In deze miniserie bespreken we als iCulture-redactie onze favoriete nieuwe Apple-producten van 2021. In deze derde editie: de iPad mini van 2021.

In deze laatste week van het jaar blikken we op iCulture nog één keer terug op het afgelopen jaar. Daarbij willen we de Apple-producten van 2021 niet zomaar voorbij laten gaan. We lichten daarom onze drie favoriete Apple-producten van 2021 uit. Waarom behoort dit product tot onze favorieten en hoe kan Apple hem in het vervolg nog beter maken? Ons derde favoriete Apple-product van dit jaar is de iPad mini 2021, met vernieuwd design.



Onze favorieten van 2021: de iPad mini

De iPad mini is niet de goedkoopste tablet in het assortiment. Het was dan ook jammer dat dit model nog steeds brede schermranden had en qua design al een paar jaar niet was aangepast. Hoog tijd voor een update dus en daarmee stelde Apple niet teleur. Sterker nog, volgens velen was de iPad mini dé ster van het iPhone-event 2021. Terwijl producten als de iPhone en Apple Watch maar geringe aanpassingen kregen, was bij de iPad mini alles anders.

Ik had al een iPad mini 2019 en was van plan om deze tot op de draad te verslijten. De mini is immers vooral een comsumptie-apparaat en over vijf jaar kun je er nog steeds prima op tekenen of filmpjes afspelen. Stiekem was ik blij dat er in 2020 geen nieuw exemplaar uitkwam: hoe langer mijn mini in de winkel blijft liggen, hoe langer hij updates krijgt. Mijn enige klacht waren de brede randen, die bij mijn zilverkleurige exemplaar extra opvielen. Ik had me bij de aanschaf niet gerealiseerd dat de zilverkleurige iPad mini nog witte schermranden zou hebben. Maar er viel mee te leven.

Ik was van plan om stug aan mijn plan vast te houden, maar toen de iPad mini 2021 werd aangekondigd keek ik het een tijdje aan en ging toch overstag. Dit model heeft zoveel verbeteringen en is zoveel toekomstbestendiger, dat het nu eigenlijk een veel verstandiger aankoop is voor de komende vijf jaar. Voor iets wat je zo lang gaat gebruiken wil je gewoon het beste.

Wat is er zo goed?

De iPad mini 2021 brengt alle vernieuwingen samen die Apple de afgelopen jaren in de iPad Pro en iPad Air heeft doorgevoerd, maar dan op een superhandzaam formaat. Het scherm is groter geworden, maar hij is nog even compact als voorheen.

De nieuwe paarse kleur is echt een eyecatcher, maar ook als je voor de meer traditionele kleuren gaat heb je een berg verbeteringen, die het wel heel verleidelijk maken om van je voorgaande iPad mini te upgraden. Zo werkt het nieuwe model met optionele 5G, heeft Touch ID verwerkt in de aan/uitknop, een usb-c-aansluiting en een verbeterde 12-megapixel camera met Center Stage. Dankzij de ondersteuning van de tweede generatie Apple Pencil plak je de pen nu eenvoudig aan de zijkant. Al die verbeteringen maken de iPad mini tot de beste keuze als je een compacte tablet zoekt. Er is simpelweg geen concurrentie.

Waarom is dit onze favoriet van 2021?

Bij het zien van de iPad mini wil je er meteen eentje hebben en ga je nadenken hoe je de aankoop kunt verantwoorden tegenover jezelf en/of je partner. Apple heeft heel wat extra features ingebouwd, waaronder de nieuwste processor.

Wat kan er nog beter?

Ondanks ons enthousiasme zijn er nog wel een paar verbeterpuntjes. Zo vinden we het jammer dat de iPad mini honderd euro duurder is geworden, waardoor het nu een echt luxeproduct is. Je koopt hem niet zomaar erbij, omdat ‘ie zo leuk is.

Na een paar maanden gebruik vinden we de plaatsing van de volumeknoppen wel wat onhandig. Als je film zit te kijken moet je links aan de onderkant reiken om het geluid aan te passen. Gezien de prijsverhoging hadden we ook gehoopt dat Apple wel wat meer opties zou inbouwen, zoals Face ID, Smart Connector, ProMotion, MagSafe en dergelijke. Maar nee, dat blijft een wens voor over twee jaar. Want de kans is klein dat Apple vanaf nu elk jaar een update uitbrengt.

Lees ook onze uitgebreide iPad mini 2021 review voor meer over onze ervaringen.

Bekijk ook Review: iPad mini 2021, grote sprongen voor Apple's kleinste iPad Lees in onze review van de iPad mini 2021 wat we vinden van Apple's nieuwste kleine iPad. Met het nieuwe design en interne verbeteringen is dit echt een hebbeding. Maar de prijs wekt een andere indruk. Wij hebben 'm getest!

Stem ook op onze eerdere poll over je favoriete Apple-product van 2021. Heb je nog niet kunnen kiezen, vergeet dan niet ons overzicht met Apple-producten van 2021 te checken.