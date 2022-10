macOS Ventura is de aankomende grote update voor de Mac. Deze versie wordt al sinds juni getest, maar wanneer kan jij hem downloaden? In dit artikel lees je wanneer je macOS Ventura kan verwachten en wat de mogelijke releasedatum is.

macOS Ventura, ook wel bekend als macOS 13, brengt een aantal grote verbeteringen en nieuwe functies. De app Systeeminstellingen is helemaal vernieuwd, Stage Manager maakt zijn intrede en diverse standaardapps zijn verbeterd. Dankzij macOS Ventura kun je een aantal van de iOS 16-functies ook op de Mac gebruiken, zoals het intrekken van iMessage-berichten of het instellen van een herinnering in de Mail-app. Maar je vraagt je misschien af: wanneer komt macOS Ventura uit? Hoewel de macOS Ventura releasedatum nog niet officieel bekend is, kunnen we wel al een goede inschatting maken.



macOS Ventura releasedatum: wanneer komt de update uit?

Op dit moment heeft Apple alleen laten weten dat macOS Ventura ‘vanaf oktober’ beschikbaar is. Inmiddels is de maand alweer een aantal dagen onderweg, dus wanneer komt de update dan precies uit? Meestal brengt Apple grote macOS-updates later in de maand uit. Als we kijken naar voorgaande jaren, zijn dit de releasedata van de grote macOS-updates:

macOS Monterey: 25 oktober 2021

macOS Big Sur: 12 november 2020

macOS Catalina: 7 oktober 2019

macOS Mojave: 24 september 2018

macOS High Sierra: 25 september 2017

macOS Sierra: 20 september 2016

Met uitzondering van macOS Sierra, verschenen alle updates op maandagavond. De datum wordt ook vaak minstens een week van tevoren aangekondigd, waardoor er dus nog drie data over blijven: maandag 17 oktober, maandag 24 oktober of maandag 31 oktober. Dat maken 24 oktober of 31 oktober 2022 de meest waarschijnlijke releasedatum voor macOS Ventura.

Als we kijken naar de huidige betaperiode, komt dit ook overeen met voorgaande jaren. Momenteel zit Apple op de tiende beta van macOS Ventura en vorig jaar, bij macOS Monterey, bracht Apple in totaal ook tien beta’s uit. Dit is het aantal beta’s dat Apple ieder jaar uitbracht voor grote macOS-updates:

macOS Ventura: 10 beta’s (per 4 oktober 2022)

macOS Monterey: 10 beta’s, 2 Release Candidates

macOS Big Sur: 11 beta’s, 2 Release Candidates

macOS Catalina: 10 beta’s, 1 Release Candidate

macOS Mojave: 11 beta’s, 1 Release Candidate

macOS High Sierra: 9 beta’s, 1 Release Candidate

Wanneer is de releasedatum van macOS Ventura bekend?

Apple gaat naar alle waarschijnlijkheid later deze maand nog een aantal nieuwe productaankondigingen doen. We verwachten van Apple in oktober nog een nieuwe Mac mini, M2 Pro MacBook Pro’s en nieuwe iPads. Deze aankondigingen volgen in een persbericht of op een event. We verwachten deze aankondigingen ergens in de tweede helft van de maand, dus we denken dat Apple dan ook de datum van macOS Ventura bekendmaakt. De aankondiging van de releasedatum volgt vermoedelijk op z’n vroegst in de week van 17 oktober.

Dit is de verwachte planning:

Aankondiging releasedatum: week van 17 oktober of week van 24 oktober

macOS Ventura releasedatum: 24 oktober of 31 oktober

Kun je echter niet wachten? Dan kun je ook de publieke beta van macOS Ventura proberen. Voor een overzicht van nieuwe functies in macOS Ventura, lees je ons aparte artikel.