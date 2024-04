AI is overal en als Apple later dit jaar iOS 18 aankondigt kunnen we er ook als iPhone-gebruiker niet meer omheen. Logitech ziet eveneens mogelijkheden in AI en gaat een muis met speciale AI-knop uitbrengen. Het werkt ook op bestaande, recente Logitech-muizen.

AI kruipt in je muis

Bij de aankondiging van de nieuwe MacBook Air 2024-modellen noemde Apple het “de beste consumentenlaptop ter wereld voor AI”. De rest van het persbericht staat ook vol met verwijzingen naar machine learning en AI. Apple benadrukte dat je met AI-apps bijvoorbeeld je wiskundehuiswerk kunt controleren, foto’s verbeteren of achtergrondruis verwijderen uit een video. Voor al die AI-functies heb je een razendsnelle laptop nodig en dan zit je volgens Apple goed met de MacBook Air: “met AI een afbeelding verbeteren met de Super Resolution-functie van Photomator gaat tot 15x sneller dan op een Mac zonder Apple Silicon” (oftewel Intel). Ondertussen zit Intel niet stil en bouwt samen met Microsoft aan een AI PC van de toekomst, voorzien van een CoPilot-knop op het toetsenbord. Logitech kan dan niet achterblijven en heeft ook “iets met AI” gepland: een speciale AI-knop op de muis.

Met deze knop kun je de Logi AI Prompt Builder starten, die je snel toegang geeft tot een chatbot en ook vooraf ingestelde recepten kan uitvoeren. Hiermee kun je bijvoorbeeld vragen om stukken tekst te verwijderen, een stuk tekst om te zetten naar een bulletlijstje, teksten korter te maken of aan een specifiek aantal woorden aan te passen. Ook persberichten samenvatten, e-mail beantwoorden of afbeeldingen genereren kan met een druk op de knop.

Het gaat werken met recente Logitech-muizen, maar daarnaast komt er ook een nieuwe Signature AI Edition van de M750-muis (zie foto). Deze heeft een speciale blauwgroene knop om de Prompt Builder snel te starten. Hij gaat rond de €50,- kosten maar zal vanaf later deze maand aanvankelijk alleen in de VS en het Verenigd Koninkrijk te koop zijn. Dat heeft ermee te maken dat de functie aanvankelijk alleen in het Engels werkt en alleen met ChatGPT. Er wordt nog gewerkt aan ondersteuning van andere chatbots.

De Signature AI Edition lijkt erg op de huidige Signature M650-muis, maar dan met het extra knopje. Eerder deze maand bracht Logitech ook al andere producten met AI-functies uit, zoals de Logitech MX Brio webcam die we hebben besproken. Een ander product is de zakelijke Logitech Zone 2 draadloze headset, die met AI-functies helpt om omgevingsgeluiden te onderdrukken. Dat kan handig zijn als je in een drukke werkomgeving zit, waar meerdere mensen aan het bellen zijn.

Geen nieuwe muis of toetsenbord nodig

Overigens heb je geen speciale AI-muis nodig, want de Prompt Builder zal ook te vinden zijn in een update van de Logi Options+ software, waarmee je de instellingen van je toetsenborden en muizen regelt.

Logi AI Prompt Builder is dan een softwarevenster dat je helpt om de chatbot te gebruiken, zonder dat je je workflow hoeft te onderbreken. Je kunt op je muis of toetsenbord een sneltoets aanmaken om het venster te openen, zodra je hulp van ChatGPT nodig hebt. Zodra je het venster opent krijg je suggesties voor vragen en opdrachten, op basis van de tekst die je hebt geselecteerd. Je kunt de opdrachten ook aanpassen aan taken die je vaak nodig hebt.

Heb je een Logitech-toetsenbord of -muis en de Engelstalige versie van de Logi Options+ app, dan kun je het vanaf vandaag gratis gebruiken, zo belooft het persbericht. Het werkt op populaire productlijnen zoals de Logitech MX, Ergo, Signature en Studio Series. De MX Master 3S is een recent model en heeft 7 knoppen, dus er is altijd wel eentje die je voor de AI-functie zou kunnen opofferen. Er zijn nog veel meer Mac-muizen van andere merken, maar die hebben vaak minder programmeerbare knoppen.