De iPad 2022, oftewel de tiende generatie iPad, wordt vermoedelijk later dit jaar aangekondigd. Normaal gesproken is de release van de nieuwe instap iPad in september, maar dit jaar zou dat zomaar eens wat later kunnen zijn. Dit is waarom.

Apple brengt ieder jaar een nieuwe generatie van de instap-iPad uit, waarbij kleine verbeteringen doorgevoerd zijn. Meestal gaat het om een snellere chip, verbeterd display of een nieuwe camera. Hoewel Apple voor dit model vaak oudere onderdelen gebruikt en de iPad daardoor niet het allernieuwste van het nieuwste heeft, is voor heel veel mensen dit een perfecte iPad. Ook in 2022 komt er een nieuwe instap-iPad en dat is alweer de tiende generatie iPad. Maar wanneer kun je de release van dit model verwachten? Je moet dit jaar mogelijk wat langer wachten.



Release tiende generatie iPad 2022 mogelijk later

De afgelopen jaren kondigde Apple de instap-iPad altijd aan tijdens het iPhone-event in september. Het nieuwe model was dan vaak diezelfde dag of kort daarna al te bestellen, met de eerste leveringen niet veel later. Om je een idee te geven waren dit de releasedata van voorgaande jaren van de instap-iPads:

iPad 2021: aankondiging 14 september, release 24 september

iPad 2020: aankondiging 15 september, release 18 september

iPad 2019: aankondiging 10 september, release 30 september

Maar dit jaar is dat voor de release van de iPad 2022 mogelijk anders en dat heeft alles te maken met de datum van iPadOS 16. Nieuwe iPhone–, Apple Watch- en iPad-modellen worden altijd geleverd met de nieuwste versie van respectievelijk iOS, watchOS en iPadOS. Maar het lijkt erop dat Apple dit jaar de release van iPadOS 16 met een maand gaat uitstellen. Dat heeft dus mogelijk ook gevolgen voor wanneer de nieuwe instap-iPad uit komt. Apple kan dit model, waar iPadOS 16 standaard op geïnstalleerd staat, namelijk niet uitbrengen als iPadOS 16 nog niet af is.

We denken daarom dat de release van de iPad 2022 door de vertraging bij iPadOS 16 gepland staat voor oktober 2022. Een betrouwbare bron, die onder andere de vertraging van iPadOS 16 als eerste meldde, zegt ook dat het verplaatsen van de datum van iPadOS 16 ervoor zorgt dat de update dichterbij de release van de nieuwe iPads uitkomt.

Apple kan de nieuwe iPad 2022 echter wel aankondigen tijdens het event in september, met dus een release een maand later. Het gebeurt wel vaker dat nieuwe apparaten pas op een later moment beschikbaar komen, om verschillende redenen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Apple Watch Series 7, maar ook bij de MacBook Air M2. Een andere optie is dat Apple ervoor kiest om de iPad 2022 tijdens een apart event in oktober te onthullen, tegelijkertijd met de verwachte iPad Pro 2022. Het september-event zit met vier iPhones en drie Apple Watch-modellen immers al aardig vol. Lees ook ons artikel over de release van de iPad Pro 2022.

Meer over de iPad 2022

De iPad 2022 wordt de tiende generatie iPad en is het nieuwe instapmodel van 2022. Dit jaar worden er een aantal verbeteringen verwacht, waaronder de overstap naar usb-c. Het is echter nog de vraag wat dit betekent voor het design: stapt Apple over naar een model zonder thuisknop met platte zijkanten zoals de iPad Air of iPad Pro of houdt Apple het huidige ontwerp? Het oude design in combinatie met usb-c is iets wat we nog nooit eerder gezien hebben en levert problemen op met de Apple Pencil. Hoe dat zit lees je in ons aparte artikel.