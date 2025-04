De Apple Watch SE-lijn bestaat momenteel uit twee generaties, die allebei exact hetzelfde formaat hebben. Dit formaat is gebaseerd op de Apple Watch Series 4, het populaire model dat in 2018 verscheen. In de tussentijd heeft Apple meerdere nieuwe formaten uitgebracht en het lijkt erop dat de Apple Watch SE eindelijk de overstap maakt naar een nieuwer scherm. De Apple Watch SE 3 komt namelijk in twee nieuwe formaten, zo zegt een bron.

‘Apple Watch SE 3 scherm in twee nieuwe formaten’

Momenteel is de Apple Watch SE uit 2022 verkrijgbaar in 40mm en 44mm formaten. Dit verwijst naar de hoogte van de case, dus niet per se de afmeting van het scherm. Volgens Ross Young, een betrouwbare analist als het gaat om displays, zegt dat de nieuwe schermen voor de Apple Watch SE 3 nu in productie zijn. Volgens zijn informatie hebben de schermen een formaat van zo’n 1,6- en 1,8-inch, oftewel 40,6mm en 45,7mm.

Dit doet vermoeden dat Apple de behuizing van de Apple Watch SE 3 ook wat groter gaat maken. Als we kijken naar de formaten van de afgelopen jaren, dan zien we dat Apple bij de Apple Watch Series 7 tot en met de Apple Watch Series 9 formaten van 41mm en 45mm hanteert. Het zou dus goed kunnen dat deze formaten straks gebruikt gaan worden voor de Apple Watch SE. Hou er ook rekening mee dat de schermen afgerond zijn, waardoor een scherm van zo’n 45,7mm toch in een behuizing van 45mm zou kunnen passen.

De Apple Watch SE staat bekend om het hergebruik van voorgaande ontwerpen en onderdelen, dus het is helemaal geen gekke gedachte dat de Apple Watch SE 3 de overstap maakt naar een wat groter ontwerp van vier jaar geleden. Daarmee is de Apple Watch SE nog steeds kleiner dan de huidige modellen: de Apple Watch Series 10 is er in 42mm en 46mm formaten. Er is daardoor dus nog steeds een verschil qua schermgrootte en afmetingen.

De Apple Watch SE 3 wordt dit najaar verwacht. Er zijn al eerder wat geruchten over de Apple Watch SE 3 geweest, met name over het ontwerp. Zo zou Apple geëxperimenteerd hebben met een plastic behuizing, maar het is onduidelijk of dit er uiteindelijk ook echt gaat komen. Lees ook ons artikel over mogelijke functies van de Apple Watch SE 2025.