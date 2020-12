Kun je de AirPods uitzetten? Hoewel er geen fysieke aan-uit-knop op AirPods zit, kun je toch voorkomen dat je oortjes of koptelefoon onnodig batterij slurpen. Je kunt op meerdere manieren te werk gaan afhankelijk van wat je doel is. Wij leggen het uit!

AirPods helemaal uitschakelen: kan dat?

Het korte antwoord is: Nee. Het langere antwoord is: Je kunt de AirPods niet helemaal uitschakelen, maar je kunt wel zorgen dat ze niet onnodig de batterijduur verbruiken. Apple heeft bewust geen fysieke aan-uit-knop gemaakt om het gebruik zo simpel mogelijk te maken.

Door de AirPods goed op te bergen, zorg je ervoor dat je ze minder vaak hoeft bij te laden. Gebruik je de gewone AirPods of AirPods Pro, dan zorg je ook nog eens dat je ze minder gauw kwijtraakt.

AirPods Max uitzetten (ook zonder Smart Case)

Heb je Apple’s draadloze koptelefoon AirPods Max, dan merk je dat er geen uitknop op de AirPods Max zit. Voor de koptelefoon geldt dat ze niet zijn uitgeschakeld als je even geen muziek afspeelt. AirPods Max luistert altijd mee voor stemcommando’s en het onderdrukken van omgevingsgeluid. Het uitzetten van de AirPods Max werkt anders dan bij de losse oordopjes.

Ben je klaar met het gebruiken van AirPods Max, dan is het het beste om de koptelefoon in de meegeleverde Smart Case te doen. De magneten geven een signaal door aan de koptelefoon waardoor deze in een energiebesparingsstand komt. Na 18 uur in de hoes worden ook Bluetooth en de zoekfunctie uitgeschakeld. Zodra je de koptelefoon weer wil gebruiken zal deze automatisch worden ingeschakeld. De AirPods Max staan dan dus als het ware uit, al heeft het meer weg van een standby-stand.

Wil je de AirPods Max niet telkens terug in de hoes stoppen, dan kan je hem ook gewoon op je bureau leggen. Ook dan voorkomt de AirPods Max dat hij snel leeg loopt. Na vijf minuten keert hij in een energiebesparingsstand, maar blijft wel verbonden. Pas na 72 uur wordt Bluetooth wel uitgeschakeld, voor een extra energiebesparende stand. De AirPods Max staan dan dus ook uit.

Omdat niet iedereen even tevreden is over het uiterlijk van de Smart Case is er ook een alternatief gevonden. Je moet hiervoor zelf altijd twee magneten met je meenemen voor wanneer je je AirPods Max wil uitschakelen. Hoe praktisch dat is laten we even in het midden, maar in deze video wordt alles haarfijn uitgelegd.

Uiteraard kun je je AirPods Max handmatig loskoppelen. Dat werkt hetzelfde als met de gewone oortjes. Wil je meer weten over de batterijduur van AirPods Max en hoe het opladen werkt? Bekijk dan ons aparte artikel. Ook leggen we daar meer uit over de verschillende energiebesparingsstanden.

AirPods en AirPods Pro uitschakelen

Gebruik je de draadloze oortjes van Apple, dan is het verstandig om ze uit te schakelen als je ze niet gebruikt. Je zou misschien denken dat ze uit staan als je geen muziek afspeelt, maar dat is niet waar. Omdat er ook geluisterd wordt naar stemcommando’s, moeten de oortjes altijd zijn ingeschakeld wanneer ze in je oren zitten. AirPods Pro hebben ook ruissonderdrukking. Deze functie maakt continu gebruik van de microfoons om achtergrondgeluid te herkennen en weg te werken.

Om AirPods en AirPods Pro uit te schakelen stop je ze gewoon in de oplaadcase. Ze verbreken dan de verbinding met je afspeelapparaat. Bovendien worden de oortjes dan meteen opgeladen. Wanneer je de oortjes weer in je oren stopt zullen ze automatisch weer aan gaan. Je hoeft hier niets voor te doen. Gaan ze niet aan, lees dan onze tips voor problemen met je AirPods.

De ronde knop achterop je AirPods oplaadcase is geen aan-uit-knop. Deze knop is bedoeld voor het resetten van AirPods. Gebruik de knop daarom alleen als je de oortjes opnieuw met een Apple ID wil koppelen.

Wil je je AirPods uitzetten omdat je bijvoorbeeld een nieuw paar hebt en de oude voor noodgevallen wil bewaren? Dan zou je ze eventueel kunnen loskoppelen van je apparaat, hoewel dat niet per se nodig is. Wil je AirPods handmatig loskoppelen, volg dan de stappen in onze aparte tip.

Lees ook ons grote overzicht met de beste AirPods tips.