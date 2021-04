De iPhone 12 krijgt een nieuwe kleur: paars! Deze opvallende nieuwkomer is verkrijgbaar in twee formaten: 6,1-inch iPhone 12 en 5,4-inch iPhone 12 mini. Alles wat je moet weten zoals prijzen en levertijden vind je hier!

Ook mooi bij deze kleuren is de lederen kaarthouder in de nieuwe kleur Arizona (roodbruin). Je kunt deze voor 65 euro aanschaffen in de Apple Store en bij retailers.

Je kunt nu al bestellen, al kan het soms nog wel even duren voordat de Apple Store weer voor iedereen bereikbaar is. Je hebt de keuze uit de hieronder genoemde modellen.

De iPhone 12 is de nieuwste smartphone die Apple in najaar 2020 uitbracht. De iPhone 12 is de opvolger van de iPhone 11 en heeft een 6,1-inch scherm, ondersteuning voor 5G, een nieuw design en een verbeterde camera. Er zijn zes kleuren, met paars als nieuwste kleur uit april 2021. Lees alles over de iPhone 12 kopen, prijzen en specificaties.