Het gerucht is afkomstig van YouTuber Filip Koroy, beter bekend als EverythingApplePro. Hij heeft een wisselvallige geschiedenis van voorspellingen, maar we hopen dat hij het deze keer bij het rechte eind heeft.



Magneten in iPhone 12 moeten helpen met positioneren

Gebruikers van draadloze oplaadmatten voor de iPhone hebben misschien wel eens gehad dat hun iPhone ‘s ochtends niet goed bleek te liggen. Dat komt omdat de iPhone niet juist gepositioneerd was op de mat. Hierdoor raken de spoelen te ver uit elkaar en kan er geen stroomoverdracht plaatsvinden.

Magnets.. inside the iPhone 12's chassis 😱 pic.twitter.com/0eJ7HRZjpW — EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 4, 2020

Om dit probleem te voorkomen heeft de Apple Watch ingebouwde magneten, net als de oplader zelf. Zo klikt het horloge goed vast en weet je zeker dat hij wordt opgeladen. Hetzelfde idee past Apple nu toe op de iPhone 12, zo luidt het gerucht. De magneten zitten met circa 40 stuks in een cirkel. Het is onduidelijk of grote iPhones ook meer magneten krijgen.

Als dit daadwerkelijk komt moeten oplaadmatten ook worden voorzien van magneten, dus je zult dan iets nieuws moeten aanschaffen.

Officiële Apple-hoesjes krijgen ook magneten

In een volgende tweet postte EverythingApplePro foto’s van de vermoedelijke nieuwe officiële Apple-hoesjes. Op zich is dat niet gek, want Apple brengt ieder jaar eigen beschermhoezen aan. Nieuw is dat deze hoesjes ook voorzien worden van een magneetcirkel. Dat doet denken dat de magneten in de iPhone niet heel sterk zullen zijn en dus hulp nodig hebben zodra je een hoesje gebruikt.

Yup. Official iPhone 12 cases will also have this magnet system built in. Likely for perfect alignment with Apple's wireless chargers. pic.twitter.com/eDEQ474NIX — EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 5, 2020

Dat de magneten niet sterk worden is logisch. Je wil natuurlijk niet dat je iPhone aan van alles en nog wat blijft plakken. Ook objecten in je broekzak, zoals een pinpas, moeten niet worden beïnvloed door de magneten. Het zou ook kunnen dat Apple de magneten toch exclusief voor bepaalde hoesjes maakt als extra selling point.

Koroy spreekt van magneten ‘voor een draadloze oplader van Apple’, maar daarover zijn we niet zo zeker. Eerdere geruchten dit jaar zeiden dat Apple ondanks de annulering vorig jaar toch wel een AirPower oplaadmat wil uitbrengen. Het aantal geruchten hierover is summier, wat ons doet vermoeden dat we niet te veel op de AirPower moeten hopen.

Huidige draadloze opladers voor je iPhone zijn nog niet voorzien van magneten, maar dat kan dus gaan veranderen.