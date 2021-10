AirPods 3 vs AirPods 2

De AirPods 3 is de nieuwste generatie AirPods, waar Apple niet alleen een nieuw design maar ook een aantal nieuwe functies in gestopt heeft. Als je al AirPods 2 hebt, twijfel je misschien wel of de AirPods 3 iets voor jou zijn en of overstappen een goed idee is. Of heb je nog helemaal geen AirPods en twijfel je welke het beste bij jou past. Wat je situatie ook is, met deze vergelijking tussen de AirPods 3 en AirPods 2 kom je tot een goed koopadvies.

Verschillen tussen de AirPods 3 en AirPods 2

Op het eerste gezicht lijken de twee generaties AirPods een totaal ander model, maar het gaat toch echt om dezelfde type AirPods. Dankzij dit nieuwe design zijn er ook meer functies mogelijk, waaronder enkele die je voorheen alleen op de AirPods Pro vindt. Dit zijn de belangrijkste verschillen:

#1 Nieuw design: universele pasvorm, maar dan anders

De AirPods 3 hebben net als de AirPods 2 een universele pasvorm. Beide versies hebben geen rubberen oordopjes in verschillende maten, maar hebben een one-size-fits-all-ontwerp. Maar Apple heeft het design naar eigen zeggen wel verbeterd. Het ontwerp heeft nu iets meer weg van de AirPods Pro, maar dan dus zonder rubberen oordopje. De AirPods 3 gaan ietsjes verder je oren in, maar het is geen in-ear zoals bij de AirPods Pro. Wat voor jou prettiger is, is afhankelijk van je gehoorgang. Of het standaard ontwerp van de AirPods 2 of het nieuwe design van de AirPods 3 voor jou beter past, is een kwestie van proberen. Er is geen goed of fout: bij de een blijft het nieuwe ontwerp beter zitten, terwijl bij de ander juist het standaard ontwerp prima zit. Het nieuwe design betekent ook kortere stokjes, waardoor die minder ver uitsteken.

#2 Geluidskwaliteit: de AirPods 3 wint het

De AirPods 3 hebben een betere geluidskwaliteit, doordat er onder andere een high-excursion speakerdriver en versterker met groot dynamisch bereik in zit. Dit mis je allemaal bij de gewone AirPods. Bovendien ondersteunt de AirPods 3 ruimtelijke audio via Dolby Atmos mét dynamische hoofdtracking. Dat betekent bijvoorbeeld dat je bij een film de spraak altijd van voren komt, ook als je je hoofd naar links of rechts draait. Het geluid draait dan niet mee en komt altijd uit de richting waar het bedoeld is. En hoewel de gewone AirPods 2 ook Dolby Atmos kunnen afspelen, is het ruimtelijke effect bij de AirPods 3 een stuk beter.

#3 Bediening: drukken of tikken

De AirPods 3 gebruiken dezelfde druksensor als de AirPods Pro. Dat betekent dat je in het stokje moet drukken om bijvoorbeeld naar het volgende of vorige nummer te gaan. En door een stokje ingedrukt te houden, activeer je Siri. Bij de gewone AirPods moest je voor dergelijke functies nog twee keer op een AirPod tikken, want niet altijd even handig werkt. Dankzij de druksensor is er ook meer mogelijk qua bediening.

#4 Batterijduur AirPods 3 net wat beter

De AirPods 3 hebben een iets langere batterijduur. Als je muziek luistert (zonder de dynamische hoofdtracking), kun je tot 6 uur ongestoord luisteren. Met bijladen is dat tot 30 uur. Bij de vorige generatie was dit respectievelijk 5 tot 24 uur. Ook als je veel belt, profiteer je bij de AirPods 3 van een langere accuduur. Het verschil zonder bijladen is één uur, wat dus ideaal is als je veel moet videobellen. En als je AirPods 3 leeg zijn, kun je ze sneller opladen. Met 5 minuten opladen in de case kun je circa 1 uur luisteren.

En over opladen gesproken: de AirPods 3 hebben een MagSafe-oplaadcase. Deze kan je magnetisch opladen via Apple’s eigen MagSafe-oplader. Heb je die niet, dan kun je ook een standaard draadloze oplader gebruiken of een Lightning-kabel in de case steken.

#5 Verbeterde sensoren

Beide modellen hebben draagdetectie, maar in alleen de AirPods 3 vind je zogenaamde huiddetectie. Dat betekent dat de AirPods het merken als je ze in je oren hebt of als ze simpelweg in je broekzak zitten. Bij de vorige generatie gebeurde het nog wel eens dat ze spontaan beginnen af te spelen, omdat de sensoren denken dat ze in je oren zitten. Dankzij de huiddetectie herkennen de AirPods het verschil tussen je oren en andere afgesloten ruimtes.

#6 Water- en zweetbestendig

Als je graag wil sporten met de AirPods, dan lijkt de derde generatie meer voor jou geschikt. Deze nieuwe generatie heeft een IPX4-classificatie, wat betekent dat ze tegen een spat water of zweet kunnen. Een rondje hardlopen in de regen of flink zweten tijdens een bootcamp is voor de AirPods 3 dus geen enkel probleem. Hoewel de AirPods 2 hier ook niet meteen kapot van zullen gaan, denken we dat de AirPods 3 wat dit betreft de betere keuze is.

#7 Overige functies

De AirPods 3 zijn ook toekomstbestendiger. Apple brengt nog maar zelden nieuwe softwarefuncties uit voor de AirPods 2, terwijl voor de AirPods Pro en ook de nieuwe AirPods 3 meer nieuwe functies verwacht worden. Zo is de Zoek mijn-app in iOS 15 uitgebreid met functies voor de AirPods, maar dus alleen de nieuwere modellen. De AirPods 3 werken dan ook met nauwkeurig zoeken met de Zoek mijn-app, zowel als ze in als uit het oplaaddoosje zijn. Functies als het ontvangen van een melding als je de AirPods ergens vergeet, worden ook ondersteund op de AirPods 3.

Overeenkomsten AirPods 3 vs AirPods 2

Naast de verschillen zijn er ook veel overeenkomsten tussen de AirPods 3 en AirPods 2. Functies als audiodelen, makkelijk koppelen, Hé Siri, de Bluetooth-versie en draadloos opladen wordt op beide modellen ondersteund. Ook vind je in alle oplaadcases van beide generaties AirPods een Lightning-aansluiting, mocht je toch liever bedraad willen opladen. Sommige sensoren zijn ook gelijk, zoals die van de spraakdetectie en bewegingsdetectie. En niet geheel onbelangrijk: beide generaties AirPods zijn er alleen in het wit.

Specs AirPods 3 vs AirPods 2

In onze tabel vind je overzichtelijk alle specificaties van de AirPods 3 vs AirPods 2 bij elkaar. Voor de volledigheid hebben we ook nog de allereerste generatie AirPods in het rijtje meegenomen, hoewel je dat model niet meer in de winkel vindt. Mocht je nog een gebruiker zijn van de eerste generatie, dan weet je in ieder geval welke verbeteringen je kan verwachten.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie AirPods 3 vs AirPods 2: kiezen of upgraden?

De AirPods 3 is op het eerste gezicht een waardige upgrade. Op de belangrijkste punten zijn er verschillen, zoals het design en de geluidskwaliteit. Maar of het nieuwe design voor jou prettiger is, is een kwestie van proberen. Met de ondersteuning voor ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking en de adaptieve EQ weet je in ieder geval dat het geluid beter klinkt, maar daar betaal je dan ook voor. Als je nu al de AirPods 2 hebt, vinden we upgraden alleen aan te raden als je wil profiteren van het betere en ruimtelijkere geluid en als de batterij nu dermate versleten is dat de AirPods constant leeg zijn. Ook is upgraden het overwegen waard als de huidige AirPods nog wel eens uit je oren vallen en de in-ear AirPods Pro niets voor jou zijn.

Heb je nog helemaal geen AirPods? Dan vinden we de nieuwste generatie de beste keuze. Het prijsverschil is niet enorm groot, maar je krijgt er wel een beter geluid voor en bent verzekerd van langere ondersteuning met in de toekomst nieuwe functies. De AirPods 2 zijn er dus vooral voor mensen die af en toe casual naar wat muziek willen luisteren en waarbij Dolby Atmos en ruimtelijke audio niet zo belangrijk is. Bijvoorbeeld als je Spotify-gebruiker bent en deze functies voor je eigen muziek niet tot je beschikking hebt.

Ga de AirPods 3 kopen of ernaar upgraden als je...

...huidige AirPods 2 aan vervanging toe zijn vanwege een slechte batterij.

...wil profiteren van beter geluid met ruimtelijke audio.

...last hebt van AirPods die uit je oren vallen, maar liever geen in-ear wil. Het nieuwe design past dan mogelijk beter bij jouw oren.

...een MagSafe-lader hebt en zo makkelijk mogelijk je oplaadcase wil opladen.

...je AirPods vaak kwijt raakt. Met de verbeterde zoekfunctie vind je ze makkelijker terug.

...vaak sport met AirPods en veel zweet of in de regen hardloopt.

De AirPods 3 zijn vanaf nu te bestellen bij Apple voor een prijs van €199,-. Bekijk ook de AirPods bij andere winkels:

Amac | Coolblue | MediaMarkt | YourMacStore | Bol.com

Ga de AirPods 2 kopen als je...

...zo voordelig mogelijk uit wil zijn met een nieuw setje AirPods.

...af en toe naar muziek luistert en niet zoveel geeft om Dolby Atmos en ruimtelijke audio.

...je nooit films of andere content kijkt of luistert dan muziek.

...geen draadloos opladen hoeft.

...nooit of zelden met AirPods sport.

Prijzen AirPods 2 (vorige generatie)

Lees ook ons artikel over AirPods kopen voor actuele prijzen van de verschillende modellen.

Bekijk ook AirPods kopen: hier vind je aanbiedingen en de beste prijzen Wil je AirPods kopen, dan vind je in dit overzicht de winkels, prijzen en acties. Welke winkel hanteert de laagste prijs voor AirPods en waar vind je de meeste voorraad? Ook geven we advies of je moet upgraden naar de AirPods 2 of de AirPods Pro en we vertellen je of het kopen van de eerste generatie AirPods nog wel verstandig is.