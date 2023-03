Met een MagSafe-autohouder hoef je niet meer te prutsen met kabeltjes en klemmen. Je plakt de iPhone (12 of nieuwer) simpelweg op de houder. Er is ondertussen keuze genoeg, dus kies de MagSafe-autohouder die bij jouw situatie past! Sommige zijn te bevestigen op de autoruit, in het luchtrooster of zelfs aan het stuur van een motor!

Belkin autohouder met MagSafe

Deze Belkin autohouder met MagSafe heeft als voordeel dat je er ook meteen mee kunt opladen. Je plakt de iPhone gewoon op de houder en kunt wegrijden. Omdat de smartphone onder handbereik is, bedien je eenvoudig voor navigatie of muziek. Je krijgt een usb-c-kabel meegeleverd. Opladen kan niet op maximaal vermogen maar op 7,5 Watt. Toch is dit snel genoeg om te zorgen dat je uitstapt met een volgeladen iPhone. De houder steek je in de vinnen van het ventilatierooster.

Belkin MagSafe-houder:

Er is ook een variant die niet kan opladen, zoals op de foto hieronder. Deze raden we niet aan, omdat hij vrij prijzig is en minder functionaliteit biedt. Apple verkoopt deze ook, voor een iets lagere (!) prijs.

SBS autohouder met MagSafe

De SBS telefoonhouder MagSafe oplader is eenvoudig te monteren in elke auto. De magneten zorgen ervoor dat je de iPhone gemakkelijk kunt bevestigen en dat deze direct op de juiste plek zit voor het draadloos opladen. De telefoonhouder werkt door middel van een 360° bevestigingspunt op het ventilatierooster. Dit betekent dat je je iPhone 12 of nieuwer in elke gewenste hoek kunt plaatsen. Dis is een wat minder bekend merk, maar omdat hij een soort steunklem heeft die voorkomt dat de houder naar beneden zakt, kan hij toch voor sommige auto’s de juiste oplossing zijn.

Bekijken bij SBSupply

Otterbox autohouder met MagSafe

Deze autohouder van Otterbox lijkt wel wat op die van Belkin, maar is een stuk goedkoper. Minpunt: hij is alleen bedoeld als houder en kan je iPhone niet opladen. Je installeert deze telefoonhouder eenvoudig in het luchtrooster en plakt de iPhone erop. Alles is onder handbereik. Er is ook een model met zuignap voor de voorruit.

Bekijken bij Coolblue

Baseus autohouder met MagSafe

Niet moeders mooiste, maar wel bestaalbaar: deze magnetische iPhone-houder voor in de auto, gemaakt door Baseus. Deze bestaat niet uit een pilvormige MagSafe-vorm, maar uit een ronde schijf. Het pluspunt van deze houder is dat er een kogelgewricht in zit, waardoor je de iPhone in alle richtingen kunt draaien. De houder is gemaakt van kunststof en hij is te bevestigen aan het ventilatierooster of aan het dashboard van je auto.

Bekijken bij Smartphonehoesjes of Coolblue

Mophie autohouder met MagSafe

Mophie is meestal een wat duurder merk, dat de nadruk legt op design. De autohouder ziet er dan ook strak uit, als een simpele schijf. Aan de achterkant zit een wat minder strakke ogende klem, die je in het ventilatierooster steekt, maar gelukkig is die tijdens gebruik niet meer te zien. Je kunt hier je iPhone niet mee opladen, dus je zult zelf voor een kabelaansluiting moeten zorgen.

Bekijken bij Coolblue en Appelhoes

Peak Design autohouder met MagSafe

Het sterke punt van Peak Design is dat ze zoveel keuze uit modellen hebben: voor je fietsstuur, motorstuur en natuurlijk ook voor je het dashboard van je auto. Je iPhone zit stevig vast dankzij de ingebouwde SlimLink-magneet. Onderweg kun je opladen met de meegeleverde oplader en je kunt het scherm kantelen van horizontaal naar verticaal (en andersom). Spreekt de getoonde variant je niet aan, dan zijn er ook andere modellen.

Bekijken bij Coolblue

Goedkope MagSafe autohouders

Wil je niet te veel geld kwijt zijn, kijk dan eens bij deze winkels voor een goedkope oplossing mét magneet of MagSafe. Ze zullen niet altijd MagSafe-gecertificeerd zijn, maar dat betekent ook een goedkoper prijskaartje:

Zoek je een gewone autohouder voor je iPhone, zonder MagSafe? Daar hebben we een aparte lijst van gemaakt!