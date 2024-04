Al jaren gebruikt Apple de MagSafe-adapter voor het opladen van de MacBook. Doet je MagSafe-oplader het niet meer of denk je dat de connector kapot is? In deze tip lopen we mogelijke MagSafe-problemen langs en de bijbehorende oplossingen.

#1 Controleer of MagSafe goed is aangesloten MagSafe is een magnetische connector. Het kan lijken alsof de connector contact maakt, maar dat kan ook schijn zijn, waarbij de connector alleen maar wat tegen de oplaadpoort zit geplakt maar niet echt is aangesloten. Haal de adapter even los en plak hem er daarna goed tegenaan. Controleer ook of de MagSafe-adapter gebreken of scheurtjes vertoont en of de kabel intact is. Is het binnenwerk zichtbaar of is de kabel gerafeld, gebruik de MagSafe dan niet en vervang deze door een deugdelijk exemplaar. Kijk ook even of de binnenkant van de MagSafe-connector vervormingen vertoont. Als deze stekker namelijk vervormd is, kan het zijn dat er niet goed aansluiting wordt gemaakt. Gelukkig ben je niet afhankelijk van de MagSafe-adapter en kun je met hedendaagse MacBooks ook gewoon via de usb-c-poort opladen.

#2 Gebruik je de juiste MagSafe-connector? Heb je een oude oplader gepakt om je MacBook op te laden, dan kan het gebeuren dat dit een oud model is. Apple heeft in de loop van de jaren vier uitvoeringen gebruikt, die niet met elkaar compatibel zijn. Bij recente MacBooks is sprake van MagSafe 3. Wil je een oude oplader blijven gebruiken, dan kun je soms een adapter aanschaffen.

#3 Controleer of er vuil in de MagSafe-poort zit

Mogelijk maakt de MagSafe-connector niet goed verbinding omdat er stof of vuil in de aansluiting zit. Bekijk daarvoor zowel het adaptersnoer als de poort aan de zijkant van je MacBook. Soms zit er een magnetisch stukje materiaal tegen de oplaadpoort aan, waardoor het opladen niet goed werkt. Zie je iets zitten, haal dan de oplader uit het stopcontact en ontkoppel de MacBook van eventuele andere stroombronnen. Gebruik een houten voorwerp zoals een tandenstoker om het vuil uit de poort te halen.

Omdat MacBooks vaak worden meegenomen in een rugzak of tas kunnen zich pluisjes en andere deeltjes ophopen, die voorkomen dat je een goede verbinding kunt maken. De magnetische verbinding kan ook allerlei kleine voorwerpen aantrekken, zoals paperclips.

Werkt het stopcontact dat je gebruikt wel goed? Steek een ander apparaat in hetzelfde stopcontact en kijk of dit wel probleemloos werkt. Gaat het om een slimme stekkerdoos of een stekkerdoos met schakelaar, dan controleer je natuurlijk even of het stopcontact überhaupt ingeschakeld staat.

Er kan ook sprake zijn van ruis op het stopcontact. Dit zorgt ervoor dat een oplader op het stopcontact de ene keer niet werkt en een andere keer wel. Je kunt controleren of je daar last van hebt door de adapter uit het stopcontact te halen en 60 seconden niet meer te gebruiken. Als hij daarna weer werkt, dan heb je waarschijnlijk last van dit probleemn. Het treedt op als de beveiligingsfunctie tegen te hoge spanning van de wisselstroomadapter grondruis detecteert en vervolgens de adapter uitschakelt. Bronnen van ruis zijn led-lampen met stabilisatoren, koelkasten of minikoelkasten die op hetzelfde elektrische circuit als de computer zijn aangesloten. Dit probleem kun je bijvoorbeeld tegenkomen in een hotelkamer. De oplossing voor dit probleem is een ander stopcontact gebruiken. Als dit probleem zich blijft voordoen, dan heb je misschien met een technisch mankement te maken en kun je het beste contact opnemen met Apple.

#5 Loskoppelen en wachten

Het kan helpen om je MacBook los te koppelen van MagSafe en een tijdje te wachten. Koppel alles los van het stopcontact, wacht ongeveer 5 minuten en probeer het dan opnieuw. Sluit vervolgens de stekker weer aan op het stopcontact en sluit de MagSafe weer aan op de MacBook.

#6 Gebruik een goede oplader

Gaat het opladen veel trager dan normaal en gebruik je een andere oplader dan het origineel? Hou er dan rekening mee dat de adapter waarschijnlijk een lager wattage heeft dan de orignele oplader. Het kan daardoor heel lang duren voordat je MacBook is opgeladen. Gevaarlijk is dit niet, maar het kan wel frustratie veroorzaken, omdat de accu maar niet vol lijkt te raken.

Het kan wel gevaarlijk worden als je een goedkope adapter gebruikt, bijvoorbeeld eentje zonder CE-keurmerk. In dat geval kan het opladen zelfs schadelijk zijn voor je MacBook. Investeer liever in een oplader van een goed merk. En dat hoeft echt niet van Apple te zijn. Hier zijn twee budgetmerken die toch goede kwaliteit leveren.

Een paar voorbeelden van UGREEN stroomadapters.

#7 Zorg voor ventilatie en een koele omgeving

De MagSafe-adapter wordt warm tijdens het opladen. Het is om die reden aan te raden om hem te gebruiken in een goed geventileerde ruimte en er nooit iets overheen te leggen. Sluit de oplader altijd direct aan op het stopcontact. Als je de oplader (bijvoorbeeld via een verdeelstekker) onder een kussen legt, op een zitbank of bed, dan wordt de warmte van het apparaat overgenomen door omgeving en kan de hitte niet echt goed weg. De MagSafe-adapter kan zich in dat geval uitschakelen om beschadiging te voorkomen of erger: dat hij raakt oververhit en veroorzaakt brandgevaar.wordt.

Wat te doen als je vonken ziet? Als je een klein vonkje ziet overspringen op het moment dat je de adapter in het stopcontact steekt, dan is dat volledig normaal. Het kan altijd gebeuren omdat je contact maakt met het stroomnetwerk. Slaan de vonken op een andere plek over, zoals bij de draad of bij de MagSafe-aansluiting met de computer? Dan moet je voorzichtig zijn. Gebruik de adapter niet meer en neem contact op met Apple.

#8 Controleer de kabels

Naarmate je kabels langer gebruikt, zul je zien dat je steeds meer slijtageproblemen krijgt. Vooral bij het begin- en eindpunt van de kabels kunnen vervormingen en scheurtjes ontstaan. Als het led-lampje van de MagSafe-kabel flikktert, dan is dit een teken dat je kabel scheurtjes heeft, waardoor hij niet goed meer werkt. Kabels met dit soort scheurtjes kun je beter niet meer gebruiken. Heb je dit probleem binnen 2 jaar na aankoop? Ga dan meteen terug naar Apple, want dit wordt gedekt door de MacBook-garantie!