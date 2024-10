Apple heeft hoge verwachtingen van de aanstaande AI-functies, zo meldt Bloomberg op basis van bronnen. Op dit moment zijn alleen de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max krachtig genoeg voor de AI-functies van Apple, dus mensen met een ouder toestel die willen profiteren van alle mogelijkheden zullen moeten upgraden. Apple verwacht in de tweede helft van dit jaar minstens 90 miljoen iPhone 16-modellen te verschepen. Er is nog wel een probleem: niet alle Apple Intelligence-functies zullen al beschikbaar zijn als de toestellen in september op de markt komen en in sommige regio’s werkt het nog niet zoals beloofd.

Zo heeft Apple nog geen deal gesloten met een Chinees AI-bedrijf. Mogelijke kandidaten waarmee Apple gesprekken zou hebben gevoerd zijn Baidu, Alibaba Group en Baichuan AI uit Beijing. Verder speelt mee dat Apple over het algemeen achter loopt op Chinese smartphonefabrikanten die al AI-functies in hun toestellen aanbieden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om Xiaomi en Huawei.

Dit staat nog even los van het feit dat Apple Intelligence voorlopig nog niet in de EU te gebruiken zal zijn. En zelfs voor Amerikanen is er een reden om niet meteen enthousiast naar de winkel te rennen: de vernieuwde Siri-functies zullen volgens Bloomberg pas in de loop van 2025 beschikbaar komen. En dan ook nog alleen in het Engels. Het nieuwe Siri-uiterlijk met een gekleurde rand rondom het scherm, komt al wel in 2024 en zal dan waarschijnlijk ook in Europa te zien zijn. Maar dat is nog geen reden om een nieuwe iPhone te kopen.

Er zijn dus twee regio’s waar Apple Intelligence nog niet te gebruiken is. Volgens de laatste kwartaalcijfers zijn die goed voor 26% (EU) en 18% (Groot-China) van de omzet. Opgeteld bij de andere regio’s die nog geen AI-functies krijgen gaat het in totaal om een gebied dat 50% van de omzet leveren. Toch verwachten ook analisten een iPhone 16-supercycle, waarbij mensen massaal tegelijk gaan upgraden en de beurskoers van Apple de $275 aantikt (momenteel $230).

Geen AI, toch upgraden

Het is goed denkbaar dat mensen dit najaar toch alvast upgraden, om alvast voorbereid te zijn op de aanstaande functies. De kans is immers groot dat je een niet-geschikt toestel op zak hebt, aangezien de AI-functies alleen op de huidige topmodellen te vinden zijn. Als je vorig jaar een iPhone 15 hebt gekocht, dan zou je die in 2024 tweedehands kunnen verkopen om naar de iPhone 16 over te stappen. Er is nóg een manier waarop Apple de kopers dit najaar kan overtuigen: door verrassende hardwarefuncties toe te voegen, die los staan van AI. Als we naar de iPhone 16-geruchten kijken zullen de grootste vernieuwingen toch echt weer in de Pro-modellen te vinden zijn.