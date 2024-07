Het leek lange tijd ondenkbaar: Apple die zo nauw samenwerkt met een bedrijf als OpenAI voor het mogelijk maken van een standaardfunctie in iOS, iPadOS en macOS. Maar toch kondigde Apple tijdens de WWDC de integratie met ChatGPT aan, als onderdeel van Apple Intelligence. Apple beloofde daarbij dat er in de toekomst ook andere partijen mee gaan doen (zo is Apple nog steeds in gesprek met Google over Gemini), maar voor nu is ChatGPT de enige generatieve AI-chatbot die standaard ingebouwd wordt. Maar dit is niet zomaar een samenwerking, zo meldt Bloomberg nu. Apple krijgt namelijk een rol in het bestuur van OpenAI. Net zoals Microsoft dat heeft.

Apple in bestuur OpenAI

Apple-veteraan Phil Schiller, voorheen hoofd marketing bij Apple en inmiddels Apple Fellow en hoofd van de App Store, is de uitverkorene om in het bestuur van OpenAI plaats te nemen. Maar het gaat hier om een rol waarin hij zelf weinig invloed heeft. Hij wordt namelijk waarnemer, zodat hij aanwezig kan zijn bij vergaderingen en kan zien hoe bepaalde beslissingen binnen het bedrijf tot stand gekomen zijn. Hij heeft dus geen stemrecht, waardoor Apple uiteindelijk niets te zeggen heeft over de kant die het bedrijf op gaat. De rol zorgt er dus vooral voor dat Apple weet welke plannen OpenAI heeft.

Voor zover bekend heeft Schiller nog geen vergaderingen bijgewoond, omdat de rol pas later dit jaar in gaat. Apple heeft zelf niet gereageerd op het bericht en de details kunnen nog veranderen.

Het meest opmerkelijke is dat Microsoft zo’n zelfde rol heeft, waardoor er dus iemand van zowel Apple als Microsoft bij vergaderingen binnen OpenAI aanwezig is. Apple en Microsoft zijn concurrenten op dit gebied. Zo ontstaat er dus een bijzondere situatie waarin OpenAI bepaalde samenwerkingen tussen het bedrijf en Microsoft wil bespreken, die niet voor Apple’s oren bedoeld zijn. In zo’n geval zou Schiller de vergadering moeten verlaten. Andersom geldt dat dan natuurlijk ook.

De samenwerking tussen OpenAI’s ChatGPT en Apple wordt later dit jaar uitgebracht als onderdeel van Apple Intelligence in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia. Het zal echter nog even duren voordat Apple Intelligence in Nederland beschikbaar komt. Apple’s nieuwe AI-systeem werkt voorlopig alleen in het Engels en bovendien wil Apple de functie nog niet in de EU uitbrengen vanwege de strengere regelgeving rondom concurrentie.