Nuwa Pen is bedacht in Nederland

De Nuwa Pen was een van de nieuwe producten die te zien waren op CES Unveiled Amsterdam. Start-ups laten hier hun producten zien, in aanloop naar CES 2023 in Las Vegas. De Nuwa Pen is echter nu al in pre-order te bestellen voor een verlaagde prijs van €179,-. Later zal de pen te koop zijn voor €279,- per stuk. Wat heb je aan zo’n pen en wat is het verschil met de vele digitale pennen die er eerder al zijn verschenen? Nuwa wil geïnteresseerden vooral over de streep trekken met het feit dat je geen speciaal papier meer nodig hebt. Overal waar je op tekent, of het nu een bierviltje of servet is of een notitieblok, wordt digitaal omgezet zodat je het later via de app kunt teruglezen.



In de verpakking vind je de Nuwa Pen, een oplaadcase, kabel, instructieboekje en vier inktpatronen. Je krijgt er ook een jaarabonnement op Nuwa Pen+ bij. We konden op de beurs van CES Unveiled alvast de pen vasthouden en proberen. Ondanks alle technologie die erin zit is de pen nog prettig in de hand te houden en een stuk lichter dan bijvoorbeeld de Livescribe-pennen van vroeger . De Nuaw-pen is voorzien van een drievoudig camerasysteem waarmee elke beweging van de pen wordt vastgelegd. Je kunt het gebruiken voor notities maken, maar ook voor allerlei schetsen als je bijvoorbeeld ontwerper bent en het liefst op papier tekent maar tegelijk je ideeën ook digitaal wilt kunnen delen. Wat je tekent wordt exact vastgelegd door de camera’s en de bewegingssensoren en verwerkt door de processor. De pen maakt via Bluetooth verbinding met je iPhone en is verkrijgbaar in zwart en wit.

Je kunt miljoenen notities digitaal opslaan en raadplegen via de Nuwa Pen-app. De pen werkt ook samen met apps van derden zoals ToDoist, Gmail en Twitter, zodat je bijvoorbeeld een e-mailbericht meteen vanuit de pen kunt versturen. Qua batterijduur moet je rekenen op twee uur continu gebruik. Dat lijkt vrij kort, maar niemand zal twee uur aan één stuk handgeschreven notities maken. Leg je de pen regelmatig even weg, dan kom je wel de werkdag door, zeker als je de pen regelmatig even terugstopt in de oplaadcase. Op de beurs was ook een bureauhouder te zien, die eigenlijk voor demonstratiedoeleinden was bedacht maar die zoveel positieve feedback teweeg bracht dat ‘ie wellicht ook in productie wordt genomen.

Marc bedacht eerder al de PenPad op Kickstarter, waar we vorig jaar over hebben geschreven. Dit is een paneel met snelkoppelingen voor Procreate, die inmiddels gewoon te koop is. Op de Nuwa Pen zul je wat langer moeten wachten, want de eerste leveringen worden pas in augustus 2023 verwacht. Meer info vind je op nuwapen.com.