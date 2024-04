Rode heeft nieuwe accessoires voor videomakers aangekondigd. Deze accessoires werken met MagSafe. Er is een optie voor professionals en mensen die net wat meer uit hun video's willen halen dan wat de iPhone zelf biedt.

Hoewel je voor alledaagse toepassingen waarschijnlijk wel uit de voeten komt met de video-opties van je iPhone, is het misschien niet voor iedereen voldoende. Wil je bijvoorbeeld nóg meer stabiliteit, een hogere geluidskwaliteit of betere belichting? Daarvoor heeft Rode deze week handige accessoires aangekondigd.

Nieuwe MagSafe-accessoires van Rode: Phone Cage en Magnetic Mount

Video-accessoires voor de iPhone zijn geen nieuw fenomeen. Nu er sinds de iPhone 15 eindelijk ondersteuning is voor usb-c, is er wel een breed scala aan accessoires bij gekomen. Daar springt audiobedrijf Rode (ook wel RØDE) op in. Met de Rode Phone Cage en Rode Magnetic Mount kun je veel meer video-accessoires tegelijk gebruiken zonder hulp van extra handen.

Rode Phone Cage: vijf cold shoes met cable management

Voor de professionals onder ons is de Rode Phone Cage een interessante optie. Dit rechthoekige frame heeft een MagSafe-houder in het midden. Je houdt dan ook het frame vast en niet je iPhone.

In het frame zitten vijf zogeheten cold shoes. Dat zijn bevestigingspunten voor accessoires zoals microfoons, lampen, statieven en extra schermen. Stroomtoevoer is niet mogelijk via een cold shoe, maar Rode heeft wel gedacht aan cable management. Je kunt kabels vastzetten in het frame zodat het niet overal heen waait tijdens het filmen. Hiervoor zijn vier bevestigingspunten.

De Rode Phone Cage voor filmers.

Rode Magnetic Mount: eenvoudiger en op maat te maken

Zoek je een wat eenvoudiger accessoire en heb je niet vijf cold shoes nodig, dan kun je kiezen voor de Rode Magnetic Mount. Aan deze MagSafe-houder kun je tot 3 ‘armen’ bevestigen. Deze armen hebben ieder een cold shoe om een microfoon, lamp of ander accessoire te bevestigen. Het is de bedoeling dat je nog wel je telefoon zelf vasthoudt, in tegenstelling tot de Phone Cage.

De armen hebben ieder een andere lengte. Zo kun je het dus zo compact maken als nodig, of je gebruikt juist de langere arm voor grotere accessoires. Voor vloggers is de Magnetic Mount een handige oplossing omdat je het zo weer ombouwt naar een andere setup voor thuis of onderweg.

Rode Magnetic Mount met microfoon.

Je kunt via de website van Rode al een vooruitbestelling plaatsen naar onder andere Duitsland, maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe accessoires in Nederland te koop zijn. De release van beide accessoires is op 24 april.

De nieuwe accessoires van Rode werken met MagSafe. Deze magnetische bevestiging zit op de iPhone 12 en nieuwer. Gebruik je een hoesje voor je iPhone? Let er dan wel op dat je een speciale MagSafe case voor de iPhone hebt. Anders is de magneet minder effectief en is er een groter risico op ongelukken.