Apple brengt vaak op vaste momenten nieuwe Apple-producten uit. Zo is september het vaste moment voor iPhones en kun je in het voor- en najaar iPads en Macs verwachten.

Het zijn veelgestelde vragen in onze mailbox of via ons Twitter-account @iCulture: Wanneer komt de nieuwe iPhone? Wanneer gaat Apple de volgende iPad aankondigen? Heeft het zin om nog een MacBook te kopen of ligt er binnenkort een nieuwe in de winkel? Kan ik beter nu kopen of nog even wachten? Gelukkig zijn er altijd vaste momenten waarop Apple nieuwe producten aankondigt.

Wanneer er nieuwe Apple-producten aankomen

Apple is qua aankondigingen een redelijk voorspelbaar bedrijf. Ieder jaar houdt Apple in juni en september een event, met af en toe presentaties in maart en in oktober. Dit zijn de vaste momenten waarop Apple productaankondigingen doet. Apple houdt zich doorgaans aan deze vaste cyclus voor nieuwe producten, al wordt er van tijd tot tijd ook wel eens van afgeweken. Releases voor grote en belangrijke producten zijn redelijk goed te voorspellen, maar voor kleinere en minder belangrijke categorieën gaat dat wat lastiger.

Grote aankondigingen voor belangrijke producten

Dit is het gangbare patroon voor de belangrijkste producten, zoals iPhones, iPads, Macs en software-updates:

Vooral de iPhone en Apple Watch worden altijd op een vast moment in het najaar gepresenteerd. Bij Macs ligt het er maar net aan hoe belangrijk de update is. Bij een zogenaamde spec-bump, waarbij alleen de prestaties iets verbeterd zijn, gebruikt Apple vaak spontaan een persbericht. Dit kan op ieder moment in het jaar gebeuren, maar zien we meestal in het voorjaar en in de zomer.

Daarnaast zijn er nog releases die maar één keer in de zoveel jaar plaatsvinden. Denk aan de iPhone SE 2020, die in april 2020 aangekondigd werd. De eerste generatie iPhone SE werd in 2016 in maart onthuld. Daar zat dus vier jaar tussen.

Aankondigingen voor minder belangrijke producten en accessoires

Apple heeft verder nog een reeks accessoires en producten in het assortiment die maar sporadisch geüpdatet worden. De Apple TV kun je meestal in het najaar verwachten (rond oktober). Apple slaat regelmatig een jaartje of twee over. Voor de HomePod en kleinere producten zoals de AirPods zijn er nog te weinig historische cijfers om te weten of Apple hierbij voor het voor- of najaar kiest. De tweede generatie AirPods verscheen in het voorjaar, terwijl de AirPods Pro in het najaar uitgebracht werd. Meestal gaat dit wel gepaard met andere aankondigingen, zoals iPhones of iPads.

De iPod touch is ook een type apparaat wat maar eens in de zoveel jaar geüpdatet wordt. Het huidige en meest recente model, de iPod touch 2019, stamt uit mei 2019 en werd via een persbericht onthuld.

Afwijkingen en onzekerheden bij aankondigingen Apple-producten

Hou er wel rekening mee dat Apple altijd kan afwijken van dergelijke patronen. Er zijn allerlei factoren die van invloed kunnen zijn op Apple’s gebruikelijke planning. Zo gooit in 2020 het coronavirus flink roet in het eten. Er kwam geen maart-event en producten zoals de iPhone SE 2020 en de nieuwe MacBooks en iPad Pro werden verspreid over het voorjaar geïntroduceerd. Ook voor de iPhones van het najaar wordt een verschuiving verwacht, naar een iets later moment dan gebruikelijk.

Meer weten over updates van Apple-producten? De website MacRumors houdt een overzicht bij van de levensloop van Apple-producten op buyersguide.macrumors.com. Deze is onderverdeeld in drie groepen: iPhone/iPad, Macs en Watch/Overig.

Staar je echter niet blind op deze overzichten; Apple is soms onvoorspelbaar. Bovendien vinden sommige mensen het helemaal niet belangrijk om het aller-allernieuwste te kopen, maar kijken ze op het moment dat hun huidige apparaat kapot gaat wat op dat moment de beste prijs/kwaliteitverhouding heeft. Dat kan ook een model zijn van vorig jaar, dat inmiddels is afgeprijsd en daardoor veel aantrekkelijker is geworden.

Komt er binnen een maand na jouw aankoop een nieuw product uit, dan kun je vaak teruggaan naar de Apple Store en upgraden naar het nieuwste model.