In deze miniserie bespreken we als iCulture-redactie onze favoriete nieuwe Apple-producten van 2021. Vandaag bespreken we waarom de 2021 iMac met M1-chip erbij hoort!

Gedurende de laatste week van het jaar is het voor iCulture tijd om een laatste keer terug te blikken op het afgelopen jaar. Welke Apple-producten van 2021 zijn onze favoriet en waarom? Gisteren bespraken we waarom de MacBook Pro 2021 een favoriet in 2021 is. Vandaag komt nóg een Mac aan bod: de iMac met M1-chip.



Onze favorieten van 2021: de iMac met M1-chip

Hoewel Apple in de afgelopen jaren met enige regelmaat de MacBooks bijwerkte met nieuwe designs en chips, sukkelde de iMac vaak erachteraan. De desktop die Apple weer op de kaart heeft gezet in 1998, kreeg zijn laatste nieuwe ontwerp in 2012. Door de jaren heen werden schermresoluties verbeterd en interne componenten vervangen door snellere exemplaren, maar daar bleef het bij.

In april 2021 was het eindelijk zo ver: de iMac heeft weer een nieuw ontwerp. En wat voor een! De all-in-one desktop heeft een dunne, platte behuizing, een razendsnelle M1-chip, een scherm waar je U tegen zegt en is ook nog te koop in allerlei hippe kleuren. Daarmee is de iMac terug van weggeweest.

Wat is er zo goed?

Allereerst zijn we blij dat Apple überhaupt weer wat liefde geeft aan de iMac. Het is misschien niet de populairste Mac meer, maar er is zeker nog een doelgroep voor. Daarnaast was het ook wat vreemd dat Apple zo’n relatief oud ontwerp van de vorige generatie nog als nieuw verkocht. Als je de diepte in gaat met deze nieuwe iMac met M1-chip, kom je aan alle kanten verbeterpunten tegen.

Wat mij opvalt als ik het met vrienden of familie over de iMac heb, is dat ik hem eindelijk weer kan aanbevelen.

Het design is wat ons betreft aan alle kanten verbeterd. Lekker dun, maar zonder de nadelen die daaraan kunnen zitten. Zo is het 4,5K scherm uitstekend leesbaar en helder genoeg onder alle omstandigheden. Dankzij de M1-chip presteert de iMac ook als een zonnetje en wordt de ingebouwde ventilator nauwelijks gebruikt. Ook de webcam is eindelijk in staat om je goed voor de dag te brengen tijdens online vergaderingen. Voorgaande iMacs hadden niet bepaald een webcam om over naar huis te schrijven.

Wat mij opvalt als ik het met vrienden of familie over de iMac heb, is dat ik hem eindelijk weer kan aanbevelen. Lange tijd kwam het erop neer dat ik iemand een iMac wel zou adviseren, maar eigenlijk liever zag dat iemand een MacBook kocht met eventueel een extra display. Nu de iMac weer helemaal is gemoderniseerd, staat hij wat mij betreft stipt bovenaan voor iemand die graag een all-in-one desktop wil.

Waarom is dit onze favoriet van 2021?

Apple is druk bezig met de transitie van Intel-processors naar Apple Silicon-chips. Nu ook de iMac de eerste stap in deze richting heeft gezet, wordt Apple’s visie voor de toekomst van de Mac verder duidelijk. 2021 is het jaar waarin de iMac eindelijk weer écht aan te bevelen is. Persoonlijk vond ik de iMac met M1-chip één van de beste aankondigingen van Apple in 2021. The Mac is back, zullen we maar zeggen.

Wat kan er nog beter?

Zoals met alle producten heeft ook de 2021 iMac wel wat verbeterpunten. Zo vinden we het jammer dat Apple ervoor heeft gekozen om bepaalde kleuren alleen beschikbaar te maken voor de wat duurdere uitvoeringen van de iMac met een opgekrikte processor. Over kleuren gesproken: waarom is er geen grijze variant? Voor wie geen blitse kleuren wil, is zilver het enige alternatief. Verder wordt de ethernet-aansluiting in de stroomadapter en het vernieuwde toetsenbord met Touch ID-sensor óók alleen meegeleverd bij duurdere uitvoeringen. En dat terwijl Touch ID al jaren bestaat en het geen dure techniek meer is.

Verder is deze iMac enkel in een 24-inch (eigenlijk 23,5-inch) versie uitgebracht. Wil je graag een vervanger voor je 27-inch iMac met een soortgelijk groot formaat? Dan zul je nog even moeten wachten. We hopen dat Apple met de volgende versie ook wat beter kijkt naar de ergonomie, zeker als er ook een groter model komt. Het scherm is net als zijn voorganger niet in hoogte verstelbaar, maar dat hadden we wel graag gezien.

Meer weten over onze ervaringen met dit apparaat? Lees dan onze volledige review van de 2021 iMac.

