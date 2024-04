De Belkin iPhone-houder met MagSafe voor de Apple TV is een nieuwe houder om je iPhone bovenop je televisie te zetten, bijvoorbeeld voor FaceTime. Maar deze houder is veel veelzijdiger dan dit, zo blijkt uit onze test. In deze review lees je onze ervaringen met de Belkin-houder voor Apple TV.

Sinds de komst van MagSafe en de functie Continuïteitscamera, heeft Belkin al meerdere praktische houders uitgebracht. In 2022 bracht Belkin al de iPhone-houder met MagSafe voor MacBooks uit, terwijl niet veel later een variant voor Mac-desktops verscheen. Met beide houders kun je je iPhone gebruiken als camera voor je Mac. Maar afgelopen najaar bracht Apple met tvOS 17 FaceTime naar de Apple TV, waarbij ook je iPhone gebruikt wordt via Continuïteitscamera. Tijd dus voor nog een derde gelijksoortige houder, moet Belkin gedacht hebben. En die is er nu, de Belkin iPhone-houder met MagSafe voor Apple TV, verkrijgbaar voor €54,95 bij de Apple Store. Het klinkt wat overbodig, een speciale houder voor alleen de Apple TV. Maar deze houder is veelzijdiger dan de naam doet vermoeden.

Review, tekst en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in april 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De iPhone MagSafe-houder voor Apple TV is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Belkin iPhone-houder met MagSafe voor Apple TV in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Belkin iPhone-houder met MagSafe voor de Apple TV:

MagSafe-houder voor iPhone 12 en nieuwer om de iPhone bovenop een televisie te plaatsen

Geschikt voor FaceTime en andere videobelapps op de Apple TV 4K (2021, 2e generatie en nieuwer)

Ook te gebruiken voor camerafuncties van Apple Music Sing

Geschikt voor televisies tot maximaal 10 centimeter diep

iPhone zowel liggend als staand te bevestigen

Houder ook te plaatsen voor televisie of als houder voor op bureau

Past ook op externe Mac-schermen of MacBooks

Gemaakt van aluminium, uitgevoerd in zwart

Prijs: €54,95

Je vraagt je misschien af: hoe vaak heb je nou je iPhone-camera nodig voor de Apple TV? Sinds je FaceTime op de Apple TV kan gebruiken, heb jij dit misschien zelf hoogstens een paar keer getest. Maar eigenlijk is dit een ideale manier om met meerdere mensen iemand te FaceTimen. Denk bijvoorbeeld aan iemand feliciteren. Doordat het beeld op de televisie staat, hoef je niet met z’n tweeën (of het hele gezin) rondom een iPhone, iPad of Mac te staan. FaceTime op de Apple TV is in onze ervaring handiger dan je misschien denkt. Het is niet onze go-to manier om te FaceTimen, maar het is in het afgelopen half jaar vaker van pas gekomen dan we van tevoren hadden gedacht.

Een aparte houder, zoals deze van Belkin, is niet per se vereist. Je kunt je iPhone ook op z’n kant onder je televisie neerzetten, bijvoorbeeld leunend tegen een soundbar of de televisie zelf. Maar dat ziet er lang niet zo fraai uit en er is altijd een kans dat hij omvalt. Als je al een MagSafe-houder hebt, kun je die natuurlijk ook gewoon gebruiken. Maar toch vinden we deze nieuwe Belkin-houder best wel handig.

Belkin Apple TV-houder met MagSafe in gebruik

Het eerste dat opviel bij het uitpakken, is het gewicht van deze houder. Hij is gemaakt van aluminium, maar heeft bij de bevestigingsonderdelen een rubberen afwerking. Dit zorgt ervoor dat de houder niet zomaar wegglijdt van je televisie en ook geen beschadigingen achterlaat. De houder bestaat in totaal uit vier scharnieren, om ervoor te zorgen dat hij bij veel verschillende televisies past. Het is even uitzoeken hoe je de scharnieren precies moet opendraaien om hem aan je televisie te hangen, maar als je dat eenmaal onder de knie hebt, is het een fluitje van een cent.

Je vouwt de houder helemaal open, zodat je de klem achter de tv kan plaatsen. Je hoeft er alleen voor te zorgen dat het bovenste stukje (met de MagSafe-bevestiging) horizontaal bovenop je televisie rust en het hoekje net over de rand van je televisie valt. Daarna is het een kwestie van afstemmen op de achterkant van jouw televisie. Zelfs bij hele platte televisies van maar een paar millimeter dik, staat de houder erg stevig. De scharnieren gaan behoorlijk stroef, maar dat is zeker geen nadeel. Dit zorgt er alleen maar voor dat hij niet zomaar inklapt en altijd goed op je tv blijft zitten.

De houder is geschikt voor zowel tv’s op een voet als een tv die aan de muur bevestigd is. In geval van dat laatste moet je er wel voor zorgen dat de afstand tussen de tv en de muur breed genoeg is om daar de houder tussen te schuiven (ongeveer een halve centimeter). Dat zal meestal geen probleem zijn.

Mocht jouw tv wat dikker zijn en de houder daardoor wat minder stabiel zitten, dan kun je nog de meegeleverde extra optionele bevestigingsklem gebruiken. Deze plak je aan de achterkant van je televisie, waarna je de houder daarin vast klemt.

Deze extra klem is nog op veel meer manieren te gebruiken. Er zitten ook twee boorgaatjes in, dus je zou deze in theorie zelfs aan de muur kunnen bevestigen, zodat je de houder gewoon plat op de muur hangt. Dit opent deuren voor andere interessante toepassingen. Je kan de houder dan bijvoorbeeld in de keuken hangen, zodat je je iPhone tegen de muur kan plakken tijdens het koken. Doordat je hem kan draaien en kantelen, kun je zo ook de iPhone met het scherm naar je toe erop klikken. Handig voor instructievideo’s tijdens het koken.

Als ophangen niet jouw ding is, kun je de houder ook gewoon neerzetten (bijvoorbeeld op het tv-meubel) voor je televisie. De voet is dan wel wat fors, maar storend is dat niet. Je kunt hem op deze manier zelfs gebruiken als houder voor op je bureau, eettafel of andere plek in huis, bijvoorbeeld als je met je iPhone gaat FaceTimen. De MagSafe-puck kun je bovendien omhoog schuiven, zodat je de iPhone niet alleen liggend maar ook staand kan bevestigen.

De iPhone zelf bevestig je dankzij MagSafe eenvoudig aan de houder. Je iPhone klikt vanzelf op de goede plek en zit behoorlijk stevig. Zorg er wel voor dat de camera naar jou toegericht is, dus met het scherm naar de muur toe.

Veelzijdigheid Belkin iPhone-houder voor Apple TV grootste troef

Het grootste voordeel van deze houder is dan ook de veelzijdigheid. Behalve voor je Apple TV, kun je hem eigenlijk overal in huis gebruiken waar je je iPhone eventjes wil neerzetten. Er zijn vast nog andere toepassingen die je kan bedenken, waarbij de houder goed van pas kan komen. Een piepklein nadeel is wel dat de iPhone niet opgeladen wordt terwijl hij bevestigd is: het is puur en alleen een magnetische standaard.

Behalve voor bij de Apple TV, kun je de houder ook prima gebruiken met een extern scherm voor je Mac of zelfs op een MacBook. Ondanks dat de houder wat zwaar is, blijft hij wel prima zitten op een MacBook-scherm. Deze Apple TV-variant vervangt dan eigenlijk ook meteen de functies van de los verkrijgbare Mac-desktop- en MacBook-variant van Belkin. Wil je een houder die alles in één doet, dan moet je bij deze Apple TV-versie zijn. Voordeel van de MacBook-variant is wel dat deze ook dienst kan doen als een soort Popsocket, terwijl de Mac-desktop variant ook op een statief kan schroeven. Zo’n secundaire functie heeft de Apple TV-variant niet, maar dat is niet zo erg gezien de veelzijdigheid van de houder an sich.

Hou er wel rekening mee dat de houder door het flinke gewicht, minder geschikt is om met je mee te nemen. Hij is dus vooral handig voor in en rondom het huis. Ondanks dat we positief zijn over de houder, vinden we de prijs wel wat aan de hoge kant. Het is niets meer dan een paar scharnieren en een magneet: er zit geen enkele elektronica in. Een prijs van €54,95 is dan wat aan de hoge kant.

Score 8.6 Belkin iPhone-houder met MagSafe voor Apple TV €54,95 Voordelen + Stevige houder voor bovenop je televisie

Geschikt voor de meeste televisies, ook tv's aan de muur

Goede bouwkwaliteit

Werkt ook met externe Mac-schermen en MacBooks

Veelzijdig in gebruik, ook handig voor andere toepassingen Nadelen - Prijs aan de hoge kant

Door gewicht niet zo makkelijk mee te nemen (maar is daar ook niet echt voor bedoeld)

Conclusie Belkin iPhone-houder met MagSafe voor Apple TV

Een aparte MagSafe-houder voor gebruik op je televisie, klinkt op papier wat overdreven. In de praktijk is dat misschien ook wel zo. Maar als je de Belkin iPhone-houder met MagSafe op een andere manier bekijkt, is het product ineens veel meer zijn geld waard. Het is niet alleen een praktische houder voor bovenop aan je televisie, maar ook als houder voor op je bureau, eettafel, in de keuken en nog veel meer. De veelzijdigheid van de houder is dan ook het sterkste punt, al vervult hij zijn functie waar hij eigenlijk voor gemaakt is ook meer dan prima.

De bouwkwaliteit is erg goed, de scharnieren zitten stevig en de magneet houdt de iPhone stevig op zijn plek, dus je hoeft niet bang te zijn dat je iPhone eraf valt of de houder van je tv klettert. Toch vinden we de prijs wat aan de hoge kant. Dat vonden we ook al voor de andere varianten van Belkin voor de MacBooks en Mac-desktops. Wat ons betreft mogen ze allemaal wel een tientje goedkoper zijn.

Belkin iPhone-houder met MagSafe voor Apple TV kopen

Wil je na het lezen van deze review van de Belkin iPhone-houder met MagSafe voor Apple TV, de houder zelf in huis halen? Je kunt hem momenteel alleen kopen bij Apple zelf, voor een prijs van €54,95. Daarnaast zijn nog de andere varianten voor MacBooks en Mac-desktops te koop, bij meerdere winkeliers. Lees ook onze eerdere reviews daarover.