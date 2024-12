Apple heeft iOS 18.1 uitgebracht, de eerstvolgende grote update van iOS 18. Deze update bevat veel nieuwe functies waar iedereen wat aan heeft. Een grote focus is er voor Apple Intelligence, maar er zit gelukkig meer in. Dit zijn de nieuwe functies van iOS 18.1.

Na iOS 18.0 in september is het alweer tijd voor iOS 18.1. Het is de eerste middelgrote update van iOS 18 en het is er niet zomaar een. In iOS 18.1 zitten de eerste functies van Apple Intelligence, het nieuwe AI-systeem van Apple. Op deze pagina vertellen we je welke functies in iOS 18.1 te vinden zijn en dat gaat gelukkig een stuk verder dan AI. Er zitten namelijk nog genoeg andere leuke verbeteringen in.

#1 Eerste versie Apple Intelligence (in de VS)

Zoals gezegd biedt iOS 18.1 de eerste versie van Apple Intelligence. Dit zijn de AI-functies die in iOS 18.1 beschikbaar zijn:

Writing Tools : functies waarmee je teksten kan samenvatten, herschrijven en meer, op basis van de door jou gegeven criteria. Werkt in Mail, Notities, Pages en meer.

: functies waarmee je teksten kan samenvatten, herschrijven en meer, op basis van de door jou gegeven criteria. Werkt in Mail, Notities, Pages en meer. Nieuwe Siri : Een nieuw design met een gloeiende rand rondom het scherm, het kunnen schrijven naar Siri door twee keer op de onderste balk te tikken, ondersteuning voor Siri-tips om meer uit je apparaat te halen en beter begrijpen wat je bedoelt, ook als je woorden door elkaar haalt of per ongeluk het verkeerde zegt.

: Een nieuw design met een gloeiende rand rondom het scherm, het kunnen schrijven naar Siri door twee keer op de onderste balk te tikken, ondersteuning voor Siri-tips om meer uit je apparaat te halen en beter begrijpen wat je bedoelt, ook als je woorden door elkaar haalt of per ongeluk het verkeerde zegt. Vernieuwde Mail-app : Samenvatting van de inhoud van een e-mail en meer.

: Samenvatting van de inhoud van een e-mail en meer. Smart Reply : Inhoudelijke antwoorden geven met een tikje in Berichten en Mail.

: Inhoudelijke antwoorden geven met een tikje in Berichten en Mail. Reduce Interruptions-focus : Verbeter je focus doordat alleen relevante meldingen doorkomen, met in elke melding een samenvatting van de inhoud.

: Verbeter je focus doordat alleen relevante meldingen doorkomen, met in elke melding een samenvatting van de inhoud. Samenvatting van meldingen : Krijg een samenvatting van meldingen die alleen echt belangrijk zijn.

: Krijg een samenvatting van meldingen die alleen echt belangrijk zijn. Nieuwe Foto’s-functies : Zoeken met natuurlijk taalgebruik, zoeken naar specifieke momenten in video’s en zelf terugblikken maken met tekstgegeven opdrachten.

: Zoeken met natuurlijk taalgebruik, zoeken naar specifieke momenten in video’s en zelf terugblikken maken met tekstgegeven opdrachten. Clean Up-tool : Foto’s retoucheren, bijvoorbeeld ongewenste personen of objecten verwijderen uit je foto’s.

: Foto’s retoucheren, bijvoorbeeld ongewenste personen of objecten verwijderen uit je foto’s. Transcripties : Krijg transcripties van audio-notities en telefoongesprekken.

: Krijg transcripties van audio-notities en telefoongesprekken. Samenvatting van websites: Krijg in de Reader-mode van Safari bovenaan een samenvatting van een webpagina.

Zelf aan de slag met deze functies? Naast dat je iOS 18.1 én een geschikt toestel nodig hebt, moet je ook nog wat andere stappen nemen om Apple Intelligence al in Nederland op de iPhone te testen.

Bekijk ook Apple Intelligence in Nederland: zo kun je het nu al proberen op de iPhone Sinds iOS 18.1 kun je Apple Intelligence testen op je iPhone en iPad! Officieel komt Apple Intelligence pas in april 2025 naar Nederland en de rest van de EU. Maar via een omweg kun je het nu al proberen. Op deze pagina leggen we uit hoe je Apple Intelligence en de nieuwe Siri toch al werkend kunt krijgen vanuit Nederland, België en andere EU-landen.

#2 Gemakkelijker Apple Music-nummers delen op TikTok

Apple Music-gebruikers kunnen hun favoriete nummers eenvoudig delen op TikTok. Hiervoor is een nieuwe knop toegevoegd. Als je hierop tikt wordt de TikTok-app geopend met een pop-up, waarop het nummer staat dat je wilt delen. Je kunt dit als video, foto of privébericht naar iemand anders sturen. Als je het liedje als video of foto post, zal TikTok automatisch het nummer aan je post koppelen, zodat anderen meteen een fragment kunnen beluisteren. Ook kun je in TikTok een video van jezelf opnemen, met het liedje op de achtergrond.

#3 Zes nieuwe knoppen voor het Bedieningspaneel

In iOS 18.1 vinden we vier nieuwe losse knoppen voor het Bedieningspaneel, namelijk Satelliet, AirDrop, Wifi, VPN, Meten en Waterpas. Deze kun je voor het eerst als losse knoppen toevoegen. Met de Wifi-knop kun je snel de huidige internetverbinding verbreken. Je zet er wifi niet volledig mee uit. Met de VPN-knop kun je de VPN-verbinding aan of uit zetten.

De knoppen waren al onderdeel van het grotere connectiviteitsblokje, maar zijn nu dus ook los beschikbaar. Knoppen voor Bluetooth, vliegtuigmodus, persoonlijke hotspot en mobiele netwerk waren al los beschikbaar.

#4 Bedieningspaneel terugzetten naar standaardinstelling

Je kunt met iOS 18.1 ook het Bedieningspaneel terugzetten naar de standaardinstelling. Ben je aan het proberen om het scherm naar je eigen smaak in te richten, maar loopt alles in de soep? Je hoeft dan niet meer handmatig alle knoppen te verwijderen, want met een druk op de knop in de Instellingen-app kun je alles weer naar de fabrieksinstelling zetten. Dat is wel zo handig.

#5 Selfie voor Cameraregelaar

Met de nieuwe Cameraregelaar-knop op de iPhone 16-modellen kun je vanaf iOS 18.1 ook schakelen naar de selfiecamera. In het Camera-menuutje (waar je ook kan schakelen naar de andere lenzen), is een icoontje van een poppetje toegevoegd. Daarmee schakel je dus naar de frontcamera, voor het maken van een selfie. Je kan ook gewoon nog steeds op de knop drukken voor het draaien van de camera zoals je gewend bent. Dat is in de meeste gevallen alsnog sneller.

#6 NFC voor betalingen openstellen in landen buiten de EU

Apple heeft laten weten dat de NFC-chip vanaf iOS 18.1 ook opengesteld wordt voor betaaldiensten voor ontwikkelaars buiten de EU. Sinds iOS 17.4 is het voor ontwikkelaars al mogelijk om in de EU een app uit te brengen die gebruikt kan worden als alternatief voor Apple Pay, maar met ingang van iOS 18.1 komt dit ook naar onder andere de VS, Japan, Australië en het Verenigd Koninkrijk. En dat is ook goed nieuws voor ons. Dat betekent namelijk dat deze mogelijkheid naar veel meer gebruikers komt, waardoor het voor ontwikkelaars ook nuttiger is om dit te gaan ontwikkelen. Op dit moment is er in de EU namelijk nog geen enkele app die van de NFC-mogelijkheden van iOS 17.4 gebruikmaakt, maar daar komt mogelijk met iOS 18.1 en de extra landen dus verandering in.

Bekijk ook De iPhone NFC-chip is opengesteld in de EU, maar waarom merken we nog niets van? Apple heeft de NFC-chip in de iPhone opengesteld voor andere betaaldiensten dan Apple Pay. Maar waarom merken we er nog niets van in de EU? En hoe gaat het dan werken? In dit artikel houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

#7 Gewijzigde animaties in de Muziek-app

In iOS 18.1 heeft de Muziek-app een aantal gewijzigde animaties. Dit zie je als je een album, afspeellijst of ander onderdeel opent. In plaats van het selecteerde onderdeel van rechts naar links op het scherm verschijnt, wordt er als het ware ingezoomd op het onderdeel. In deze video zie je goed hoe de nieuwe animatie in z’n werk gaat.

#8 Nieuwe tabbladbalk in iPadOS 18.1

Toen Apple iPadOS 18 onthulde, liet het bedrijf al weten dat een aantal standaardapp zullen profiteren van een nieuwe tabbladbalk. In iOS 18.1 is dat toegevoegd in de Muziek-app. De zijbalk aan de linkerkant met alle navigatieknoppen van een app, verschijnen in een knoppenbalk bovenaan zodra je de zijbalk in klapt. Je krijgt dan een menu dat nog het beste te vergelijken is met veel apps op de Apple TV. Ook handig is dat je deze knoppenbalk zelf kan samenstellen, door onderdelen vanuit de zijbalk toe te voegen.

#9 Ruimtelijke foto’s maken met iPhone 15 Pro

Met iOS 18.1 is het mogelijk om met de iPhone 15 Pro ruimtelijke foto’s te maken. Deze functie zit ook in de iPhone 16-modellen, maar maakt dus ook de overstap naar de iPhone 15 Pro. Het was voorheen alleen nog mogelijk om ruimtelijke video’s met de iPhone 15 Pro te maken, maar daar komen met ingang van iOS 18.1 dus ook ruimtelijke foto’s bij.

Ruimtelijke foto’s zijn een soort 3D-foto die je met de Vision Pro kan bekijken. Daarbij komt je foto meer tot leven, waarbij je diepte kan zien als je je hoofd rondom een foto beweegt. Op een iPhone ziet zo’n ruimtelijke foto er dus uit als een gewone foto, maar bekijk je het op een Vision Pro dan zie je dus echt de diepte erin.

#10 Aangepast ontwerp Bedieningspaneel

In iOS 18.1 heeft Apple het design van het Bedieningspaneel gedeeltelijk gewijzigd. Het gaat om het scherm met daarin alle knoppen voor draadloze verbindingen, zoals wifi en vliegtuigmodus. In iOS 18.0 bestaat dit nog allemaal uit smallere langwerpige knoppen, maar in iOS 18.1 zijn de knoppen voor wifi, AirDrop, mobiele data en Bluetooth aangepast naar vierkante grote blokken.

#11 Printstatus in Dynamic Island

Als je iets gaat printen vanaf je iPhone, krijg je met iOS 18.1 in het Dynamic Island de printstatus te zien. Je ziet dat er nu iets geprint wordt, met daarbij hoeveel pagina’s er al geprint zijn van de huidige printopdracht. Je vindt hier geen knoppen om de printopdracht te stoppen, maar het geeft je wel meer zicht op de huidige printopdracht.

#12 Nieuwe weergave geschiedenis in Rekenmachine-app

Nieuw in iOS 18 is dat je de geschiedenis van je berekeningen kan zien in de Rekenmachine-app. Maar in iOS 18.1 tweakt Apple dit scherm. In iOS 18.0 verscheen het nog als een soort hamburgermenu aan de linker zijkant, maar in iOS 18.1 verschijnt het van onderen over de rekenmachine heen. De werking is verder precies hetzelfde.

iOS 18 vs iOS 18.1

#13 Grotere emoji en stickers in emoji-toetsenbord

In iOS 18.1 heeft Apple de grotere emoji weer geactiveerd. Dit zat eerder al in een beta van iOS 18, maar is later weer teruggedraaid. In iOS 18.1 heeft het dan toch zijn intrede gedaan. De emoji in het emoji-toetsenbord zijn een stuk groter, waardoor je meer details ziet. Een nadeel is wel dat je meer moet scrollen, omdat er minder emoji tegelijkertijd in beeld staan. Daarnaast zijn er onderaan bij de categorieen twee nieuwe knoppen: voor stickers en Memoji en Animoji.

iOS 18 vs iOS 18.1

#14 Bestanden verslepen voor iPhone Mirroring (niet in de EU)

iPhone Mirroring, de functie waarmee je je iPhone kan bedienen vanaf een Mac (niet beschikbaar in Europa), heeft in iOS 18.1 de eerder beloofde aanvulling gekregen. Het is dan namelijk mogelijk om bestanden te verslepen vanaf de Mac naar de iPhone. Heb je bijvoorbeeld online een toffe foto gezien en wil je die in je bibliotheek zetten, dan kun je die gewoon verslepen vanaf je Mac naar de Foto’s-app op de iPhone. Andersom werkt het delen van bestanden ook. Helaas werkt de functie niet in Nederland, omdat iPhone Mirroring niet in de EU beschikbaar is.

#15 (Mac): Apps rechtstreeks op externe schijf in macOS 15.1

Naar verwachting gaat Apple tegelijkertijd met iOS 18.1 ook macOS Sequoia 15.1 uitbrengen. Daarin is ook een nieuwe functie ontdekt. Je kan namelijk vanaf macOS 15.1 rechtstreeks vanuit de Mac App Store grote apps op een externe schijf installeren. Daarvoor is in de instellingen van de Mac App Store een nieuwe schakelaar toegevoegd.

Bekijk ook In macOS Sequoia kun je apps op een externe schijf installeren: nu te testen in de beta Vanaf macOS 15.1 wordt het mogelijk om grote apps rechtstreeks naar een externe schijf te downloaden. De schakelaar hiervoor is te vinden in de derde beta van macOS 15.1, die nu getest kan worden.

#16 (Mac): Makkelijker energiebesparingsmodus op Mac aanzetten (nieuw)

Een andere wijziging op de Mac met macOS Sequoia 15.1 is dat het gemakkelijker wordt om de energiebesparingsmodus aan te zetten. Apple voegt namelijk een knop toe aan het Batterij-menu in de menubalk. Klik je op het icoontje van het batterijtje, dan vind je daaronder een knop om de energiebesparingsmodus aan en uit te zetten. Je kan ook op de Batterij-knop in het Bedieningspaneel klikken om dezelfde mogelijkheid te krijgen.

#17 Nieuwe AirPods Pro-functies

In combinatie met AirPods-firmwareversie 7B19 kun je op de AirPods Pro profiteren van nieuwe gehoorfuncties. Deze update kwam vorige week al uit, maar werkt alleen in combinatie met iOS 18.1. Zo kan je de gehoortest doen en kun je de AirPods als gehoorapparaat gebruiken. De functie om je gehoor te beschermen, werkt vooralsnog alleen in de VS en Canada.

Bekijk ook AirPods Pro 2-update met gehoorfuncties vanaf nu beschikbaar Je AirPods Pro worden een gehoorapparaat dankzij een software-update voor de tweede generatie, die vanaf nu wordt uitgerold. Er zitten drie functies in die je gehoor beschermen, inzicht geven in gehoorverlies en je dingen helpen beter te horen.

#18 Overige kleine verbeteringen

Er zijn nog een aantal kleinere verbeteringen die we in iOS 18.1 en de andere updates vinden:

Notificatie-samenvattingen : Wanneer je een stapel notificaties hebt gekregen, zal in iOS 18.1 het getoonde nummer de kleur aannemen van je wallpaper.

: Wanneer je een stapel notificaties hebt gekregen, zal in iOS 18.1 het getoonde nummer de kleur aannemen van je wallpaper. Apple Intelligence-uitlegschermen : Je krijgt bij talloze apps uitleg over de Apple Intelligence-functies. Dit is bijvoorbeeld het geval in Mail en de App Store-app. Dit geldt alleen als Apple Intelligence voor jou actief is.

: Je krijgt bij talloze apps uitleg over de Apple Intelligence-functies. Dit is bijvoorbeeld het geval in Mail en de App Store-app. Dit geldt alleen als Apple Intelligence voor jou actief is. Notities-app : de Apple Intelligence-toolbar heeft een icoontje met een potlood.

: de Apple Intelligence-toolbar heeft een icoontje met een potlood. Dynamic Island : De gele en groene indicators voor microfoon en camera hebben nu een animatie die verdwijnt als ze niet meer in gebruik zijn.

: De gele en groene indicators voor microfoon en camera hebben nu een animatie die verdwijnt als ze niet meer in gebruik zijn. Siri : In de Instellingen-app zie je nu een nieuwe melding, die uitlegt hoe je Siri kunt gebruiken voor stapsgewijze instructies. Dit is afhankelijk van Apple Intelligence.

: In de Instellingen-app zie je nu een nieuwe melding, die uitlegt hoe je Siri kunt gebruiken voor stapsgewijze instructies. Dit is afhankelijk van Apple Intelligence. Watch-app : De Watch-app heeft een aangepast icoontje gekregen. De getoonde Apple Watch heeft geen vorm van de zijknop meer.

: De Watch-app heeft een aangepast icoontje gekregen. De getoonde Apple Watch heeft geen vorm van de zijknop meer. Opdrachten-app : De Opdrachten-app heeft talloze nieuwe opties, zoals het openen van een bepaalde weergave van de Gezondheid-app of een nieuwe actie voor het tonen of verbergen van het Bedieningspaneel.

: De Opdrachten-app heeft talloze nieuwe opties, zoals het openen van een bepaalde weergave van de Gezondheid-app of een nieuwe actie voor het tonen of verbergen van het Bedieningspaneel. Instellingen-app : Bij Instellingen > je naam > Inloggen en beveiliging is de interface op een paar punten aangepast.

: Bij Instellingen > je naam > Inloggen en beveiliging is de interface op een paar punten aangepast. Agenda : Er is nieuwe haptische feedback toegevoegd in de Agenda-app, bijvoorbeeld bij het wisselen tussen dagen in de dagweergave.

: Er is nieuwe haptische feedback toegevoegd in de Agenda-app, bijvoorbeeld bij het wisselen tussen dagen in de dagweergave. Bugfixes: Er is een probleem opgelost waardoor de iPhone 16 (Pro) onverwacht opnieuw kon opstarten, er is een probleem verholpen met de Podcasts-app en er zijn nog enkele andere bugs gefixt.

iOS 18.1, iPadOS 18.1 en macOS Sequoia 15.1 zijn sinds 28 oktober 2024 beschikbaar.

Bekijk ook iOS 18.1 en iPadOS 18.1 nu beschikbaar: dit moet je weten Apple heeft eindelijk iOS 18.1 en iPadOS 18.1 uitgebracht, de update die al drie maanden lang getest is. De update brengt de komst van Apple Intelligence naar de iPhone en iPad, maar helaas nog niet voor Europese gebruikers. Desalniettemin zijn er genoeg andere functies waar je van kan profiteren.