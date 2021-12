Van de Leather Sleeve tot de HomePod: dit zijn de producten waar we in 2021 afscheid van moesten nemen. Apple verkoopt ze niet meer.

Elk jaar komen er nieuwe Apple-producten bij, maar er verdwijnen altijd ook een paar door de achterdeur. Soms omdat er een opvolger is verschenen (zoals bij de iPhone 12 Pro) of omdat de verkoop toch tegenviel (daarover later meer). Hieronder zie je welke producten in 2021 het veld moesten ruimen.



#1 Grote HomePod

Al in maart 2021 moesten we afscheid nemen van de grote HomePod. Alle aandacht is sindsdien gericht op de HomePod mini, waar onlangs nog varianten in nieuwe kleuren zijn verschenen. Waarom Apple met de grote HomePod is gestopt, is nooit duidelijk geworden. Apple wilde in een verklaring alleen kwijt dat de originele HomePod in de winkel zou blijven totdat de voorraad op was. Daarna zouden er geen nieuwe meer worden geproduceerd en volgens geruchten wordt er achter de schermen ook niet gewerkt aan een opvolger. Analist Ming-Chi Kuo ziet in de toeleveringsketen geen signalen dat er nog een nieuw model op komst is. Mogelijk komt het omdat de grote HomePod moeilijk in de markt lag. Hij is duurder dan de concurrentie en ook al is het geluid erg goed – niet iedereen had er ruim 300 euro voor over.

Bekijk ook Apple stopt met de grote HomePod Het is afgelopen met de HomePod. Apple heeft officieel aangekondigd dat de originele HomePod uit de winkels verdwijnt. Alle aandacht zal vanaf nu gericht zijn op de HomePod mini.

#2 Leather Sleeve voor iPhone

Er zijn producten die bij de introductie al vraagtekens oproepen. Zo hebben we nooit begrepen waarom Apple de Leather Sleeve voor iPhone uitbracht, een MagSafe-hoesje met venster waarmee je kon klokkijken. Zeker gezien de absurde prijs van 149 euro: wie koopt dat nou? Als er ‘Hermès’ of ‘Louis Vuitton’ op had gestaan, waren mensen misschien nog wel bereid geweest om er grif voor te betalen. Maar dit hoesje had domweg geen doelgroep, was te duur en te onpraktisch.

De Leather Sleeve verving de Leather Folio voor iPhone, een hoesje waar we ook geen fan van waren, maar dat qua vormgeving erg populair is. Heel wat mensen lopen rond met een bookcase, al is het meestal een exemplaar van €15 in plaats van €150. Er teleurgesteld zijn we niet dat Apple ermee gestopt is.

Bekijk ook Leren Sleeve met MagSafe voor iPhone 12-serie nu verkrijgbaar Apple's leren sleeve voor de iPhone 12-serie is nu verkrijgbaar in de Apple Store. Je kunt het leren hoesje aanschaffen voor 149 euro maar voordat je dat doet zijn er nog wel een paar belangrijke punten om te weten.

#3 Leather Loop voor Apple Watch

Er kwamen in 2021 geen nieuwe kleuren uit voor de Leather Loop, de lederen Apple Watch-band die je moet dubbelvouwen en vervolgens sluit met magneten. Het lijkt qua mechanisme op de Milanese Loop, maar is gemaakt van leer.

Dat de Leather Loop op termijn zou verdwijnen, was wel te verwachten. Inmiddels heeft Apple een nieuw type lederen bandje, de Leather Link. Deze bestaat ook uit ribbels maar is wat dikker en bestaat uit twee delen die magnetisch over elkaar heen vallen. Of het mooi is? Da’s een kwestie van smaak. Gelukkig kun je de Leather Loop nog wel op verschillende plekken vinden, waaronder de knalgele.

#4 iMac Pro

Maart 2021 betekende niet alleen het einde van de HomePod, maar ook de iMac Pro moest het veld ruimen. Apple raadde klanten sindsdien aan om de 27-inch iMac of de professionele Mac Pro te kopen. Maar wat ons betreft is dat niet de beste keuze. Je kunt beter wachten tot er (binnenkort?) een opvolger met Apple Silicon uitkomt van beide modellen. Beide staan op de nominatie om een Apple Silicon-upgrade te krijgen.

De iMac Pro is eigenlijk een vreemde eend. Hij werd in 2017 geïntroduceerd op een moment dat professionals zwaar ontevreden waren over Apple. Ze vonden dat er alleen nog maar oog was voor consumenten en andere mainstream-gebruikers. De iMac Pro was in feite een zoethoudertje. Dat er achter de schermen inmiddels werd gewerkt aan Apple Silicon voor véél snellere Macs, kon op dat moment natuurlijk nog niet worden onthuld.

Met het vertrek van de iMac Pro komt er ook een einde aan de spacegrijze accessoires die Apple verkocht. Je kunt ze nog wel op allerlei plekken vinden, maar ze worden niet meer gemaakt. Wie nog een muis, trackpad of toetsenbord zoekt zal de resterende voorraden moeten opkopen.

#5 iPhone XR

Er zijn producten die het jarenlang blijven volhouden. De Apple Watch Series 3 is een goed voorbeeld daarvan, maar ook de iPhone XR is een volhouder geweest. Hij verscheen in 2018 en werd in de eerste helft van 2021 nog steeds verkocht. De beste keuze was het niet meer, want je kon voor een paar tientjes meer ook de iPhone 11 in huis halen en met de komst van de vernieuwde iPhone SE was er wel heel veel keuze voor mensen die een instapmodel zochten.

De iPhone XR verdween in september uit het assortiment. Het 6,1-inch exemplaar met LCD-scherm is voorzien van Face ID en een enkele camera aan de achterkant. Een model dat nog prima een jaar of drie mee kan en dat het goed doet in het refurbished circuit, maar in het assortiment van Apple kan ‘ie het niet meer bijbenen.

#6 Tijdelijke producten, zoals de Apple Watch Black Unity

Apple bracht in februari 2021 iets bijzonders uit: een speciale Apple Watch vanwege Black History Month, gebaseerd op de Series 6. Deze is maar korte tijd verkrijgbaar geweest. Nog voordat de Series 6 uit de winkel werd gehaald had de Black Unity-versie al de benen genomen.

Het bandje is nog wel gewoon verkrijgbaar, dus wil je je (liefst spacegrijze) Apple Watch voorzien van een Black Unity-uiterlijk dan ben je voor €49 klaar. Apple verkoopt verder nog Pride- en (PRODUCT)RED-bandjes, die regelmatig worden opgevolgd door nieuwe uitvoeringen.

Ook tijdelijk in het assortiment:

Internationale Apple Watch-bandjes voor de Olympische Spelen 2021

Limited Edition-producten voor bepaalde landen, zoals onderstaande AirPods Pro voor de Chinese markt

#7 Verdwenen omdat er een opvolger kwam, zoals de Apple TV 4K

Er zijn diverse Apple-producten die het veld moesten ruimen om een logische reden: Apple bracht een opvolger uit. Het geldt bijvoorbeeld voor de Apple TV 4K.

De Apple TV was de afgelopen jaren verkrijgbaar in twee uitvoeringen: de Apple TV 4K (2017) en de nog oudere Apple TV HD (2015). Er leek weinig te veranderen, totdat Apple in 2021 opeens een nieuwe generatie van de Apple TV 4K uitbracht, waardoor de 2017-versie het veld moest ruimen.

Het nieuwe model heeft een verbeterde Siri Remote, een snellere processor, hogere frame rate en verbeteringen voor HDMI en draadloze voorzieningen. In dit lijstje vinden we de nieuwe Remote de grootste verbetering. Toch kun je met de 2017-versie nog prima uit de voeten. Je vindt ‘m alleen niet meer in de Apple Store.

Bekijk ook Apple TV vergelijken: verschillen tussen Apple TV 4K (2021 vs 2017) Bekijk de verschillen tussen de Apple TV 4K 2021 met zijn voorganger uit 2017. Twijfel je hoeveel opslag je moet nemen? Ook dan helpen we je op weg in deze Apple TV-vergelijking van alle modellen.

Ook deze producten kregen een opvolger:

Ken jij nog andere Apple-producten die in 2021 verdwenen zijn? Laat het weten in de reacties!