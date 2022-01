Apple heeft de afgelopen jaren telkens in het voorjaar een nieuwe iPad Pro uitgebracht. Is dat in 2022 ook het geval? Bronnen stellen dat Apple deze keer voor een ander moment gekozen heeft.

Apple brengt meestal op vaste periodes bepaalde producten uit en is daarom ook een redelijk voorspelbaar bedrijf. Voor de iPad Pro gold afgelopen jaren telkens een release in het voorjaar, maar de afgelopen dagen komen er steeds meer berichten dat Apple hier dit jaar met de release van de iPad Pro 2022 vanaf stapt. Dat heeft mogelijk te maken met één van de verbeteringen van de iPad Pro 2022.



Release iPad Pro 2022: wanneer komt het nieuwe model?

Meerdere bronnen hebben de afgelopen dagen informatie gedeeld over de mogelijke release van de iPad Pro 2022. Zo stond dit model bij Mark Gurman in het lijstje van Apple’s grootste najaarsline-up tot nu toe en ook geruchtenlekker @DylanDKT zegt dat de iPad Pro 2022 in het najaar komt. Dat betekent dat de iPad Pro 2022 niet in maart of april verwacht wordt, maar bijvoorbeeld in september of oktober.

In deze maanden heeft Apple de afgelopen jaren telkens de nieuwe iPad Pro aangekondigd:

iPad Pro 2022: najaar (verwacht)

iPad Pro 2021: april

iPad Pro 2020: maart

iPad Pro 2018: oktober

iPad Pro 2017: juni

iPad Pro 2015: september

De reden dat Apple deze keer kiest voor een release in het najaar, heeft mogelijk te maken met de verbeteringen. De nieuwe iPad Pro 2022 krijgt waarschijnlijk een M2-chip, de opvolger van de M1. Dit is dezelfde chip die we ook in de MacBook Air 2022 verwachten. Deze nieuwe generatie Apple Silicon-chip is mogelijk nog niet af, waardoor een release in het voorjaar niet mogelijk is. Ook zijn er geruchten over draadloos opladen via MagSafe, maar dat Apple nog wel problemen heeft met de ontwikkeling daarvan.

