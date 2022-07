M2 Pro MacBook Pro releasedatum

Apple bracht in juni voor het eerst een MacBook Pro met M2-chip uit, maar het gaat hier om een instapmodel in een oude behuizing. Wil je echt werk verzetten, dan ben je beter af met een M2 Pro- of M2 Max-chip. Maar wanneer komen die? Volgens Mark Gurman van Bloomberg kunnen we ze tussen najaar 2022 en voorjaar 2023 verwachten. En dat is goed nieuws, want je hoeft dus geen anderhalf jaar te wachten.



Apple bracht najaar 2020 de eerste MacBooks met M1-chip op de markt en het duurde daarna een jaar voordat de M1 Pro- en M1 Max-chips klaar waren. Het lijkt erop dat je geen jaar hoeft te wachten op de eerste MacBooks met M2 Pro en M2 Max, als je de geruchten gelooft. Het zou gaan om interne doelen, die uiteraard nog kunnen verschuiven als alles tegenzit.

Volgens Gurman zijn de 14-inch MacBook Pro en 16-inch MacBook Pro met krachtiger M2-processoren al ontwikkeling. We hoeven daarbij geen nieuw design of nieuwe functies te verwachten; de nadruk ligt vooral op meer rekenkracht. Deze modellen kregen in 2021 nog een redesign met meer poorten, een MagSafe-lader, een verbeterd scherm en een webcam met hogere resolutie. Ze zijn op dit moment de beste keus als je een krachtige MacBook zoekt en zijn sneller dan de M2 MacBook Pro die Apple de afgelopen weken uitbracht.

Extra nadruk op grafische kracht

Volgens Gurman zal Apple extra nadruk leggen op de grafische kwaliteiten, net als bij de huidige M2-chip. Dat blijkt ook wel als je naar de specs kijkt: je krijgt bij de M2 altijd een 8-core CPU en het enige verschil is het aantal GPU-kernen. Dit zijn er 8 of 10. Bij de M2 Pro en M2 Max zal een 10-core CPU (of meer) vermoedelijk de standaard zijn en kun je variëren in het aantal GPU-kernen. De totale performance zal ook iets hoger liggen. Bij de M2-chip is dit zo’n 10% meer voor single-core performance en 20% meer voor multi-core performance.

Wanneer zijn de krachtige M2 MacBook Pro’s te koop?

“Ergens tussen najaar 2022 en voorjaar 2023” is een ruime tijdsspanne. Dit heeft ermee te maken dat er nog veel onzekerheden zijn in de toeleveringsketen. Daardoor is het moeilijk om nu al een bepaalde maand aan te wijzen. Tot die tijd ben je het beste af met de MacBook Pro 2021 in de formaten 14-inch en 16-inch. De vanafprijs zie je hieronder.

Instapmodel:

8-core CPU (M1 Pro)

14-core GPU

16GB geheugen

512GB SSD

€2.249,-