niet dat Apple er deze keer weer €60 bovenop gooit, maar een prijsverhoging van een paar tientjes is zeker niet ondenkbaar. Op basis van de prijzen uit het verleden en die van de huidige modellen, gaan we uit van deze prijzen:

Prijzen Apple Watch Series 7

41mm 45mm Aluminium (GPS) €449,- €479,- Aluminium (GPS + Cellular)* €549,- €579,- Roestvrij staal (GPS + Cellular)* €749,- €799,- Titanium (GPS + Cellular)* €849,- €899,-

* Deze uitvoeringen komen mogelijk (nog) niet beschikbaar in Nederland.

Prijzen Apple Watch Series 7 zijn nog onder voorbehoud en op basis van schattingen van voorgaande modellen en jaren.

We zijn hier dus uitgegaan van een prijsverhoging van €20,- ten opzichte van de huidige Apple Watch Series 6. Qua bandje zit er altijd het goedkoopste bandje bij. Zoals altijd zul je bij de aanschaf zelf nog een bandje kunnen kiezen, waardoor de prijs altijd nog hoger uit kan vallen bij luxe bandjes van leer of roestvrij staal.

Ter vergelijking zijn dit de huidige prijzen van de Apple Watch Series 6 in Nederland in de aluminium behuizing:

Prijzen andere modellen: Apple Watch SE mogelijk goedkoper

De komst van de nieuwe Apple Watch Series 7 zorgt er ook voor dat er een verschuiving plaatsvindt in de rest van de line-up. Momenteel heeft Apple naast de Apple Watch Series 6 nog de Apple Watch Series 3 en de Apple Watch SE in het assortiment. Vermoedelijk verdwijnt in ieder geval de Apple Watch Series 3 uit het assortiment en neemt de Apple Watch SE die plek in. We komen dan uit op deze prijzen voor najaar 2021:

Apple Watch SE, mogelijke prijzen eind 2021:

Wat Apple met de Apple Watch Series 6 gaat doen, is nog de vraag. De afgelopen jaren verdween het toptoestel telkens uit het assortiment. Maar het zou ons ook niet verbazen als de Apple Watch Series 6 nog beschikbaar blijft, ook bij Apple. Op deze manier blijven er drie modellen in het assortiment. Een prijsverlaging van €80,- (net als bij de Apple Watch SE) is dan zeker geen ondenkbare situatie. Apple zou dan kunnen kiezen voor deze prijzen:

Apple Watch Series 6, mogelijke prijzen eind 2021:

Wil je meer weten over de Apple Watch Series 7? Lees dan onze overzichtspagina. We hebben ook een apart artikel met daarin de belangrijkste Apple Watch Series 7 geruchten.