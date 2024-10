Toen reviewers de iPad mini 2024 in handen kregen, merkten veel van hen op dat ‘jelly scrolling’ op zijn minst was verminderd. Toch bleven er nog veel vragen. Volgens sommigen was het helemaal verdwenen, terwijl anderen alleen een verbetering merkten ten opzichte van de iPad mini 6. De iPad mini 7 teardown van iFixit geeft meer opheldering – maar of dat het antwoord is waar mensen op zaten te wachten? De site zegt dat er “trucjes” zijn toegepast.

Jelly scrolling is een probleem, waarbij de helft van het scherm langzamer wordt ververst dan de andere helft, wat resulteert in een wiebelend effect. Het is alleen zichtbaar wanneer je de tablet in portretstand gebruikt. Als je er last van hebt, kan het knap vervelend zijn en valt het moeilijk te negeren. Maar het is bij sommigen ook uitgegroeid tot een obsessie, zeker nadat een woordvoerder van Apple verklaarde dat het ‘normaal gedrag‘ is voor een LCD-scherm.

Geen nieuwe display driver

iFixit laat in de teardown van de nieuwste iPad mini zien dat het Apple de display driver niet heeft gedraaid, wat velen wel hadden verwacht. In plaats daarvan ligt de oplossing ergens anders. Federico Viticci van MacStories meldt dat voor hem het jelly scrolling-probleem is opgelost, overigens zonder dat de onderliggende displaytechnologie is aangepast. Deze reviewer kreeg van Apple te horen dat de iPad mini 7 een geoptimaliseerde displaycontroller heeft, die ervoor zorgt dat het hele scherm met dezelfde snelheid wordt vernieuwd. Beide kanten van het scherm reageren dus even snel, ook al is hetzelfde display gebruikt als in de iPad mini 6, met dezelfde verversingsfrequentie, pixeldichtheid, helderheid en dergelijke.

Blijkbaar heeft iFixit die informatie nog niet gekregen, want de reparatiesite spreekt over “onbekende trucjes” die zijn toegepast om jelly scrolling te verminderen. Uit de teardown van iFixit blijkt verder dat Apple niet veel heeft gewijzigd aan de hardware. Het interne ontwerp is exact hetzelfde gebleven, in vergelijking met de iPad mini 6. Wel is er één nieuw detail ontdekt: het Apple-logo is nu verwijderbaar.

De iPad mini 7 ligt sinds vorige week in de winkel en houdt dezelfde adviesprijs als zijn voorganger, maar je krijgt nu wel twee keer zoveel opslag in het basismodel. Kortingen zijn er nog niet te krijgen, dus je kunt op dit moment net zo goed bij Apple kopen.

Prijzen iPad mini 2024 (A17 Pro)