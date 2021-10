FAQ Apple Watch 4G

Binnenkort kun je ook in Nederland de 4G Apple Watch gebruiken. Meerdere providers gaan dit model ondersteunen, die je (bijna) helemaal zonder iPhone kan gebruiken. Maar niet iedereen ziet de voordelen van een Apple Watch met 4G. En wat heb je eigenlijk allemaal nodig om dit te kunnen gebruiken? In deze FAQ over de 4G Apple Watch vind je antwoorden op veelgestelde vragen over dit model en de bijbehorende mogelijkheden.

Wanneer komt de 4G Apple Watch in Nederland?

Op moment van schrijven weten we nog niet wanneer de 4G Apple Watch in Nederland beschikbaar komt. Apple heeft op 8 oktober 2021 aangekondigd dat de Apple Watch met Cellular ‘binnenkort’ beschikbaar is, maar een exacte datum is nog niet bekend. Het kan een aantal weken, maar ook een aantal maanden duren voordat het 4G-model hier beschikbaar is.

Bekijk ook Apple bevestigt: release Apple Watch 4G binnenkort ook in Nederland Goed nieuws voor liefhebbers van de Apple Watch: ook in Nederland komt de 4G Apple Watch eraan! We weten ook al welke provider als eerste mee gaat doen.

In België is de 4G Apple Watch sinds eind 2020 beschikbaar. Daar verschenen de 4G-versies ruim een maand na de normale GPS-versie van de Apple Watch Series 6.

Welke modellen hebben 4G?

Apple heeft diverse modellen en uitvoeringen van de 4G Apple Watch. Sinds de Apple Watch Series 3 heeft brengt Apple in ondersteunende landen aparte 4G-versies op de markt. Je moet dus wel het specifieke GPS + Cellular-model hebben. Op andere GPS-varianten van de Apple Watch kun je geen eSIM gebruiken. Dit zijn de uitvoeringen waar Apple een 4G-versie van uitbrengt:

Aluminium: GPS + Cellular

Roestvrij staal: GPS + Cellular

Titanium (release in Nederland onduidelijk): GPS + Cellular

Kleuren Apple Watch GPS + Cellular

Aluminium Roestvrij staal Titanium Apple Watch SE GPS + Cellular Spacegrijs, zilver, goud – – Apple Watch Series 7 GPS + Cellular Middernacht, sterrenlicht, groen, blauw, rood Grafiet, zilver, goud Spacezwart, titanium

In Nederland start Apple met de verkoop van het 4G-model met ingang van de Apple Watch Series 7. Van dat model komt naar verwachting zowel de aluminium versie met GPS + Cellular als de roestvrij stalen versie met GPS + Cellular op de markt. Of ook de titanum variant in Nederland uitgebracht wordt, is nog niet bekend.

Ook de Apple Watch Nike+ versie verschijnt in een uitvoering met GPS + Cellular, maar alleen in aluminium.



De 4G-versie is te herkennen aan de rode cirkel op de Digital Crown

Krijgt de Apple Watch SE ook de 4G-versie?

Ja! Op Apple’s website is te lezen dat de GPS + Cellular versie van de Apple Watch SE ook binnenkort beschikbaar is. We verwachten dat deze tegelijkertijd uitgebracht wordt met de 4G-versies van de Apple Watch Series 7. Onthoud dat de de 4G Apple Watch SE alleen beschikbaar komt in aluminium.

Wat kost een Apple Watch met 4G?

Afhankelijk van het model betaal je €50,- of €100,- extra voor het model met 4G. Hoewel de Nederlandse prijzen van de 4G-versies nog niet officieel bekend zijn, kunnen we op basis van de prijzen in België en Duitsland al met grote zekerheid zeggen wat de prijzen worden:

Prijzen Apple Watch GPS + Cellular

40/41mm 44/45mm SE GPS, aluminium €299,- €329,- SE GPS + Cellular (4G), aluminium €349,- €379,- Series 7 GPS, aluminium €429,- €459,- Series 7 GPS + Cellular (4G), aluminium €529,- €559,- Series 7 GPS + Cellular (4G), roestvrij staal €729,- €779,- Series 7 GPS + Cellular (4G), titanium €829,- €879,-

Onthoud dus dat de prijzen nog niet definitief zijn. Hou er ook rekening mee dat de titanium versie mogelijk niet naar Nederland komt. De roestvrij stalen en titanium versies van de Apple Watch Series 7 zijn alleen beschikbaar in de uitvoering GPS + Cellular.

Ik wil een Apple Watch in RVS, maar ik wil de 4G-functie niet gebruiken. Kan dat?

Je bent op een Apple Watch Cellular niet verplicht om gebruik te maken van de 4G-functie. Je kan dus kiezen voor bijvoorbeeld een Apple Watch in roestvrij staal omdat je graag een RVS Apple Watch wil, zonder dat je de 4G-functie instelt of gebruikt. De Apple Watch werkt dan gewoon zoals iedere andere Apple Watch zonder 4G-functie. Hou er rekening mee dat je dan dus in feite bij aanschaf wel betaalt voor een functie die je niet gebruikt. Er zitten uiteraard geen maandelijkse kosten aan verbonden als je de 4G-functie niet gebruikt.

Welke providers werken met de 4G Apple Watch?

In Nederland zijn er momenteel twee providers die toegezegd hebben de 4G Apple Watch te gaan ondersteunen:

Onthoud dat de ondersteuning alleen geldt voor specifiek T-Mobile en KPN en dus (nog) niet voor dochterondernemingen of providers die gebruikmaken van het netwerk van T-Mobile en KPN.

Vodafone kan geen toezeggingen doen op dit gebied. De provider zegt tegenover iCulture het volgende:

De status van dit onderwerp is onveranderd. Wij blijven ontwikkelingen in de markt volgen en kijken daarbij naar de wensen van de klant. Indien wij ons aanbod hierop aanpassen zullen wij onze klanten hierover informeren.

In België is Telenet op moment van schrijven de enige provider die de 4G Apple Watch ondersteunt. Of andere Belgische providers hier ook nog plannen voor hebben, is niet bekend.

Mijn provider gaat de 4G Apple Watch nog niet ondersteunen. Kan ik een losse bundel voor de Apple Watch afsluiten?

Het is niet mogelijk om bij een andere provider een losse 4G-bundel voor de Apple Watch af te sluiten. Zit je bijvoorbeeld bij Vodafone, dan kan je geen aparte bundel bij T-Mobile afsluiten voor alleen de Apple Watch. De eSIM op de Apple Watch is altijd gekoppeld aan de bundel van de simkaart op de iPhone. Dit kan een gewone simkaart of een eSIM zijn.

Wat wel een optie is, is via dualsim op de iPhone een aparte bundel met simkaart op de iPhone te gebruiken van de provider die de Apple Watch eSIM ondersteunt. Vervolgens kun je daar dan de Apple Watch-bundel aan koppelen.

Wat kost een abonnement voor een 4G Apple Watch?

Bij aanbieders wereldwijd verschilt de prijs van de bundel voor de 4G Apple Watch. In sommige gevallen betaal je €5,- per maand extra in de vorm van een multiSIM, maar er zijn ook providers die omgerekend €10,- per maand rekenen. Maar soms hoef je helemaal niks extra’s te betalen en zit het inbegrepen in je gewone bundel. In België hoef je bij Telenet niets extra’s te betalen.

De eSIM op de Apple Watch maakt gebruik van dezelfde bundel als je iPhone. Je hoeft dus geen extra MB’s bij te kopen, omdat de verbinding van zowel je iPhone als Apple Watch uit dezelfde bundel gaat. Dat geldt voor je MB’s, maar ook belminuten en sms’jes.

Ik heb al een Apple Watch Cellular uit het buitenland. Kan ik deze ook in Nederland gebruiken?

Als je eerder al een Apple Watch met 4G uit bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk gekocht hebt, kun je deze ook in Nederland gebruiken zodra jouw provider dit ondersteunt. De modellen die in Europese landen verkocht worden, zijn dezelfde modellen die in Nederland beschikbaar zullen zijn. In de VS verkoopt Apple andere uitvoeringen met ondersteuning voor specifieke freqentiebanden die in Nederland niet gebruikt worden. Deze uitvoeringen werken daardoor mogelijk niet met Nederlandse providers. Zie ook het overzicht bij Apple van modellen en frequenties.

Wat heb ik aan een 4G Apple Watch?

Met een 4G Apple Watch kun je nagenoeg alle functies van de Apple Watch gebruiken, ook als deze niet in verbinding staat met de iPhone. Je kunt dan dus de deur uit lopen en toch bereikbaar zijn, ondanks dat je je iPhone thuisgelaten hebt. Je kan ermee bellen, iMessage- en sms-berichten sturen, apps gebruiken, muziek streamen en nog veel meer. Ook ontvang je de meldingen op je Apple Watch die binnenkomen op de iPhone, zelfs als ze dus niet bij elkaar in de buurt zijn. Dit geldt ook voor meldingen van bijvoorbeeld WhatsApp. Je kan ook navigeren met bijvoorbeeld Apple Kaarten zonder iPhone. De Apple Watch schakelt automatisch over naar de 4G-verbinding als er geen iPhone- of wifi-verbinding meer is. Voor het ontvangen van sms’jes en pushberichten op de 4G Apple Watch moet de iPhone wel ingeschakeld zijn en verbonden zijn met een wifi- of mobiel netwerk.

Dit zijn een paar voorbeelden waarbij de 4G-verbinding van pas komt:

Sporten: Je wil gaan hardlopen zonder telefoon, maar wel bereikbaar zijn. Met Spotify en Apple Music kan je ook muziek streamen via draadloze oordopjes.

Zwemmen: Hou je van zwemmen? Als je met je Apple Watch om het zwambad of de zee in duikt, ben je alsnog bereikbaar.

Boodschap doen: Je hebt even snel wat nodig van de supermarkt en gaat de deur uit zonder iPhone. Je bent dan alsnog bereikbaar en kan dingen opzoeken via Siri.

Valdetectie: Met valdetectie kan de Apple Watch ook met 112 bellen als je valt en bewusteloos blijft liggen als je iPhone niet in de buurt is.

Bereikbaarheid: Je moet voor je werk je iPhone opbergen in een kluisje. Dankzij de 4G Apple Watch ben je alsnog bereikbaar.

Een nadeel is dat de 4G Apple Watch niet gebruikt kan worden om op basis van locatie je smart home te automatiseren via HomeKit. Je kan dus niet aangeven dat de lichten aan gaan zodra je thuiskomt met alleen de Apple Watch om je pols. HomeKit gebruikt daarvoor altijd de locatie van je iPhone. Laat je je iPhone thuis, dan ben je volgens HomeKit dus niet weg van huis.

Heb ik met een 4G Apple Watch helemaal geen iPhone meer nodig?

Nee. Je hebt naast de Apple Watch ook altijd nog een iPhone nodig voor de configuratie van de Apple Watch. De 4G Apple Watch wordt gelinkt met jouw iPhone voor het instellen van het horloge. na de eerste configuratie kun je dus wel je iPhone thuislaten en de Apple Watch gebruiken, maar het is niet mogelijk om een 4G Apple Watch te kopen en gebruiken zonder dat je een iPhone hebt. Je kan een 4G Apple Watch ook niet gebruiken in combinatie met een Android-toestel of een iPad.

Dit is in beperkte mate wel mogelijk voor kinderen via Gezinsconfiguratie. Een Apple Watch kan voor een kind ingesteld worden als hij of zij zelf geen iPhone heeft. Je gebruikt dan de iPhone van een ouder of volwassene in het gezin. Maar hou er rekening mee dat dit niet door alle providers wordt ondersteund.

Bekijk ook Gezinsconfiguratie: een Apple Watch instellen voor gezinsleden (Family Setup) Apple heeft een nieuwe dienst: Gezinsconfiguratie (Family Setup), waarmee je de Apple Watches binnen een gezin kunt beheren. Maar in Nederland en België werkt het nog niet.

Krijg ik een apart telefoonnummer voor een 4G Apple Watch?

Nee, de Apple Watch gebruikt hetzelfde telefoonnummer als in je iPhone. Het is dan ook een multisimoplossing: een nummer dat gekoppeld is aan twee (e)simkaarten. Je bent dus gewoon bereikbaar op hetzelfde nummer als op je iPhone en ook oproepen die je zelf vanaf de Apple Watch doet, worden gevoerd vanuit ditzelfde nummer.

Hoe werkt de Apple Watch met dualsim op de iPhone?

Als je gebruikmaakt van dualsim op de iPhone, heb je twee simkaarten en telefoonnummers in één toestel. Heb je een 4G Apple Watch, dan kun je beide nummers toevoegen aan de Apple Watch, mits beide providers in je dualsim iPhone de 4G Apple Watch ondersteunen. Maar op de Apple Watch kan slechts één nummer tegelijkertijd actief zijn. Je kunt via de Instellingen op de Apple Watch kiezen op welk nummer je bereikbaar wil zijn. het is dus niet zoals op je iPhone dat je op beide nummers tegelijkertijd gebeld kan worden.

Je bent wél op beide nummers tegelijkertijd bereikbaar als de iPhone binnen het bereik van de Apple Watch is. Maar ga je de deur uit en laat je je iPhone thuis, dan kan je alleen bellen en gebeld worden via het nummer dat op dat moment actief is via de instellingen van de Apple Watch. Je kan tot vijf mobiele nummers aan de Apple Watch Cellular toevoegen.

Werkt het ook met mijn oudere iPhone?

De 4G Apple Watch heeft voor het gebruik dezelfde eisen als de gewone versie van de Apple Watch. Op moment van schrijven heb je voor een Apple Watch Series 7 en Apple Watch SE een iPhone 6s of nieuwer nodig.

Werkt de 4G-verbinding van de Apple Watch ook in het buitenland?

Nee, als je met een Nederlandse bundel en telefoonnummer op de Apple Watch in het buitenland bent, kun je geen verbinding maken met het netwerk als je iPhone niet in de buurt is. De Apple Watch Cellular ondersteunt geen roaming. Je kan dus niet op vakantie in het buitenland ‘s ochtends een rondje gaan hardlopen en je iPhone in je hotelkamer of appartement laten en toch bereikbaar zijn via je Apple Watch. Je bent dan dus afhankelijk van een aanwezige iPhone- of wifi-verbinding.

Hoe is de batterijduur van de Apple Watch Cellular?

Apple zegt dat de Apple Watch Cellular dezelfde batterijduur heeft als de andere modellen (18 uur), maar zegt wel dat de daadwerkelijke batterijduur afhankelijk is van het gebruik. Als je de hele dag onderweg bent zonder iPhone, zal de batterij veel sneller leeg gaan dan als je je iPhone wel bij je hebt. Daarnaast heeft Apple nog een aantal andere metingen gedaan:

Bellen: tot 1,5 uur bellen via 4G

Muziek afspelen: tot 11 uur offline muziek afspelen; tot 8 uur muziek streamen via 4G

Sporten: tot 11 uur sporten indoor; tot 7 uur sporten buitenshuis met GPS; tot 6 uur sporten buitenshuis met GPS en 4G

Heb je na het lezen van deze Apple Watch 4G FAQ nog meer vragen over de Apple Watch met mobiele data-verbinding? Laat het dan weten via de rapportagelink onderaan het artikel.

Wil je meer weten over de 4G Apple Watch? Lees dan onze uitlegpagina over de Apple Watch met Cellular-verbinding. Lees ook ons artikel met verschillen tussen de Apple Watch met en zonder 4G.

Bekijk ook Apple Watch met of zonder 4G: wat zijn de verschillen? Je kunt bij de Apple Watch kiezen voor modellen met en zonder 4G-functie. Loont het de moeite om een Apple Watch 4G te kopen? En wat zijn dan precies de verschillen met het standaard model? Wij vergelijken beide uitvoeringen van de Apple Watch met en zonder 4G.