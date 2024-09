Apple heeft nu ook een langere MagSafe-oplader (en kan de iPhone 16 sneller opladen)

Apple heeft een nieuwe MagSafe-oplader uitgebracht. Deze is geschikt voor sneller opladen met de iPhone 16-serie. Bovendien is er nu ook een variant met langere kabel.

In 2020 introduceerde Apple de MagSafe-oplader, ten tijde van de iPhone 12-serie. Sindsdien is Apple’s MagSafe een populaire manier om je iPhone op te laden, maar veel heeft Apple er in al die jaren niet aan veranderd. Nu heeft Apple na vier jaar een vernieuwde versie van haar MagSafe-oplader uitgebracht, waar je het meest van profiteert met een iPhone 16-model.

2024 MagSafe-oplader: sneller, ook met 2 meter kabel

Allereerst werkt de nieuwe MagSafe-oplader met een snellere oplaadsnelheid. Waar dit voorheen nog maximaal 15W was, gaat de nieuwe MagSafe-lader nu tot maximaal 25W in combinatie met een 30W lichtnetadapter (of hoger). Maar om met daadwerkelijk een snelheid van 25W op te laden, heb je wel een iPhone 16 of iPhone 16 Pro nodig. Je kunt dan een iPhone 16-batterij tot 50% opladen in dertig minuten. Je kunt de nieuwe oplader ook gebruiken met oudere iPhone-modellen (vanaf de iPhone 12), maar dan is de oplaadsnelheid beperkt tot 25W.

Een andere verbetering is dat je nu kan kiezen uit twee lengtes van de kabel zelf: 1 meter of 2 meter. De vorige versie van de MagSafe-oplader was met 1 meter vrij kort, waardoor je beperkt werd in het gebruik van de oplader. Er waren wel van andere merken langere versies, maar die waren vaak wat dikker. Dat Apple nu dus zelf een 2 meter lange variant uitgebracht heeft, is een welkome toevoeging.

De nieuwe MagSafe-oplader van 1 meter is nu te bestellen en kost €49,-. De 2 meter lange versie kost €59,- en is dus een tientje duurder. Geen behoefte aan een langere of snellere MagSafe-lader? Bij diverse andere winkels kun je het vorige model voor een veel lagere prijs scoren.