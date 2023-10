Vandaag onthult Apple in ieder geval ƩƩn nieuw product voor najaar 2023: een Apple Pencil met usb-c . In dit artikel kun je daarover discussiƫren: is het wat je had verwacht, of had je liever meer gezien? Praat mee over Apple's aankondiging(en) in oktober 2023!

Een grootschalig evenement werd niet verwacht, maar dat er op dit moment maar één persbericht is vrijgegeven, valt toch ook een beetje tegen. Vorig jaar was er meer te beleven: toen kregen we op dinsdag 18 oktober 2022 een hele stapel persberichten binnen voor nieuwe producten. In 2023 pakt Apple het voorzichtig aan en kondigt in een persbericht maar één product aan: een Apple Pencil met usb-c aansluiting.



Volgens geruchten in de afgelopen weken zouden deze producten een update krijgen (maar dat gebeurde nog niet):

Er waren geruchten dat de Apple Pencil zou werken met magnetische schrijfpunten, maar dat gebeurde niet. Het gaat om normale schrijfpunten die je erop kunt schroeven en na verloop van tijd kunt vervangen. Zoals het er nu naar uitziet komt er alleen een Apple Pencil met usb-c uit. Er is nog een kleine kans dat Apple de persberichten van oktober gaat verspreiden over meerdere dagen, maar dat verwachten we niet. Alle afbeeldingen van de Apple Pencil met usb-c tonen namelijk de huidige iPad-modellen.

Praat mee: Apple’s oktober 2023-aankondigingen

Lees ook onze round-up van geruchten over de 2023 iPads, zodat je weet wat er de afgelopen tijd aan voorspellingen en gelekte geruchten is rondgegaan. Zo werd er gesproken over een nieuw instapmodel van de iPad, met hetzelfde design en een nieuwere chip.

Apple Pencil usb-c

Derde generatie Apple Pencil

Nieuw uitschuifbaar design met usb-c

Géén magnetische punten

Geschikt voor diverse recente iPads met usb-c

Per direct verkrijgbaar bij Apple

Prijs: €95,- bij Apple

Levering vanaf begin november 2023 exacte datum nog niet bekend

Lees ook alle details en het persbericht over de Apple Pencil usb-c in ons uitgebreidere artikel.