Apple’s eerste nieuwe bandje van het jaar is de afgelopen jaren traditiegetrouw het Black Unity-bandje. Om de Black History Month (in februari) te vieren, komt Apple ieder jaar weer met een bijpassend bandje in de kleuren groen, geel, rood en zwart. Het nieuwe bandje is verkrijgbaar vanaf 23 januari en is beschikbaar in meerdere maten, geschikt voor alle hedendaagse Apple Watch-modellen.

Black Unity 2024 bandje en wijzerplaat

De komende maand vraagt Apple op diverse plekken aandacht voor de Black History Month. Maar voor Apple Watch-gebruikers zijn de speciale activiteiten rondom de smartwatch het meest interessant.

Het Black Unity 2024-bandje is een traditioneel sportbandje, met een bloemenmotief in de kleuren groen, geel en rood. Apple spreekt zelf van een “unique layering process” om dit bandje te fabriceren.

Naast het nieuwe bandje, heeft Apple ook een nieuwe wijzerplaat gemaakt. Deze wijzerplaat past bij het bandje en heeft ook een bloemenmotief, waarbij ook de kleuren paars en bruin naar voren komen. Er zijn verschillende varianten van deze nieuwe wijzerplaat. De wijzerplaat komt beschikbaar in watchOS 10.3, die volgende week verschijnt. De wijzerplaat matcht met het nieuwe Black Unity-bandje. De wijzerplaat is gratis voor iedereen beschikbaar.

Naast de wijzerplaten voor de Apple Watch, krijgen de iPhone en iPad er ook een nieuwe achtergrond bij. De nieuwe Unity Bloom wallpaper voor iPhone en iPad bestaat ook uit diverse bloemen in allerlei kleuren. Deze wallpaper wordt toegevoegd via een software-update, in iOS 17.3 en iPadOS 17.3 die volgende week uitgebracht worden.

Maar er komt waarschijnlijk nog meer aan. Apple houdt ieder jaar weer een nieuwe Apple Watch-uitdaging rondom de Black History Month en we verwachten dat dat dit jaar ook wel gaat gebeuren. De afgelopen jaren moest je in februari zeven dagen op rij je bewegingsring volmaken.

Bestel het nieuwe Apple Watch Black Unity bandje hier voor €49,-