Nu MagSafe al een jaar op de markt is, is het tijd om eens naar officiële MagSafe-laders te kijken. Welke fabrikanten zijn er - behalve Apple zelf - mee aan de slag gegaan? Dat blijkt nog best tegen te vallen. Dit zijn je opties - en ze zijn daarmee ook meteen de beste.

Nu de iPhone 13-serie verkrijgbaar is merken veel mensen dat deze toestellen niet meer goed op draadloze opladers liggen. De camerbult is te groot, waardoor het niet meer mooi aansluit. Met een MagSafe-lader heb je dat probleem niet. Die plakt magnetisch vast aan je toestel en heeft slechts een kleine cirkel op de achterkant nodig. Welke laders met MagSafe zijn er zoal? Zijn er gecertificeerde MagSafe-laders van andere merken? En zijn er ook alternatieven?

Echte MagSafe-opladers: let op 15 Watt

Om zeker te weten dat je een officiële MagSafe-lader te pakken hebt, moet je op het laadvermogen letten. Alleen de gecertificeerde MagSafe-laders kunnen je iPhone opladen op 15 Watt, terwijl alle andere draadloze opladers maximaal op 7,5 Watt zitten. Sommige fabrikanten noemen hun opladers ‘MagSafe-compatibel’, maar dit betekent niet dat ze kunnen snelladen. Deze laders zijn bovendien niet gecertificeerd. Er zit wel een magneet in, waarmee je je iPhone op de lader kunt laten zweven. Kun je niet de ultieme oplader vinden die je zoekt? Dan zou je ook een houder of dock kunnen kiezen waar je Apple’s officiële MagSafe Charger in kan hangen.

*De iPhone 12 mini en iPhone 13 mini laden op maximaal 12 Watt, alle overige toestellen uit dezelfde serie zitten op 15 Watt. Voor gecertificeerde MagSafe-powerbanks geldt maximaal 5 Watt, ook die van Apple zelf.

Apple MagSafe Charger

De goedkoopste oplossing is de MagSafe Charger van Apple. Deze bestaat uit een magnetisch schijfje met kabel. Voor de stroomadapter zul je echter zelf moeten zorgen. Apple adviseert de 20 Watt usb-c-adapter om op optimale snelheid te kunnen laden. Met een 18 Watt adapter gaat het echter ook redelijk snel, maar Apple kan dan niet garanderen dat het ook op 15 Watt lukt. Er zijn diverse houders en docks verkrijgbaar waarin je deze ‘oplaadpuck’ kunt plaatsen.

Apple MagSafe Duo Charger

Kies je voor de MagSafe Duo Charger, dan moet je even goed opletten. Deze dubbele lader is ideaal als je tegelijk ook je Apple Watch wilt opladen, bijvoorbeeld op je nachtkastje in een hotelkamer. Maar de hoge prijs schrikt veel mensen af en hij is ook minder geschikt voor sommige iPhone 13-modellen, die niet meer goed op de lader passen. Opladen lukt nog wel, maar optimaal is het niet. Ook krijg je bij deze dubbele lader geen stroomadapter. Je kunt de Duo Charger opvouwen en in je tas doen.

Belkin Boost Up 2-in-1

De Belkin Boost Up Charge Pro is een van onze favoriete laders, omdat ‘ie je iPhone hoog op een stokje zet en ook nog onder de juiste hoek. Dit is een 2-in-1 lader voor je iPhone en je AirPods. De MagSafe-lader ondersteunt draadloos opladen op 15 Watt en je krijgt er ook een muuradapter bij, zodat je in een keer klaar bent. Op deze houder lijkt je iPhone te zweven en het bakje eronder kan ook handig zijn voor sieraden of iets dergelijks. Wat ontbreekt is een Apple Watch-oplader (die heeft de houder die we hieronder bespreken wel), maar daar staat tegenover dat het design van deze 2-in-1 lader net wat strakker is. Je kunt je iPhone er in landscape- of portetstand op plakken.

Belkin Boost Up 3-in-1

Deze 3-in-1 draadloze oplader voor je iPhone is een uitgebreidere versie van de Boost Up die we hierboven bespreken. Je kunt er je iPhone, Apple Watch en AirPods gelijktijdig mee opladen. Voor de iPhone wordt 15 Watt MagSafe-laden ondersteund. Ook hierbij krijg je een stroomadapter en je hebt de keuze uit wit of zwart. Apple verkoopt een speciale versie van deze Belkin-lader, met een iets ander productnummer. Die is echter niet te onderscheiden van het model dat je bij andere retailers vindt. Ook bij dit model kun je je iPhone er in landscape of portret op hangen. De magneet zorgt ervoor dat je toestel altijd goed is uitgelijnd en niet van de lader valt. Het draadloos opladen gaat lekker snel op 15 Watt (mini-modellen op 12 Watt). Hij is gemaakt van roestvrij staal en geeft een robuuste indruk.

Belkin Draadloze MagSafe-oplader 15W



Belkin heeft ook een simpele oplader voor één apparaat. Hiermee laad je je iPhone 12- of iPhone 13-toestel magnetisch op 15 Watt op. Je klikt deze magnetische lader achterop je toestel met maximale snelheid. Hij is verkrijgbaar in wit en de fabrikant belooft 1,5 keer zo snel opladen. Na een uur laden zit je iPhone alweer 50% vol. Je zou er ook de AirPods mee kunnen opladen. Verder krijg je er een kabel en adapter bij, dus je bent in één keer klaar. Let op dat je de juiste te pakken hebt, want Belkin verkoopt ook een uitvoering zonder MagSafe, waar je je iPhone los op moet leggen.

Apple MagSafe Battery Pack

Er zijn ook powerbanks met MagSafe. Veruit de bekendste (maar ook de duurste) is die van Apple. Met de MagSafe Battery Pack heb je een witte reservebatterij die mooi aansluit op je toestel. Erg snel opladen doet ‘ie echter niet: uit onze MagSafe Battery Pack review bleek dat het vergelijkbaar is met een 5 Watt oplader. Wil je snel met MagSafe opladen, dan kun je dus beter een kabel op het stopcontact aansluiten. Deze powerbank heeft geen ledlampje, maar je kunt via een widget op de iPhone zien hoe vol de batterij nog is. Opladen gaat echter supertraag. Het is meer iets om de hele dag achterop je iPhone te laten zitten dan om snel even bij te laden.

Belkin Boost Charge MagSafe-powerbank

Eveneens gecertificeerd door Apple is deze Boost Charge-powerbank van Belkin. Die kan opladen op een vermogen van 5 Watt en heeft een capaciteit van 2500 mAh. Hij is verkrijgbaar in zwart en wit en wordt geleverd met kabel. Een ledlampje geeft aan wanneer de powerbank weer opgeladen moet worden, terwijl de magneten zorgen voor een optimale uitlijning. Dankzij de ondersteuning voor passthrough opladen kun je je iPhone en de powerbank gelijktijdig opladen. Verder is de powerbank compatibel met MagSafe-hoesjes.

Niet officieel: Satechi 2-in-1 Wireless Charger met MagSafe-magneet

Deze Satechi-houder laadt je iPhone op 7,5 Watt op en is dus geen officieel MagSafe-product. Wel zit er een magneet in en het uiterlijk is ook vrijwel hetzelfde als van de Belkin-lader op voet, die we hierboven hebben besproken. De prijs ligt een stuk lager: voor rond de 70 euro haal je deze al in huis. De iPhone zweeft boven je bureau, terwijl de voet geschikt is voor het opladen van je AirPods.

Niet officieel: ZENS 3-in-1 Draadloze Oplader 10 Watt met MagSafe-magneet

De ZENS 3-in-1 Draadloze Oplader is een oplaadstation voor op je bureau of nachtkastje. Je kunt er tegelijk ook je smartphone, oordopjes en Apple Watch mee opladen. Er zit een MagSafe-magneet in om je iPhone vast te plakken en op 10 Watt op te laden. Hij laadt echter niet zo snel op als een originele MagSafe-lader. Daarnaast is er plek voor de Apple Watch en AirPods. De oplader biedt 45 Watt Power Delivery en de kabel wordt meegeleverd. Hij is er ook als 4-in-1 MagSafe-lader en die hebben we gereviewd.

Goedkope magnetische opladers

Draadloze opladers met een magneet zijn er genoeg. Kijk maar eens naar deze opties:

Aukey Aircore MagSafe oplader: Kan op 15 Watt opladen, maar is alleen Qi-gecertificeerd en dus niet MagSafe-gecertificeerd. iPhones laad je op 7,5 Watt op, Samsung-toestellen op een hoger vermogen. Er zit wel een magneet in. Ook verkrijgbaar in zwart.

Joyroom JR-A41 MagSafe oplader: Zoek je een goedkoop alternatief voor de originele MagSafe-lader en moet het design ongeveer hetzelfde zijn? Dan is deze Joyroom een koopje. Opladen gaat op maximaal 7,5 Watt.

