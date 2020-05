Welke oplader is geschikt voor jouw MacBook? Hoe weet je hoeveel Watt jouw MacBook nodig heeft? We zetten de beschikbare MacBook opladers voor je op een rijtje, zodat je weet welke geschikt is voor jouw MacBook.

Apple levert bij elke MacBook een geschikte oplader. Maar het kan handig zijn om een tweede oplader achter de hand te hebben, die je bijvoorbeeld in je tas kan doen zodat je die altijd bij je hebt. Of wat te denken voor een tweede MacBook oplader voor op kantoor? Handig natuurlijk, maar je moet wel een lader hebben die past bij jouw MacBook. We leggen je in dit artikel uit welke oplader voor jouw MacBook geschikt is.

Apple heeft verschillende aansluitingen gebruikt. De meest recente modellen vanaf ongeveer 2015 zijn voorzien van USB-C. Oudere modellen werken met MagSafe 2 (vanaf 2012) en de gewone MagSafe (vanaf 2006).

Welke MacBook oplader: dit moet je eerst weten

Belangrijk om te weten is dat je bij elke MacBook zonder problemen een oplader kan gebruiken die een hoger wattage geeft dan de MacBook nodig heeft. De MacBook laadt daardoor niet sneller op, want het vermogen dat de oplader geeft wordt aangepast aan de hoeveelheid die de MacBook aan kan. Een oplader met een lager wattage gebruiken wordt afgeraden, omdat er dan te weinig stroom geleverd wordt. Hierdoor zal je MacBook niet (optimaal) opladen.

Apple heeft zelf opladers met acht verschillende wattages uitgebracht. Deze modellen voor de MacBook heeft Apple in de afgelopen jaren uitgebracht:

29W

30W

45W

60W

61W

85W

87W

96W

In de afgelopen jaren heeft Apple sommige modellen vervangen voor een iets krachtigere versie. Zo is de 30W lader in de plaats gekomen van de 29W-versie. Wat ook nog belangrijk is om te weten, is welke MacBook je hebt. In onze aparte uitleg met MacBook-modellen lees je precies hoe je kan achterhalen welke MacBook je hebt.

Wil je weten hoeveel wattage jouw oplader ondersteunt? Die informatie vind je op de oplader zelf. Dit wordt aangegeven in een vierkantje, vlakbij de stekker op de oplader.

MacBook opladers met USB-C

In 2015 leverde Apple de eerste MacBook met USB-C en bijbehorende oplader. Dit was de 12-inch MacBook. Sinds 2016 is ook de MacBook Pro voorzien van USB-C en in 2018 kreeg de MacBook Air deze aansluiting. Apple heeft deze USB-C-opladers uitgebracht.

29-Watt USB-C-oplader

Geleverd bij en geschikt voor:

12-inch MacBook (2015 en nieuwer)

30-Watt USB-C-oplader

Geleverd bij en geschikt voor:

12-inch MacBook (2015 en nieuwer)

MacBook Air (2018 en nieuwer)

61-Watt USB-C-oplader

Geleverd bij en geschikt voor:

13-inch MacBook Pro (zonder Touch Bar, 2016 en nieuwer)

13-inch MacBook Pro (twee Thunderbolt-aansluitingen, 2016 en nieuwer)

13-inch MacBook Pro (vier Thunderbolt-aansluitingen, 2016 en nieuwer)

87-Watt USB-C-oplader

Geleverd bij en geschikt voor:

15-inch MacBook Pro (2016 en nieuwer)

96-Watt USB-C-oplader

Geleverd bij en geschikt voor:

16-inch MacBook Pro (2019 en nieuwer)

Daarnaast heb je bij al deze opladers nog een losse USB-C oplaadkabel nodig. Deze wordt standaard bij je MacBook geleverd, maar je kan er ook eentje los bij kopen. Los afzonderlijk verkochte kabels hebben een productnummer die aangeeft voor welke versie die geschikt is. Kabels die nu nog verkocht worden, zijn voor elke lichtnetadapter geschikt.

DLC, CTC, FTL of G0J serienummer: geschikt voor elke oplader.

C4M of FL4 serienummer: geschikt voor 29- en 30-Watt oplader.

Kabel zonder serienummer: in aanmerking voor vervanging. Zie ook ons overzicht met Apple-reparatieprogramma’s.

Naast deze opladers van Apple, zijn er ook tal van andere bedrijven die USB-C-opladers voor MacBooks uitgebracht hebben. Deze zijn ook geschikt voor de MacBooks met USB-C, maar let daarbij wel goed op de wattage van de desbetreffende oplader.

MagSafe 2-opladers voor MacBook

De MagSafe 2-aansluiting werd voor het eerst geleverd bij de MacBook Pro en MacBook Air uit 2012. Apple gebruikte deze adapter tot en met de MacBook Pro uit 2015 en de MacBook Air uit 2017. Er is ook een MagSafe-naar-MagSafe 2-converter waarmee je een oudere MagSafe-oplader kan gebruiken op je nieuwere MacBook.

45-Watt MagSafe 2-oplader

Geleverd bij en geschikt voor:

11-inch MacBook Air (2012 tot en met 2015)

13-inch MacBook Air (2012 tot en met 2017)

60-Watt MagSafe 2-oplader

Geleverd bij en geschikt voor:

13-inch MacBook Pro (Retina, 2012 tot en met 2015)

85-Watt MagSafe 2-oplader

Geleverd bij en geschikt voor:

15-inch MacBook Pro (Retina, 2012 tot en met 2015)

Al deze opladers zijn meteen voorzien van de juiste kabels en stekker. Je hoeft daar dus niets extra’s bij te kopen. Zoals gezegd kun je een lader van een hoger wattage (bijvoorbeeld de 85W-versie), ook gebruiken bij MacBooks die geleverd worden met een minder krachtige oplader.

Met de MagSafe-naar-MagSafe 2-adapter kun je ook oudere opladers gebruiken voor jouw MacBook.

MagSafe-oplader voor MacBook

De originele magnetische MagSafe-oplader is er in twee vormen. Bij de oudste versie heeft de aansluiting voor aan je MacBook een zogenaamde T-vorm, waarbij de kabel dus recht in de MacBook gaat. Nieuwere versies hebben een L-vorm, waarbij de kabel vanaf de achterkant in de MacBook gaat. De T- en L-vorm zijn inwisselbaar.

45-Watt MagSafe-oplader (L-vorm)

Geleverd bij en geschikt voor:

11-inch MacBook Air (2010 tot en met 2011)

13-inch MacBook Air (2008 tot en met 2011)

60-Watt MagSafe-oplader (T- en L-vorm)

Geleverd bij en geschikt voor:

MacBook (2006 tot en met 2010)

13-inch MacBook Pro (2009 tot en met 2012)

85-Watt MagSafe-oplader (T- en L-vorm)

Geleverd bij en geschikt voor:

15-inch MacBook Pro (2006 tot en met 2012)

17-inch MacBook Pro (2006 tot en met 2011)

Bovenstaande standaard MagSafe-opladers zijn ook geschikt voor modellen die de MagSafe 2-versie ondersteunen met dezelfde hoeveelheid Watt. Je hebt daar dus wel de eerder genoemde adapter voor nodig.

Wil je weten hoe je een MacBook sneller kunt opladen? In onze tip lees je daar alles over.