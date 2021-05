MagSafe is een nieuwe manier om je iPhone op te laden. Er kunnen problemen zijn met de MagSafe-lader, waardoor deze niet goed werkt. In deze tip leggen we uit wat de oorzaak kan zijn en welke oplossingen je kunt proberen.

Problemen met MagSafe

Met MagSafe kun je je iPhone vastmaken op een magnetische lader. Het is beschikbaar op de iPhone 12 en het heeft twee functies: bevestiging en opladen. Soms levert het opladen met MagSafe problemen op, of zit het niet stevig vast. In deze tip lopen we een aantal oorzaken en oplossingen langs.

Als opladen met MagSafe niet werkt

MagSafe gebruikt dezelfde Qi-technologie als andere laders. Het belangrijkste verschil is dat je met MagSafe op een veel hoger vermogen draadloos kunt opladen, namelijk 15 Watt in plaats van de standaard 7,5 Watt.

Het werkt het beste op de iPhone 12-modellen en nieuwer, omdat deze voorzien zijn van magneten om het toestel goed op z’n plek te houden. Maar je zou er ook eerdere toestellen zoals de iPhone 11 of AirPods mee op kunnen laden. En het werkt zelfs met toestellen van andere merken, zolang ze maar Qi-geschikt zijn.

Werkt het opladen niet? Controleer dan eerst of het toestel wel goed op de lader ligt. Bij de iPhone 12-serie zal dat door de magneten vrijwel vanzelf gaan, maar bij andere toestellen moet je soms wat schuiven.

Tips als de MagSafe-oplader problemen geeft

De meeste mensen zullen de MagSafe Charger (€45) van Apple gebruiken, maar je kunt ook kiezen voor de MagSafe Duo Charger (€149). MagSafe-achtige opladers van derden zijn nog maar mondjesmaat verkrijgbaar, zoals de ‘MagSafe-lader’ van Anker. Die laden niet allemaal op de volledige 15 Watt vermogen op.

Zo zorg je dat het opladen zo goed mogelijk werkt:

Leg de lader op een plat oppervlak.

Zorg dat er geen metalen objecten in de buurt zijn.

Gebruik een USB-C-lader van ten minste 12 Watt, bij voorkeur 20 Watt of meer.

Verwijder dikke hoezen, vooral als ze metalen onderdelen bevatten.

Wil je toch een hoesje gebruiken, kies dan eentje waar MagSafe-magneten in zitten.

Komen er vonken uit de MagSafe-oplader, wordt deze erg warm of is er rookontwikkeling, dan moet je de oplader zo snel mogelijk loskoppelen en (met een ovenhandschoen) op een veilige plek leggen, bijvoorbeeld buiten op het tuinpad.

Heb je een niet-officiële ‘MagSafe-oplader’, dan kan het zijn dat deze niet op de volledige 15 Watt oplaadt. Dit is een bewuste beperking, omdat Apple anders de veilige werking niet kan garanderen.

Controleer de MagSafe stroomadapter

Apple belooft dat je met MagSafe op een vermogen van 15 Watt kunt opladen, als je de originele MagSafe Charger in combinatie met de juiste adapter gebruikt. De 18 Watt stroomadapter die bij de iPhone 11 Pro-modellen werd geleverd is hiervoor niet krachtig genoeg. Je kunt het beste een 20 Watt stroomadapter gebruiken. Meer mag ook. Zo zou je de stroomadapter van je MacBook kunnen gebruiken, zelfs als deze 96 Watt levert. Dit levert geen schade aan je toestel op, omdat Apple de dit automatisch reguleert.

Een adapter van 18 Watt of minder mag ook, maar dan gebeurt het opladen niet op maximale snelheid. Voor veel mensen zal dit geen probleem zijn. Als je je iPhone oplaadt terwijl je slaapt is snelheid geen eerste vereiste.

Vermoed je dat de stroomadapter kapot is, dan kun je een andere USB-C-stroomadapter proberen, al dan niet met Power Delivery. Of je steekt de kabel van de MagSafe Charger in een USB-C-poort van je MacBook.

Controleer of de iPhone problemen veroorzaakt

Denk je dat de iPhone kapot is, dan kun je dit gemakkelijk controleren door een ander toestel op de MagSafe Charger te leggen. De magneten zullen altijd werken, want die zijn niet afhankelijk van de stroomvoorziening of van andere technische functies. Maar het stroomcircuit in de iPhone zelf kan wel defect zijn.

Leg een andere iPhone op de lader en controleer of het werkt. Dit mag ook een ouder toestel zijn, bijvoorbeeld een iPhone 8. Alle modellen die draadloos opladen zijn geschikt. Je weet dan of de MagSafe Charger als normale draadloze oplader functioneert.

Als MagSafe de iPhone niet volledig oplaadt

Wat ook kan gebeuren is dat je iPhone wel wordt opgeladen, maar niet de 100% aantikt. Er kan hierbij sprake zijn van Geoptimaliseerd opladen. Dit houdt in dat de batterij tot 80% wordt opgeladen om slijtage te voorkomen. Dit is geen defect van de lader of van de iPhone, maar een bewuste keuze van Apple. Vlak voordat je de iPhone van de lader haalt wordt deze opgeladen naar 100%. Je vindt deze functie via Instellingen > Batterij.

Heeft geen van bovenstaande tips het probleem met MagSafe opgelost, dan is het verstandig om contact met Apple Support op te nemen. Zeker als de MagSafe Charger vonken of rook veroorzaakt, is het beter om een afspraak te maken zodat iemand van Apple kan controleren of er iets mis is met jouw lader (of met jouw iPhone). Zolang je iPhone garantie heeft kost dat niets extra’s en ook op de MagSafe-lader zelf krijg je gewoon garantie.