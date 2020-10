Apple Silicon Mac in november

In juni kondigde Apple al aan dat er nog dit jaar een Mac met Apple Silicon beschikbaar komt. Daarbij zal Intel als leverancier van de Mac-processor aan de kant worden gezet. Op dat moment wisten we alleen dat de eerste Mac met Apple Silicon voor het einde van het jaar zou worden aangekondigd. Onduidelijk is of het een iMac of een MacBook wordt. Bloomberg denkt nu te weten dat het om een MacBook gaat en weet ook wanneer we ‘m kunnen verwachten: in november.



Apple gaat volgens de publicatie in november nog een speciaal evenement organiseren, waarvan de exacte datum nog niet bekend is. Dat zou betekenen dat er dit najaar drie evenementen op rij zijn: voor de Apple Watch in september, voor de iPhone in oktober en voor de Apple Silicon Mac in november. November wordt ook getipt als de maand waarin de AirPods Studio-hoofdtelefoon beschikbaar komt.

Bloomberg’s Mark Gurman noemt het in een langer verhaal over 5G iPhones: “De eerste Mac-laptop met Apple’s eigen processor komt, samen met andere producten, in november.” Mogelijk gaat het daarbij om een heropstanding van de 12-inch MacBook, het ultralichte model dat na een paar jaar van de markt verdween. Eén ding is in ieder geval zeker: Apple’s eigen processoren zullen efficiënter en energiezuiniger worden dan die van Intel. Ook heeft Apple aangegeven dat de overstap naar Apple Silicon binnen twee jaar rond moet zijn. Op dat moment moeten alle Macs die Apple verkoopt voorzien zijn van Apple Silicon.

Tijdens het event in oktober zullen we waarschijnlijk alleen de iPhone 12-familie en een HomePod mini gaan zien.