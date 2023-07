Met een MagSafe-powerbank heb je geen last meer van kabeltjes. De powerbank zit strak achterop je iPhone en je kunt het toestel gewoon blijven gebruiken. In deze gids bespreken we de beste MagSafe-powerbanks voor je iPhone!

Waarom een MagSafe powerbank handig is

Een magnetische powerbank voor je iPhone biedt gemak. Je klikt ‘m gemakkelijk op de achterkant en het laden begint meteen. Ze zijn een vervanger voor de batterycases van vroeger, die nauwsluitend waren en die je bij elke nieuwe iPhone weer moest vervangen. Een magnetische powerbank gaat langer mee: die kun je bij je volgende iPhone weer blijven gebruiken. We maken onderscheid tussen gecertificeerde MagSafe-powerbanks en magnetische powerbanks die MagSafe-compatibel zijn en vaak wat goedkoper zijn.

Apple MagSafe Battery Pack

Heb je een iPhone 12 of nieuwer en wil je de officiële oplossing van Apple? Dan kun je kiezen voor de MagSafe Battery Pack. Deze compacte externe batterij klik je magnetisch op de achterkant van je iPhone. Dankzij de MagSafe-techniek blijft de batterij stevig zitten en kun je ‘m wel makkelijk eraf halen.

De capaciteit van de batterij is 1460mAh. Daarmee is het dus zeker niet de grootste en de snelste accu, maar hij heeft wel wat voordelen. Zo wordt pass-through opladen ondersteund zodat je de accu en de iPhone tegelijk kunt opladen. Opladen doe je met een Lightning-kabel (niet meegeleverd), die je vast nog wel ergens hebt liggen.

In onze review van Apple’s MagSafe Battery Pack voor de iPhone 13 lees je of dit accessoire echt iets voor jou is. Er zijn echter goedkopere alternatieven.

Belkin BoostCharge powerbank 5.000 mAh

Deze draagbare magnetische 5000mAh-powerbank met voetje laadt je iPhone veilig op met maximaal 7,5 Watt vermogen. De uitkapbare standaard is handig om het scherm te kunnen aflezen tijdens videobellen of een video kijken, terwijl ondertussen je iPhone wordt opgeladen. Hij is verkrijgbaar in wit of zwart. De capaciteit van 5.000 mAh is aan de krappe kant, want je kunt er je iPhone maar 1x meer opladen. Maar Belkin draait het in positieve richting door op te merken dat je er wel 19 uur (!) video mee kunt afspelen op een iPhone 14. Kijk, dan klinkt het alweer een stuk beter. Er zit beveiliging tegen overladen op, zodat je je toestel veilig kunt opladen. Op een iPhone 12 of nieuwer kun je draadloos opladen tot 7,5 Watt. En via de usb-c-poort kun je met 10 Watt opladen. Belkin biedt er een garantie bij om eventuele schade tot €2.000 te vergoeden. De metalen uitklapbare standaard voelt stevig aan en blokkeert de camera van je apparaat niet. Ook ondersteunt hij pass through-opladen zodat je powerbank en toestel tegelijk kunt laden.

Hij is er overigens ook nog met een lagere capaciteit van 2.500mAh, zonder uitklapbaar voetje. Die heeft wel een Made for MagSafe-certificaat. Dat heeft het hierboven genoemde exemplaar van 5.000 mAh gek genoeg niet.

Belkin magnetische powerbank 10.000 mAh

Belkin heeft een magnetische powerbank waarmee je op 7,5 Watt draadloos kunt opladen. Hij is compatibel met MagSafe, maar is daar niet officieel voor gecertificeerd. En dat scheelt nogal in de prijs! Hij heeft een capaciteit van 10.000 mAh, genoeg om je iPhone en andere apparaten meermaals op te laden.

Mophie Powerstation met MagSafe

Bij Apple vind je deze Mophie Powerstation met MagSafe. Daarmee zet je je iPhone onder een variabele hoek, zodat je het scherm goed kunt aflezen. Deze powerbank is niet zo compact als de andere die we bespreken en hij steekt ook een stukje uit. Maar hij plakt wel magnetisch vast aan je iPhone, zodat je er geen omkijken naar hebt. Uit de naam 10K kun je afleiden dat hij een capaciteit van 10.000 mAh heeft en dat is ruim voldoende om je iPhone meermaals op te laden.

Er is ook een goedkopere variant, zonder voetje. Die heet Mophie Snap+ Juice Pack Mini en is bij diverse andere winkels te krijgen voor rond de 50 euro. Deze heeft een lagere capaciteit van 5.000 mAh en een iets andere afwerking. Minpuntje van dit model is dat hij niet geschikt is voor het draadloos opladen van de iPhone 13 Pro en iPhone 14 Pro, want daar zit de camerabult in de weg. De magneten zorgen voor nauwkeurige plaatsing, zodat het opladen direct begint bij contact. Je krijgt een MagSafe-adapter meegeleverd om elke telefoon geschikt te maken vaor magnetisch opladen.

Zens powerbank met zelfklevend vlak

Deze powerbank heeft een ‘zelfklevend vlak’ voor je iPhone en kan twee devices teglijk opladen. Hij is gemaakt van stevig materiaal en werkt met Qi (dus geen MagSafe). Dit zorgt ervoor dat je je toestel kunt opladen, terwijl hij stevig op de powerbank blijft liggen. Via een usb-kabel kun je een tweede apparaat aansluiten. De powerbank heeft een capaciteit van 4.500 mAh. Dat is niet heel veel, maar moet voldoende zijn om je iPhone zo’n 1,5 keer op te laden. Het laden begint direct als je de iPhone op de lader legt.

OtterBox MagSafe powerbank 2-in-1

Zoek je een oplossing waarmee je je iPhone staand kunt opladen en tegelijk je Apple Watch kunt opladen, dan is deze opklapbare van OtterBox misschien een beter keuze. Deze compacte powerbank met draagbare MagSafe-oplader is overal te gebruiken en makkelijk mee te nemen naar kantoor of op vakantie. Je iPhone staat rechtop en je kunt de meldingen goed in de gaten houden of een video bekijken in landschapsweergave, terwijl je ondertussen op het voetje de Apple Watch oplaadt. Daarbij wordt ook Apple Watch snelladen ondersteund.

Na gebruik vouw je de powerbank op en stop je ‘m in je tas. Je kunt ook andere devices aansluiten om met 20 Watt op te laden, terwijl de MagSafe-lader je iPhone oplaadt op maximaal 15 Watt. Je krijgt er een kabel van 50 cm bij om andere apparaten te laden. Deze powerbank is alleen via Apple verkrijgbaar.

UAG Lucent magnetische powerbank

Bij het zien van deze powerbank zie je meteen een extra pluspunt: er zit een extra voetje aan, waardoor je het toestel op z’n kant kunt zetten. Dat kan in twee richtingen: hij kan rechtop staan voor een videogesprek of zijwaarts voor het kijken van een filmpje. Dichtgeklapt ziet het er ook nog eens minimalistisch uit. De powerbank heeft een ingebouwde magneet om aan je iPhone te bevestigen. Via de usb-c-poort kun je supersnel opladen dankzij ondersteuning voor Power Delivery (PD). Daarmee is je iPhone in 30 minuten al voor 50% opgeladen, maar dit werkt alleen als je een kabeltje gebruikt. De capaciteit is ook wat minder, namelijk 4.000 mAh. Daarmee kun je je iPhone ongeveer 1x opladen. Deze powerbank is MagSafe-compatibel, maar niet officieel gecertificeerd – en dat scheelt in de prijs.

TechProtection magnetische powerbank in blauw, wit of zwart

Het grootste pluspunt van deze TechProtection powerbank is dat ‘ie in meerdere kleuren verkrijgbaar is. Dat is weer eens wat anders. Behalve zwart en wit kun je ook kiezen voor babyblauw – een kleur die ons wel aanspreekt. De powerbank heeft een capaciteit van 5.000 mAh en is MagSafe-compatibel, waardoor ‘ie wat goedkoper is dan de gecertificeerde batterijen. Deze webwinkel heeft ook een variant van 10.000 mAh die alleen in het zwart verkrijgbaar is en een paar euro duurder is. Dat is qua prijs/kwaliteit een betere keuze.

Accezz MagSafe powerbank

Deze zwarte powerbank met MagSafe heeft nog iets extra’s: een ringhouder. Zo kun je je iPhone gemakkelijk vasthouden tijdens het telefoneren of het maken van een selfie. De powerbank heeft een capaciteit van 5.000 mAh en is een stuk goedkoper dan die van Apple. Je betaalt ongeveer eenderde. Maar eerlijk is eerlijk: hij ziet er ook wel iets goedkoper uit. Je kunt de iPhone ongeveer 1,5 keer opladen en dat is voldoende voor een lange werk- of vakantiedag. De powerbank heeft een in- en output van 18 Watt via usb-c. De draadloze output bedraagt maximaal 10 Watt.

Goedkope MagSafe-geschikte powerbanks voor je iPhone

Als je voor niet-gecertificeerde powerbanks met magneet kiest, ben je vaak een paar tientjes goedkoper uit an met een officieel MagSafe-product. Of dit voor jou de beste oplossing is, is afhankelijk van jouw behoeften en verwachtingen. Gebruik je een powerbank dagelijks intensief en wil je er absoluut op kunnen vertrouwen, dan is het te overwegen om in een MagSafe-gecertificeerde powerbank te investeren. Maar gaat het erom dat je in noodgevallen eens per maand wil opladen tijdens een avondje stappen, dan kan een goedkopere powerbank net zo goed zijn. Het is dan ook minder erg als je ‘m na een keertje uitlenen niet meer terugkrijgt.

We hebben hierboven al een paar MagSafe-geschikte powerbanks genoemd die erg betaalbaar zijn. Overige goedkope powerbanks met magneet vind je bij de bekende adressen:

