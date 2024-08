Al jarenlang biedt Apple bij de meeste Macs standaard 8GB werkgeheugen. Dat gold al destijds voor de oudere Intel-varianten, maar ook al sinds het begin van de Apple Silicon-versies met bijvoorbeeld M1- en M2-chip. Zelfs de basisuitvoeringen van de meest recente M3-chip bieden standaard 8GB RAM. Hoewel dat voor de MacBook Air en het instapmodel van de iMac nog echt wel voldoende is, klinkt er uit de professionele hoek al jarenlang kritiek. Het lijkt er nu op dat Apple dit jaar overstag gaat, want volgens Mark Gurman zou Apple zomaar kunnen kiezen voor 16GB RAM als nieuwe standaard.

’16GB RAM nieuwe standaard in M4-chip’

Uit logbestanden blijkt dat Apple vier nieuwe Macs met M4-chip aan het testen is. Het gaat dan om een nieuwe MacBook Air, MacBook Pro, iMac en Mac mini. De geteste modellen hebben allemaal 16GB of 32GB RAM. Dit doet vermoeden dat Apple momenteel geen modellen met 8GB RAM aan het testen is. De dubbele hoeveelheid werkgeheugen zorgt ervoor dat je meer apps en vensters tegelijkertijd kan gebruiken (zonder haperingen) en dat bepaalde grafische en zwaardere taken makkelijker gaan. Bovendien is het maximum van 32GB werkgeheugen nieuw. Momenteel kan een M3 Mac (dus met de gewone M3-chip) maximaal 24GB RAM krijgen.

Vooral bij het instapmodel van de MacBook Pro is 16GB RAM als standaard een welkome toevoeging. Apple kreeg vorig jaar veel kritiek dat zo’n pro-machine nog standaard met maar 8GB RAM komt. Daardoor zou dit model volgens gebruikers uit de professionele hoek nooit de naam MacBook Pro mogen krijgen, omdat je voor de pro-prestaties dan altijd moet upgraden naar 16GB RAM. Zo’n upgrade kost in Nederland €230,-. In theorie levert 16GB RAM als standaard je dus een flinke besparing op, al is er natuurlijk altijd een kans dat Apple de instapprijs gaat verhogen om dit verschil te compenseren.

Apple beargumenteerde vorig jaar overigens nog dat 8GB RAM in de M3 MacBook Pro voldoende is, omdat het vergelijkbaar zou zijn met 16GB werkgeheugen in andere laptops. Dat komt volgens Apple omdat ze gebruik maken van een unified memory architecture. Het werkgeheugen zit ingebouwd in de chip, waardoor het ook sneller toegankelijk is voor de processor.

Of alle M4 Macs echt standaard 16GB RAM krijgen, weten we later dit jaar. Het zou ook nog kunnen dat Apple deze modellen simpelweg nog niet aan het testen is, maar dat ze wel in ontwikkeling zijn. Andere specs die naar voren komen, zijn een 10-core CPU en 10-core GPU. Er zou ook een model gevonden zijn met een 8-core CPU en 8-core GPU. De iPad Pro 2024 (momenteel het enige apparaat met M4-chip) heeft een 9- of 10-core CPU (afhankelijk van de opslagcapaciteit) en altijd een 10-core GPU.

De eerste M4 Macs worden dit najaar (vermoedelijk in oktober) verwacht. Het gaat dan waarschijnlijk in ieder geval om de modellen met gewone M4-chip, en dan met name een nieuwe iMac, Mac mini en 14-inch MacBook Pro. De MacBook Air zou pas in 2025 komen, gevolgd door een nieuwe Mac Studio en Mac Pro met krachtigere M4-chips zoals de M4 Max en M4 Ultra.