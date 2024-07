Op 26 juli beginnen de Olympische Spelen in Parijs en Apple grijpt alles aan om daarop in te spelen. Van verhalen in de App Store tot speciale 3D-weergaves van belangrijke bezienswaardigheden.

Dit is niet het moment om voor een stedentrip naar Parijs te gaan, al zullen er best mensen zijn die per ongeluk hun vakantie in deze periode hebben geboekt en zich bij aankomst afvragen waarom het zo druk is, waarom de helft van de metrostations gesloten zijn en waarom de hotels zo duur zijn. Apple heeft allerlei extra’s bedacht om de Olympische Spelen op de kaart te zetten. Zo zijn er kleurrijke 3D-afbeeldingen van de belangrijkste sportlocaties, zoals Parc de Princes en Centre Aquatique Olympique. Maar ook iconische locaties zoals Gare de l’Est, Pont d’Iéna en Place de la Madeleine zijn in het zonnetje gezet. En er zijn details over pop-up locaties, zoals winkels en evenementhallen die tijdelijk zijn ingericht voor de Olympische spelen.

Apple gaat in de Apple TV-app, Apple News, App Store, Podcasts en Muziek extra aandacht besteden aan de Olympische spelen, bijvoorbeeld met verzamelingen relevante apps. Zo kun je ook op de hoogte blijven als je thuis zit te kijken. In Apple Kaarten zijn realtime updates toegevoegd voor de Parijse metro, tram, RER, RATP-bussen en meer. In de app word je op de hoogte gehouden van wegafsluitingen en andere reisadviezen. Het helpt daarbij wel als je wat Frans kunt ontcijferen.

Speciale info in Apple Kaarten over de Olympische Spelen.

Goed om te weten: op de Parijse Périphérique is de linkerbaan gereserveerd voor geautoriseerde voertuigen. Ga je er toch op rijden, dan riskeer je een boete van 135 euro. Hou er dus rekening mee dat je op de overige banen vaker in de file zult staan. Overigens konden we deze info nog niet terugvinden in Apple Maps.

Zoek je een restaurant of goedkoop hotel (ai!) dan kun je ook de verschillende gidsen in Apple Kaarten gebruiken. Apple Music heeft een speciale afspeellijst A Guide to French Music, voor mensen die zich in de muzikale cultuur willen verdiepen. Verder is Apple begonnen met een Shot on iPhone-reclamecampagne, waarin enkele jonge sporttalenten te zien zijn. De foto’s zullen te zien zijn op billboards over de hele wereld.

Apple 2036 Hopefuls-campagne

De Olympische Spelen van Parijs 2024 beginnen op vrijdag 26 juli en duren tot en met 11 augustus. Wil je live kijken en alles volgen, check dan onze gids Olympische Spelen 2024 op iPhone, iPad en Apple TV!