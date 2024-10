Praat mee: wat vind jij van Apple’s oktober 2024-aankondigingen?

Apple heeft in oktober weer diverse nieuwe producten aangekondigd, zoals een nieuwe iPad mini en iMac. In deze Praat mee kun je je mening kwijt over alle nieuwe producten en aankondigingen van Apple in oktober 2024.

Oktober is traditiegetrouw een maand waarin Apple nog enkele interessante aankondigingen doet. Na de drukte van de nieuwe iPhones en Apple Watches in september, is er altijd nog wel een ander product om te vernieuwen. En oktober is daarvoor de uitgelezen kans. Zo ook in 2024, want Apple heeft diverse nieuwe producten in oktober 2024 aangekondigd. Lees hier welke producten er aangekondigd zijn, praat erover mee met andere Apple-fans en lees wat er mogelijk nog komen gaat.

Praat mee: Apple’s oktober 2024-aankondigingen

Apple heeft in oktober al de iPad mini 2024 aangekondigd, maar deze maand worden er nog meer producten onthuld. De nieuwe iPad mini 2024 heeft een snellere A17 Pro-chip, ondersteuning voor de Apple Pencil Pro en meer opslag. Een kleine spec-bump dus. Andere nieuwe iPads zijn er niet, maar Apple heeft nog wel nieuwe Macs in petto. Lees hier wat er nu al aangekondigd is.

iPad mini 2024

Nieuwe zevende generatie iPad mini

Met snellere A17 Pro-chip

Ondersteuning voor Apple Pencil Pro

Standaard met 128GB opslag, upgraden tot 256GB of 512GB

Mooiere foto’s dankzij Smart HDR 4

Verbeterde documentscanner dankzij vernieuwde flitser

Usb-c-poort met snellere dataoverdracht

Verkrijgbaar in vier kleuren: spacegrijs, sterrenlicht, blauw, paars

Bekijk ook iPad mini 2024: alles over de zevende generatie iPad mini met A17 Pro-chip Lees alles over de iPad mini 2024, de zevende generatie van de iPad mini. Deze nieuwe kleine iPad heeft hetzelfde design maar bevat binnenin een aantal verbeteringen. Lees hier alles over de nieuwste iPad mini 2024!

iMac M4

M4-chip

Snellere prestaties en betere grafische kracht

Minimaal 16GB werkgeheugen

Geleverd met Magic-accessoires met usb-c

Optie voor scherm met nano-display

Verbeterde 12-megapixel camera met Middelpunt

Vernieuwde kleuren

Pre-order vandaag, release op 8 november

Bekijk ook Nieuwe iMac met M4 aangekondigd: dit is er vernieuwd in 2024 Apple heeft de 24-inch iMac vernieuwd voor 2024. De iconische desktopcomputer heeft nu een M4-chip en is ook op wat andere punten aangepast. Ontdek wat er nieuw is bij de 24-inch iMac M4 van 2024!

Zodra Apple nog meer aankondigingen gedaan heeft, werken we dit artikel weer bij. Zo verwachten we nog een nieuwe MacBook Pro en Mac mini, allemaal met M4-chip.

Wat vind jij van Apple’s nieuwste aanwinsten in de line-up? Ben je van plan om een van de nieuwe producten te bestellen of zit er voor jou niks bij? Laat het ons weten in de reacties.