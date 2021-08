Heb je je AirPods al een tijdje in bezit en is de batterij niet zo goed meer, waardoor je om de haverklap moet opladen? Met de batterijservice van Apple kun je je AirPods laten repareren . Dat kan goedkoper zijn dan een nieuw setje halen. Maar echt milieuvriendelijk is het niet.

AirPods batterij wordt slechter

Als je nu AirPods gebruikt uit de begintijd van het accessoire, dan zul je waarschijnlijk merken dat de batterij een stuk minder lang meegaat dan toen je Apple’s draadloze oortjes kocht. Dat is niet gek, want batterijen verslijten nu eenmaal als ze vaker gebruikt worden.

Wat wel gek is, is dat het financieel eigenlijk helemaal niet handig is om de AirPods bij Apple te laten vervangen. Je kunt beter een speciale batterijservice aanvragen. Dat werkt net even anders en het scheelt je een mooi bedrag. Het is zelfs goedkoper dan nieuwe AirPods kopen.



AirPods batterijservice: duur, maar toch goedkoper dan een nieuw setje

Om één AirPod buiten de garantie te vervangen betaal je bij Apple €75. Zijn allebei de oortjes aan vervanging toe, dan betaal je dus €150.

Sinds medio 2019 biedt Apple ook een speciale ‘batterijservice’. Het enige verschil in de praktijk is dat je het er expliciet bij moet zeggen, dat je de batterijservice wilt hebben. Als je dit doet, betaal je €55 per AirPod, dus €110 voor twee nieuwe exemplaren. Dit is vaak goedkoper dan zelf nieuwe oortjes aanschaffen in een willekeurige winkel. De laagste prijs die je in de winkel vindt ligt rond de €130.

Eigenlijk heeft Apple hiermee dus een gunstige vervangingsservice gecreëerd, al is het wel zo dat je precies hetzelfde model weer krijgt. Je kunt het dus niet gebruiken om te upgraden naar een nieuwere generatie met bijvoorbeeld draadloos opladen.

Het oplaaddoosje vervangen kost ook €55. Dit is iets minder gunstig, want wil je alle onderdelen vervangen dan leg je daar €165 voor neer. Dat is €14 goedkoper dan een nieuw exemplaar in de verpakking aanschaffen bij Apple zelf. Het enige wat je dan mist is de Lightning-kabel die standaard wordt meegeleverd bij AirPods. Maar die heb je waarschijnlijk nog wel ergens liggen.

Door dit prijsverschil wordt het aantrekkelijker om gewoon je oude AirPods te laten vervangen. Apple zegt verantwoord om te gaan met oude producten die je inlevert en ze op een goede manier te recyclen, dus ook je AirPods. Toch is dit niet 100% milieuvriendelijk.

Gedekt door AppleCare+* Servicekosten voor batterij AirPods €0 €55 per stuk AirPods Pro €0 €55 per stuk AirPods Max €0 €85

* Er geldt wel een eigen risico van €29

Bekijk ook Zijn je AirPods kapot gegaan? Zo zit het met reparaties Zijn je AirPods kapot gegaan en is een reparatie nodig? Of ben je een AirPod kwijtgeraakt? Op deze pagina lees je alles over AirPods reparaties, waar je terecht kunt bij een defect en wat je moet doen als je een oortje of het opbergdoosje kwijt bent.

AirPods worden niet ‘gerepareerd’

Door het ontwerp van de AirPods zijn de oortjes zelfs niet door Apple te repareren. Je krijgt dus áltijd nieuwe oortjes terug. Apple noemt op de supportpagina vaak het woord ‘reparatie,’ maar daar klopt dus weinig van.

Het prijsverschil tussen de ‘reparatie’ van twee AirPods met oplaaddoosje en een nieuw exemplaar is €14. Bij een nieuw setje krijg je wel een nieuw glimmend doosje mét Lightning-kabel. Heb je geen nieuwe Lightning-kabel nodig, dan kun je dus gerust alleen de batterijservice aanvragen. AirPods vervangen wordt op deze manier wat goedkoper!

Je kunt via deze link batterijservice voor je AirPods aanvragen.

AirPods ‘verzekeren’ met AppleCare+

Je kan ook voor een bedrag vanaf €39 AppleCare+ kopen voor je AirPods. Je dekt hiermee je AirPods twee jaar lang voor twee vervangingen met een eigen risico van €29. Ben je dus van plan om je AirPods lang te willen gebruiken is AppleCare+ het overwegen waard. Ook batterijschade wordt gedekt. Je kunt deze extra garantie alleen kopen binnen 60 dagen na aanschaf van je AirPods.

Bekijk bij Apple:

Wil je weten hoe je je AirPods het beste onderhoudt? Check dan hier hoe je AirPods schoonmaakt. En heb je andere problemen met je AirPods, dan is het verstandig om even te kijken hoe het met AirPods-reparatie zit!

Wist je ook dat je twee AirPods-setjes tegelijk kunt gebruiken, voor als je met een vriend iets wil luisteren? Ook daarvoor ben je bij iCulture aan het juiste adres.