LeBron James gespot met nieuwe Beats Pill

Er is momenteel nog maar één plek waar je de Beats Pill-speaker nog kunt vinden: in sommige Apple Stores. Daar is de speaker niet te koop, maar wordt ‘ie gebruikt voor Today at Apple-sessies. Het lijkt erop dat Apple de kleine pilvormige speaker weer wil terugbrengen in het assortiment. Dat blijkt uit het feit dat basketball-ster LeBron James is gesignaleerd met een compleet nieuw type Beats Pill-speaker. James kwam bij de Ball Arena in Denver aan met de speaker in zijn hand, een wat ongebruikelijk accessoire als je een sportwedstrijd gaat kijken. Toch gebeurt het wel vaker dat Apple dergelijke beroemdheden inschakelt om vlak vóór de release een nieuw Beats-product te laten uitlekken.

De Los Angeles Lakers plaatsten in aanloop naar de NBA play-off van dit weekend een Instagram-reel. Daarin is LeBron James te zien, als hij bij de Ball Arena in Denver aankomt met de speaker in zijn hand (zie foto). De originele Beats Pill was een Bluetooth-speaker die in 2012 voor het eerst verscheen en in 2015 een update kreeg met de naam Beats Pill+. Hij bleef nog een aantal jaren in het assortiment en werd in 2022 stilletjes uit productie genomen. Tegenwoordig is de Beats Pill+ nergens meer te koop. Je kunt alleen nog tweedehands Pills kopen voor prijzen rond de 100 euro, terwijl een tweedehands Pill+ rond de 150 euro moet kosten.

De speaker in James’ hand bevat een duidelijk Beats-logo. Ook zit er een koord aan, dat niet aanwezig was bij eerdere versies van de de Pill. Apple zal de Lightning-poort hebben vervangen door usb-c, ook omdat de Beats-producten veel meer gericht zijn op Android-gebruikers. Specifieke details over de speaker ontbreken nog, waaronder de releasedatum en prijs. Maar je moet waarschijnlijk weer rekenen op een prijs rond de 200 euro.

Eerste Beats Pill-speaker in 2012

De originele Beats Pill verscheen in 2012, nog voordat Apple de overname van Beats bekendmaakte. De originele Beats Pill-speaker bevatte een 3,5mm audio-input/output en werd opgeladen via een micro-USB-poort. Via Bluetooth kon je verbinding maken met een smartphone en er zit ook NFC in voor het koppelen van apparaten. Daarnaast zit er een microfoon in, zodat je het apparaat als speakerphone kunt gebruiken.

Het was een van de eerste producten die Beats Electronics zelf ontwikkelde, nadat de exclusieve samenwerking met Monster Cable Product stopte. Het ontwerp is gebaseerd op een capsule en heeft een lengte van ongeveer 20 cm. De speaker heeft gebogen oppervlakken en een minimale hoeveelheid knoppen. Het logo is een multifunctionele knop voor het starten en stoppen van nummers. Daarnaast zijn er knoppen voor volume en aan/uit.

In 2013 verscheen een vernieuwde versie, Beats Pill 2.0 met een langere batterijduur, een usb-poort voor het opladen van andere usb-apparaten en de mogelijkheid om twee Pills aan elkaar te koppelen. Om de verkoop te stimuleren maakte Beats ook grappige animaties. Er verscheen ook een grotere XL-versie, waarvan sommige in 2015 werden teruggeroepen omdat ze oververhit konden raken en ontbranden.

Beats Pill+ in 2015

In oktober 2015 volgde de Beats Pill+, de eerste die vanuit Apple werd ontworpen. De Pill+ iets iets groter en heeft een vernieuwd ontwerp met volumeknoppen aan de bovenkant. Ook is het Beats-logo nog steeds te gebruiken als knop. De speakerhardware van deze Pill+ is opnieuw ontworpen voor een betere geluidskwaliteit. Er zit een Lightning-connector in en je kunt je iPhone opladen via de speaker, zodat het ook als powerbank dienst kan doen. De speaker zelf gaat 12 uur mee. Er is een bijbehorende mobiele app voor iOS en Android-smartphones om de speakers aan elkaar te koppelen en om de DJ-modus te gebruiken.

De Beats Pill werd redelijk goed ontvangen. Het design, het gebruiksgemak en de volumeniveau’s werden gewaardeerd, maar de Pill kreeg ook kritiek vanwege de geluidskwaliteit en de prijs (van ca. 200 euro). Reviewers vonden dat concurrerende producten een betere geluidskwaliteit voor een lagere prijs boden dan de Pill.

Gelukkig zijn er veel meer Bluetooth-speakers om van je muziek te genieten, die waarschijnlijk net als de eerdere modellen een betere prijs/kwaliteitverhouding bieden dan de aanstaande Beats Pill.