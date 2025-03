Apple is van plan om in 2027 een Apple Watch met camera uit te brengen. Maar niet om mee te FaceTimen: Apple heeft er hele andere plannen mee.

Je kunt met je Apple Watch de camera van je iPhone bedienen, maar een eigen ingebouwde camera heeft de smartwatch nog niet. Er zijn wel bandjes die een camera aan de Apple Watch toevoegen, maar het liefst wil je dit natuurlijk mooi geïntegreerd hebben in het horloge zelf. Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat dat echt gebeuren, want in zijn nieuwste nieuwsbrief schrijft hij dat Apple werkt aan een Apple Watch met ingebouwde camera. Kun je dan straks FaceTimen vanaf je pols? Daar lijkt het helaas niet op, want Apple wil het heel ergens anders voor gebruiken: AI.

‘Apple Watch krijgt camera voor AI’

De ingebouwde camera in de Apple Watch zou namelijk gebruikt gaan worden voor een soort Visual Intelligence, een onderdeel van Apple Intelligence. Met Visual Intelligence kan je apparaat je meer vertellen over je omgeving en kan het objecten identificeren, tekst vertalen en meer. Het werkt nu al op de iPhone 16-serie, maar komt met iOS 18.4 ook naar de iPhone 15 Pro.

In de standaard Series-modellen komt de camera volgens de bron in het display terwijl de camera bij de Ultra-modellen in de zijkant verwerkt zou worden, bij de Digital Crown en zijknop. Daardoor zou het gebruik van de functie net even anders zijn bij elk model. Bij de Series-modellen betekent dit dat je je pols moet draaien om de camera te richten op een object, terwijl je bij de Ultra alleen je arm hoeft uit te steken. Het voordeel van de Apple Watch Ultra is dat je tijdens het scannen nog het scherm kan zien. Dat kan niet als de camera in het scherm zelf zit en je je pols moet draaien om je omgeving te scannen.

De camera in de Apple Watch zou dus een vergelijkbare functie krijgen als de aankomende camera in AirPods. Er gaan al een tijd geruchten dat Apple in de toekomst een set AirPods met camera’s gaat uitbrengen, waarmee je ook de omgeving kan scannen.

Niet voor FaceTime

De ingebouwde camera in de Apple Watch zou dus niet gebruikt gaan worden voor FaceTime, ook al lijkt dit een hele logische toepassing. Hoewel het voor je arm wat vermoeiend kan zijn om langdurig het scherm naar je toe te richten, zou het wel nuttig kunnen zijn voor korte videogesprekjes. Maar aangezien de camera bij de Apple Watch Ultra in de zijkant zou zitten, lijkt het onwaarschijnlijk dat videobellen een mogelijkheid wordt. Of je er wel echt foto’s of filmpjes mee kan maken, is niet duidelijk.