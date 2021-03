WhatsApp gaat de beveiliging van de backups in iCloud Drive opschroeven. Binnenkort kan je een eigen gekozen wachtwoord instellen voor je WhatsApp backups in iCloud.

WhatsApp maakt voor de chats gebruik van end-to-end versleuteling, waardoor alleen de verzender en ontvanger je berichten kan zien. WhatsApp past ook beveiliging op de backups toe, maar hier wordt geen gebruikgemaakt van end-to-end versleuteling. De WhatsApp-backups worden met een andere vorm van encryptie opgeslagen in iCloud, zodat alleen de WhatsApp-app de backup kan ontgrendelen. WhatsApp zou al een tijdje bezig zijn om de backups beter te beveiligen en het Twitter-account WABetaInfo heeft nu meer info vrijgegeven hoe WhatsApp dat gaat doen. Binnenkort is het mogelijk om zelf een extra wachtwoord in te voeren voor je WhatsApp-backups.



‘WhatsApp krijgt wachtwoord voor je backups’

Met de nieuwe optie kun je een zelf gekozen wachtwoord op je backup zetten. Door deze wachtwoordbeveiliging voor je WhastApp-backup voorkom je dat iemand met toegang tot jouw iCloud-account en telefoonnummer zomaar jouw backup kan terugzetten. Er zijn al diverse maatregelen genomen om te voorkomen dat iemand zomaar jouw backup kan gebruiken, onder andere via tweefactorauthenticatie met iCloud en tweestapsverificatie met WhatsApp, maar deze extra beveiliging geldt dus alleen voor je WhatsApp-backup.

Om de beveiliging in te stellen, moet je eerst je telefoonnummer invoeren. Dit dient als extra check, om te voorkomen dat iemand anders jouw backup met een wachtwoord beveiligd. Daarna kies je een zelfgekozen wachtwoord van minimaal acht tekens lang. Dit mag een combinatie van cijfers en letters zijn. Het is nog niet bekend wanneer de functie beschikbaar komt, maar WhatsApp zou er al een tijdje aan werken.

Lees meer over hoe de beveiliging van je WhatsApp-backup geregeld is in ons aparte artikel. Wat je zelf kan doen om WhatsApp te beveiligen, lees je in onze tip.