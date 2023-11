Apple's traditionele kerstreclame staat oniline. Deze keer is gekozen voor een stop-motion filmpje onder de naam 'Fuzzy Feelings', die helemaal is opgenomen met een iPhone. De bijna vier minuten durende kerstfilm laat zien hoe een stop motion-animator haar baas door een nieuwe lens ziet: die van de iPhone.

Elk jaar brengt Apple weer een leuk of hartverwarmend kerstfilmpje uit. Deze keer grijpt Apple terug op een bekend thema: mensen worden vaak verkeerd begrepen, totdat je ze beter kent. We volgen het leven van een stop motion-maker, die de frustraties uit haar dagelijkse leven graag verwerkt in een filmpje. De film is geregisseerd door Anna Mantzaris en bestaat voor de helft uit stop-motion beelden en voor de andere helft uit levensechte beelden. Op het ritme van ‘Isn’t it a Pity” van George Harrison zien we hoe de hoofdpersoon haar films animeert. Daarbij werd gebruik gemaakt van een iPhone 15 Pro. De beelden zijn gemonteerd op een MacBook Air.

Fuzzy Feelings: Apple’s kerstreclame van 2023

“Creativiteit heeft het vermogen om de manier waarop we elkaar en de wereld zien te veranderen,” zegt Apple. “Soms kan het het verschil maken om de dingen door een nieuwe lens te zien.” Om te besluiten met: “Jij maakt het verschil”. Dit alles is natuurlijk bedoeld om extra producten te verkopen en dat kan prima met Apple’s jaarlijkse cadeautjes, waarbij je bovendien de mogelijkheid hebt om je aankopen later te retourneren.

In de reclame zien we qua Apple-producten eigenlijk alleen de iPhone 15 Pro en MacBook Air voorbij komen. De hoofdrolspeelster gebruikt tijdens haar werk in het ietwat stoffige en depressieve kantoor in ieder geval geen Mac, wat natuurlijk ook weer past bij de gehele sfeer.

In een aparte video is te zien hoe het er achter de schermen aan toe ging.

