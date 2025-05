Gerucht: ‘Apple’s batterijhoes keert terug (maar alleen voor dit iPhone 17-model)’

De iPhone 17 Air wordt het eerste volledig nieuwe iPhone-model sinds jaren. Apple bracht nog nooit eerder zo’n dun Air-model van de iPhone uit en daarom wordt er om meerdere redenen reikhalzend uitgekeken naar de iPhone 17 Air. Maar om tot dit dunne ontwerp te komen, moet Apple wel enkele compromissen sluiten, waaronder een plattere batterij. Maar ook hier heeft Apple een antwoord op, zo zegt The Information. Volgens de site zou Apple speciaal voor de iPhone 17 Air de batterijcase van jaren geleden weer terugbrengen.

‘Batterijcase voor iPhone 17 Air in de maak’

Er zijn al diverse aanwijzingen geweest dat de iPhone 17 Air een mindere batterijduur gaat krijgen dan de overige modellen. Dat is ook niet zo gek, omdat er ook minder ruimte is voor een grotere accu. Waar Apple winst mee kan maken, is dat het nieuwe C1-modem, dat ook al in de iPhone 16e zit, een stuk energiezuiniger is. Maar alsnog zou het aantal mensen dat een dag met de iPhone 17 Air-batterij kan doen rond de 60% en 70% liggen. Bij andere modellen liggen deze metingen tussen de 80% en 90%. Dat zou betekenen dat de batterijduur van de iPhone 17 Air zo’n 20% lager ligt.

Om dit op te vangen wil Apple nog meer doen dan alleen een zo energiezuinig mogelijke chip in de iPhone stoppen. Apple zou namelijk werken aan een extra optioneel accessoire, waarmee je de batterijduur kan verlengen. Volgens de bron gaat het om een hoes met ingebouwde batterij. Dat zou dus vergelijkbaar zijn met de al jaren uit de winkels gehaalde Smart Battery Case. Apple bracht de Smart Battery Case als eerste uit voor de iPhone 6 en iPhone 6s en later volgden er nog exemplaren voor onder andere de iPhone 7 en iPhone 8. De versie voor de iPhone 11-serie was het nieuwste model, met ondersteuning voor draadloos opladen.

In 2020 bracht Apple in plaats daarvan voor de iPhone 12-serie de MagSafe Battery Pack, die inmiddels sinds de overstap van Lightning naar usb-c ook alweer verdwenen is. Het is opmerkelijk dat in een tijdperk van MagSafe Apple juist zou kiezen voor een case met ingebouwde accu. De Battery Pack was vele malen praktischer, omdat je deze er ook weer gemakkelijk af kunt halen. Een vernieuwde hoes met ingebouwde accu zou de iPhone 17 Air aanzienlijk dikker maken, waardoor het hele voordeel van het dunne ontwerp in het niet valt.

Op onze pagina lees je alles over wat we al weten van de iPhone 17 Air. Lees ook ons artikel met de speciale functies en eigenschappen van de iPhone 17 Air en welke compromissen Apple daarvoor moet doen.