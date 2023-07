Het is hoog tijd voor een verbeterde versie van de AirPods Max. De luxe hoofdtelefoon verscheen in 2020 en heeft sindsdien geen update meer gekregen, zelfs geen nieuwe kleuren. Ondertussen hebben de AirPods Pro wel nieuwe functies gekregen en laat de Beats Studio Pro zien wat er nog meer mogelijk is qua functionaliteit. Dit zijn de vernieuwingen die Apple in de AirPods Max 2 zou moeten doorvoeren!

#1 Langere batterijduur

AirPods Max gaan 20 uur mee op een batterijlading, terwijl de Beats Studio Pro maar liefst 40 uur meegaan. Het dubbele! Dat is nogal een verschil – zeker als je bedenkt dat de Beats een stuk lichter van gewicht is. Dat brengt ons bij het volgende punt: AirPods Max moet afslanken!

#2 Minder zwaar

De AirPods Max zijn met 385 gram behoorlijk zwaar, waardoor ze na een paar uur dragen minder prettig zitten. Ook op dat punt kan Apple’s hoofdtelefoon een voorbeeld nemen aan de Beats Studio Pro: die weegt maar 260 gram en is een stuk draagbaarder. Apple-dochter Beats bewijst dat het kan, zonder dat de batterijduur achteruit gaat.



#3 Usb-c-aansluiting

Nu komen we bij de echt interessante punten. Apple is bezig om over te stappen van Lightning naar usb-c. Er zijn nog maar een paar producten die een Lightning-poort hebben, waaronder de iPhone, Mac-bureauaccessoires en de AirPods. Een universele oplaadpoort heeft veel voordelen, met als meest voor de hand liggende dat je met één kabel al je gear kunt opladen. Een pluspunt van de usb-c-aansluiting is ook dat het tegelijk audio en stroom aankan. Je kunt dus je hoofdtelefoon opladen terwijl je naar muziek luistert. De Lightning-poort op de AirPods Max is daar niet toe in staat.

Maar ubs-c heeft in de Beats Studio Pro nóg een voordeel, namelijk het afspelen van lossless muziek.

#4 Lossless muziek

Beats Studio Pro is de eerste hoofdtelefoon van Apple die lossless muziek via usb-c ondersteunt. Dat willen we op Apple’s eigen hoofdtelefoon natuurlijk ook zien. Voorgaande Beats-hoofdtelefoons hadden al een 3,5mm analoge audio-uitgang, maar bij de nieuwste Beats zit de digital-to-audio converter (DAC) al ingebouwd. Die maakt het mogelijk om lossless muziek af te spelen met een kwaliteit tot 24 bit / 48 kHz. Het ontbreken van lossless-support was een van de grootste kritiekpunten toen de AirPods Max werden uitgebracht. Zeker gezien de hoge prijs van €629,- wil je de best mogelijke functies. Apple koos echter voor een Lightning-poort, die bij het converteren van analoog naar digitaal altijd wat verlies van audiokwaliteit veroorzaakt. Dat verwacht je niet, bij zo’n duur product.

#5 Prijs moet omlaag

We snappen dat Apple ook geld moet verdienen om de beleggers tevreden te houden. Maar de prijs van €629,- was bij de release al een lachtertje. Voor minder dan de helft koop je bij Bose en Sony een ruisonderdrukkende hoofdtelefoon van met betere functies. Sindsdien is de adviesprijs ook niet omlaag gegaan, waardoor je anno 2023 een hoofdtelefoon koopt die ietwat verouderd is. Het is daardoor wel het ultieme statusobject: je laat zien dat je rijk genoeg bent om een product te kopen dat technisch gezien geen €629,- waard is.

Bij de tweede generatie AirPods Max zouden we graag een realistischer prijs willen zien. Al zal Apple niet snel onder de €399,- van de Beats Studio Pro te gaan zitten. De eigen hoofdtelefoon moet een beetje exclusief blijven.

#6 H2-chip voor nieuwe functies

De huidige AirPods Max hebben een H1-chip in elke oorschelp. Als er een update komt zal dat waarschijnlijk de H2-chip zijn. Die zit al in de nieuwste AirPods Pro en levert verbeterde ruisonderdrukking, een nieuwe Adaptieve Transparantie en beter geluid. Het verschil is duidelijk merkbaar: de AirPods Pro 2 sluiten je beter af van omgevingsgeluiden en zijn ook perfect tijdens een concert. Je kunt het geluid van de band nog steeds goed horen, maar tegelijk zorgen ze ervoor dat het aantal decibel op een veilig niveau blijft.

Deze functies kunnen erbij komen:

2x betere actieve ruisonderdrukking

Adaptieve transparantie

Gespreksversterking

#6 U1-chip voor makkelijker terugvinden

Dit is een simpele verbetering waarvan we het nut niet hoeven uitleggen. Je wilt je hoofdtelefoon gemakkelijk kunnen terugvinden, ook als deze onder een berg wasgoed ligt. Met een U1-chip kan Apple zorgen dat je Ultra Wideband kunt gebruiken en tot op de decimeter kunt achterhalen waar de AirPods Max ligt.

#7 Verwisselbare hoofdband

Heb je een van de lichtere kleuren van de AirPods Max, dan zul je gemerkt hebben dat de hoofdband behoorlijk vies kan worden. Op de iCulture-redactie hebben we een lichtgroene variant met een ‘helder’ lichtgroene hoofdband die na verloop van tijd toch wat sporen van haarproducten gaat vertonen. Het zou handig zijn als niet alleen de oorkussens, maar ook de hoofdband verwisseld kunnen worden, zodat je eens op een nieuwe kleur kunt overstappen zonder meteen weer €500,- of meer uit te geven.

Oorspronkelijk zou dat ook de bedoeling zijn geweest: de AirPods Max waren bedoeld als modulair product. Apple zou echter hebben afgezien van de verwisselbare hoofdband, om de productie te versnellen. Toch is er nog wel iets van terug te vinden. Met een simkaart-tool kun je binnenin de oorschelp in een gaatje prikken, waarna de hoofdband losschiet. Het is niet de grootste verbetering uit dit lijstje, maar het zou wel een mooie opsteker zijn als je de hoofdband en oorkussens helemaal vrij kunt mixen-en-matchen.



Meer verbeteringen in AirPods Max 2

Er zijn nog wel wat meer verbeteringen die Apple zou kunnen doorvoeren:

Bluetooth 5.3 (nu 5.0)

Meerdere geluidsprofielen (de Beats heeft er drie)

Betere opbergdoos (het huidige tasje is niet zo geliefd)

3,5mm aansluiting voor wie dat nodig heeft

Meer AirPods Max kleuren

Opladen via MagSafe

IPX4 rating voor verbeterde zweetbestendigheid

AirPods Max 2 releasedatum

Wanneer kunnen we deze vernieuwde AirPods Max verwachten? Vermoedelijk niet dit jaar. Er zijn weinig geruchten geweest over de AirPods Max releasedatum en mogelijke functies en moeten daarom afgaan op één enkele voorspelling van analist Ming-Chi Kuo. Hij verwacht dat de tweede generatie AirPods Max in 2024 of 2025 uitkomt. Nieuwe kleuren hoeven we in de tussentijd ook niet te verwachten. Apple heeft kans genoeg gehad om nog wat extra kleurtjes uit te brengen, maar deed dat niet. En ze zullen het waarschijnlijk ook niet doen vlak voor de release van de tweede generatie. Dat zou alleen maar extra aandacht werpen op het feit dat ze technisch gezien aan verbetering toe zijn.

