Apple maakt instap-iPad goedkoper (maar je levert er wel wat voor in)

Apple heeft in Nederland en België stilletjes de prijs van de 10e generatie iPad uit 2022 verlaagd. Je levert er echter wel wat voor in. Tegelijkertijd maakt deze prijsverlaging de kans dat er spoedig een nieuw model komt nihil.

De iPad 2022 is het meest recente model van de standaard iPad. Apple heeft dit model met 150 euro in prijs verlaagd en dat maakt ‘m extra aantrekkelijk. Er zitten namelijk heel wat verbeteringen in én hij heeft het nieuwe design!

De reden voor het weghalen van de stroomadapter heeft wellicht te maken met Europese regelgeving, om de hoeveelheid elektronisch afval te verminderen. In de VS levert Apple namelijk nog wel gewoon een stroomadapter mee met iPads.

Maar je levert wel iets in. Vanaf nu krijg je bij Apple namelijk geen stroomadapter meer meegeleverd. Voorheen kreeg je er nog een 20W usb-c-oplader bij, maar die is nu niet meer inbegrepen. Daarmee ligt de iPad 2022 in lijn met de andere iPad-modellen. Sinds dit voorjaar krijg je in Europa bij de iPad Pro en iPad Air ook geen oplader meer meegeleverd. Datzelfde geldt voor de nieuwe iPad mini 2024. Door dit ook weg te halen bij de iPad 2022, wordt alles gelijkgetrokken. Bij iPhones krijg je al sinds 2020 geen oplader meer. Wel zit er een gevlochten usb-c-naar-usb-c-kabel bij.

De nieuwe 10e generatie iPad 2022 heeft een adviesprijs van €409,- voor het 64GB-model en €579,- voor het 256GB-model. Dat is dus een prijsdaling van tussen de 5% en 6%. Geen enorme winst dus, maar het is toch mooi meegenomen.

Afgelopen mei voerde Apple voor het eerst een flinke prijsverlaging in voor de iPad 2022 , het nog altijd meest recente instapmodel van de iPad . De prijs zakte toen met maar liefst €150,-, tot €439,- voor het model met 64GB opslag. Er was toen sprake van een officiële prijsverlaging, waardoor de iPad 2021 uit het assortiment verdween. Na de komst van de nieuwe iPad mini 2024 heeft Apple de prijs van de iPad 2022 opnieuw laten zaken. Het gaat om een prijsdaling van €30,-.

De iPad 2022 is de tiende generatie iPad. Dit model van oktober 2022 heeft een nieuw design met platte zijkanten en heeft geen thuisknop meer. Er zit een 10,9-inch Liquid Retina Display in en heeft een usb-c-poort. Daarmee heeft ook de standaard iPad de overstap gemaakt van Lightning naar usb-c. De iPad 2022 werkt met het Magic Keyboard Folio (met afneembaar toetsenbord) en de eerste generatie Apple Pencil (in combinatie met de Apple Pencil-naar-usb-c-adapter). De Apple Pencil met usb-c is ook geschikt, voor gebruik zonder adapter. Wil je de nieuwe iPad kopen, check dan de iPad 2022 prijzen of onze iPad vergelijking. In mei 2024 werd de prijs van de iPad 2022 officieel verlaagd.