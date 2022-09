Gaat Apple in oktober nog een event organiseren? En zo ja, wat wordt dan de datum? In dit artikel zetten we de nieuwste geruchten voor je op een rijtje.

Bloomberg: geen oktober-event in 2022

Volgens Mark Gurman van Bloomberg zou Apple niet van plan zijn een oktober 2022-event te organiseren. In plaats daarvan zal Apple persberichten versturen en een beperkt aantal briefing-sessies met de media organiseren. Gurman schrijft dit in zijn Power On-nieuwsbrief, waarin hij ook voorspelt dat er een iPhone 15 Ultra aan komt. Een paar jaar geleden gebeurde dit ook: toen stuurde Apple elke dag een ander persbericht over telkens een ander product. Gurman denkt dat dit in 2022 ook zou kunnen gebeuren. Dit zou te maken hebben met het feit dat er te weinig producten zijn om een event voor te organiseren.



Mac mini met M2 en M2 Pro

14-inch en 16-inch MacBook Pro met M2 Pro en M2 Max

11-inch en 12,9-inch iPad Pro met M2

Apple TV met A14-chip en meer RAM (mogelijk)

Maar wat zijn die producten dan? Een paar dagen geleden publiceerden we een lijst van Apple-producten in 2022 die nog moeten verschijnen. Een aantal daarvan vinden we ook terug op de lijst van Gurman:

Wat de Mac Pro betreft denkt Gurman dat deze pas in 2023 komt. Hij redeneert dat deze producten voortborduren op wat Apple al in het assortiment heeft. Ze krijgen verbeterde specs en een nieuwe chip, die al tijdens WWDC 2022 is aangekondigd. Gurman twijfelt daarom of het wel zin heeft om hiervoor een groots event op te tuigen. Sinds het iPhone-event van eerder deze maand vliegt Apple weer media van over de hele wereld in, om gezamenlijk op een groot scherm naar de keynote-video te kijken. Voor de producten die nu nog op de rol staan, zou dat wellicht wat overdreven zijn.

Mogelijke datum oktober-event

Mocht er toch een oktober-event komen, dan is de kans het grootst dat deze in de tweede helft van de maand plaatsvindt. Dit zijn de data van de afgelopen jaren:

2021: 18 oktober

2020: 13 oktober

2018: 30 oktober

2016: 27 oktober

2014: 16 oktober

Als er een event komt, is de kans daarop het grootst in het midden of eind oktober. Zoals je ziet was er in 2019, 2017 en 2015 geen oktober-event, dus het is goed denkbaar dat Apple het evenement ook in 2022 laat schieten.

Gurman houdt de mogelijkheid nog open dat er uiteindelijk een event komt, maar vindt het realistischer als we gewoon een reeks persberichten krijgen toegestuurd, aangevuld met informatie op de website en briefings met geselecteerde media. Ook zou het nog te vroeg zijn om nu alvast een glimp te laten zien van de Apple mixed reality-headset.

Bekijk onze round-up van verwachtingen over het oktober event 2022 voor meer informatie over de producten die op de rol staan.