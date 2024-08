De huidige Mac mini is alweer van januari 2023 en heeft een M2- en M2 Pro-chip. Maar als we naar het uiterlijk kijken, dan is de Mac mini eigenlijk al veel ouder. De Mac mini ziet er namelijk al sinds 2010 nagenoeg hetzelfde uit. Bij de overstap naar Apple Silicon in 2020 heeft Apple dan ook niets aangepast aan het design, terwijl het nieuwe moederbord binnenin toch veel minder ruimte inneemt. Het lijkt er nu op dat Apple voor dit jaar hier eindelijk op in gaat spelen, met een nog veel kleinere Mac mini. Dit beweert Mark Gurman van Bloomberg.

‘Mac mini 2024 met M4 wordt veel kleiner’

De nieuwe Mac mini met M4, die eind dit jaar verwacht wordt, zou namelijk een ontwerp krijgen dat overeenkomt met die van een Apple TV. We hebben het dan met name over de afmetingen, waardoor de Mac mini dus echt veel kleiner wordt dan nu. Wel zou de nieuwe Mac mini wat hoger worden dan een Apple TV, maar het goede nieuws is wel dat hij een stuk minder ruimte inneemt op je bureau.

In onze review van de Mac mini M2 uit 2023 schreven we al dat we de wens hadden dat de Mac mini kleiner zou worden. We spraken toen al de hoop uit of de Mac mini ooit zo klein zou worden als een Apple TV. In 2024 lijkt dat er dus echt van te gaan komen.

De behuizing van de nieuwe Mac mini zou verder wel van aluminium zijn en dus niet van plastic zoals bij de Apple TV. Volgens bronnen bij de ontwikkeling is de nieuwe Mac mini eigenlijk een iPad Pro in een hele kleine behuizing. Dat is vooral te wijten aan de M4-chip, want we verwachten dat de nieuwe Mac mini dezelfde chip krijgt. Daarnaast zal er vermoedelijk ook nog een krachtigere M4 Pro Mac mini komen.

Apple zou nu drie modellen getest hebben, waarin drie usb-c-poorten aan de achterkant zitten. De gebruikelijke aansluitingen voor stroom en hdmi zijn ook nog steeds aanwezig aan de achterkant, zo zegt de bron.