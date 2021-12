In deze miniserie bespreken we als iCulture-redactie onze favoriete nieuwe Apple-producten van 2021. In deze eerste editie: de 2021 MacBook Pro!

In deze laatste week van het jaar blikken we op iCulture nog één keer terug op het afgelopen jaar. Daarbij willen we de Apple-producten van 2021 niet zomaar voorbij laten gaan. We lichten daarom onze drie favoriete Apple-producten van 2021 uit. Waarom behoort dit product tot onze favorieten en hoe kan Apple hem in het vervolg nog beter maken? Ons eerste favoriete Apple-product van dit jaar is de MacBook Pro 2021, met name de 14-inch versie.



Onze favorieten van 2021: de 14-inch MacBook Pro

De laatste jaren was Apple’s aandacht voor de Mac een beetje versuft. Met name de MacBook Pro-serie kreeg veel kritiek na de weg die Apple in 2016 was afgeslagen. Het toetsenbord deugde niet, het gebrek aan poorten zorgde voor een donglejungle en de Touch Bar bleek toch niet zo geliefd als door Apple gehoopt. Apple draait zelden drastische beslissingen uit het verleden terug, maar met de MacBook Pro 2021 is Apple weer helemaal op het juiste pad. Dit is de professionele MacBook zoals gebruikers hem graag zien.

Wat is er zo goed?

Het eerste waar we enthousiast over zijn, is het ontwerp van de nieuwste MacBook Pro. Hoewel ze dikker lijken dan de vorige generaties, vinden we de nieuwe blokkerige stijl zeker wel charmant. Hoewel de MacBook Pro niet zo hoekig en recht is als bijvoorbeeld de huidige iPhones en iPads, past het wel beter in de gehele line-up van recente Apple-producten. Door de nieuwe vorm van de MacBook Pro heb je echt het idee dat je een stevige machine in de hand hebt.

Los van het design zijn we ook onder de indruk van de specificaties en het scherm. Apple zit nog middenin de transitie van Intel-chips naar eigen Apple Silicon-chips en met de M1 Pro en M1 Max-chips laat Apple zien waar ze toe in staat is. Ook het display maakt indruk. Het mini-LED scherm is van een veel hogere kwaliteit dan bij de voorgangers en de dunnere randen maken het tot één geheel met het design. Het 14-inch model is wat ons betreft de perfecte tussenweg voor draagbaarheid en genoeg schermruimte om op te werken. Ik gebruik zelf al jarenlang een 15-inch MacBook Pro, omdat ik de 13-inch net te klein vond. Het 14-inch formaat is voor mij daarom de perfecte afmeting.

Waarom is dit onze favoriet van 2021?

Apple heeft bij deze MacBook Pro duidelijk geluisterd naar de gebruikers. Eindelijk stond de doelgroep weer centraal, in plaats van dat het draait om hoe Apple de MacBook Pro ziet. Apple heeft bekritiseerde beslissingen eindelijk teruggedraaid, hoewel ze dat zelf nooit op die manier zullen laten merken. De MacBook Pro 2021 is er eindelijk weer voor de professionele gebruiker, nadat Apple jarenlang pogingen deed om iets te maken waar eigenlijk niemand echt om vroeg.

Wat kan er nog beter?

Ondanks de vele positieve eigenschappen, is de 2021 MacBook Pro nog niet perfect. Zo is het display nog niet van een 4K-resolutie en is de notch (de inkeping bovenaan het scherm) toch wat te groot. Face ID had een prettige toevoeging geweest, zeker omdat het formaat van de notch eigenlijk maar weinig sensoren bevat. Ook op wat andere vlakken kan Apple nog wat verbeteren, zoals de specificaties van de poorten (HDMI 2.1 bijvoorbeeld, in plaats van 2.0). Wat we toch ook wel jammer vonden, is dat de camera geen ondersteuning biedt voor Center Stage. Dat was in een tijd van videobellen toch wel welkom geweest.

Lees ook onze uitgebreide MacBook Pro 2021 review voor meer over onze ervaringen.

Stem ook op onze eerdere poll over je favoriete Apple-product van 2021. Heb je nog niet kunnen kiezen, vergeet dan niet ons overzicht met Apple-producten van 2021 te checken.