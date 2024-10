Apple-marketingman Greg Joswiak iets op X zet, gaat dat meestal over nieuwe producten. Ook nu weer, met een teaser over de aankomende “spannende week van aankondigingen”, die op maandag van start gaat. Hij heeft er zelfs een woordgrapje in verwerkt: “Mac your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned…” Daarbij is een afbeelding van het Mac Finder-logo te zien, een app die alleen op de Mac voorkomt.

Dat is een duidelijke verwijzing naar de Macs die op de planning staan, ook al heeft Apple officieel nog niets aangekondigd. Er is een animatie te zien die verandert van een Apple-logo naar het Finder-gezichtje.

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

Deze is in dezelfde stijl als het Glowtime-event en hint door de kleurstellingen naar Apple Intelligence. Of er ook een event komt, is inmiddels onzeker geworden. Het is goed mogelijk dat Apple een video presenteert en op verschillende plekken een bijeenkomst voor de media organiseert. Zo zijn er events gepland in LA en New York. Voor Europese media zal er waarschijnlijk een lokaal event zijn, waar de Macs alvast bekeken kunnen worden.

Een hele week vol M4 Mac-aankondigingen

Na Apple’s Glowtime-event in september was de verwachting dat er in oktober nog een groot event aan zat te komen. Apple heeft nu wel bevestigd dat er nieuwe producten aan zitten te komen, maar als er volgende week een keynote zou gaan plaatsvinden, waren de uitnodigingen daarvoor al lang verstuurd. De week van 28 oktober begint meteen al met de release van iOS 18.1, maar uit de woorden van Joswiak kunnen we opmaken dat er die dag ook al nieuwe producten op de planning staan.

Dit is wat Apple naar verwachting zal introduceren:

iMac met M4

Mac mini met M4 en M4 Pro

MacBook Pro met M4, M4 Pro en M4 Max

Nieuwe Magic-accessoires met usb-c versies van Magic Mouse, Magic Trackpad en Magic Keyboard

Al sinds de introductie van de iPad Pro met M4 is er vraag naar Macs met dezelfde chip. Minder voor de hand liggend is een aankondiging van een vernieuwde standaard iPad of een vernieuwde MacBook Air. Lees onze vooruitblik van Apple in oktober om te weten wat je zoal kunt verwachten.